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إنجاز الدرع .. فرصة السلط لتحقيق مكتسبات مالية

11/25/2024 2:50:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – تراهن إدارة السلط على أن يشكل الإنجاز التاريخي لفريق كرة القدم بفوزه بلقب بطولة درع الاتحاد لموسم 2024، في عودة الجماهير لمساندة الفريق وتشجيعه على المدرجات، وأن يكون اللقب فاتحة خير بوقفة جادة وأصيلة من الشركات والمؤسسات العاملة بالمحافظة والشخصيات السلطية، من أجل توفير جزء من المتطلبات المالية للتخفيف من الأعباء المترتبة على النادي في ظل الأزمة التي يعيشها منذ سنوات.
وأظهرت مشاهد الاحتفالات الشعبية خلال الأيام الماضية، وردود الفعل من الجماهير أن المرحلة المقبلة ربما تحمل معها أمورا إيجابيا كثيرة وأن الإنجاز غير المسبوق في التاريخ الكروي للفريق سيكون له أثر إيجابي واضح، حيث بدأت حملة دعم مالي لصندوق النادي، وأبدت الجماهير تجاوبا مع الدعوات للتواجد في الملاعب وتشجيع السلط من المدرجات لإعادة المشاهد الجميلة والرائعة التي يتذكرها الجميع خصوصا في أول موسمين في دوري المحترفين.
كما أعلنت العديد من الشخصيات تقديم دعم مالي للاعبين وصندوق النادي في مؤشر يؤكد أن الأمور ستكون أفضل خلال الأيام المقبلة، حيث قامت إدارة النادي بتقديم الشكر لهم من خلال منشورات على صفحة النادي الرسمية تقديرا لدورهم في خدمة النادي.
وشكلت جماهير الفريق في السنوات الماضية حضورا مميزا، وكانت الداعم الرئيسي للفريق خصوصا في موسم 2021، عندما وصل الفريق إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن، قبل أن يخسر أمام فريق الفيصلي، وتمكن من التأهل للدور الثاني في منافسات كأس الآتحاد الآسيوي في مشاركته التاريخية الأولى.
وتدرك الجماهير مدى الحاجة للبناء على الإنجاز ببطولة الدرع في بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن، لكن ذلك يحتاج لوقفة من أبناء المحافظة ومحبي الفريق، حيث إن الموسم الحالي من أصعب المواسم في تاريخ المسابقات الأردنية، خصوصا في ظل هبوط 4 فرق لدوري الدرجة الأولى.
وتأمل إدارة النادي برئاسة خالد عربيات الاستفادة من الإنجاز بلقب بطولة الدرع في عودة جماهيرية تشكل حافزا كبيرا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم داخل أرضية الملعب، نظرا للمكاسب الكثيرة من ذلك، والتي تشكل دافعا للفريق ومصدر دعم مالي للنادي، مقدرة قطع المسافات الطويلة نحو ملعب الأمير محمد بالزرقاء وتحمل التعب والإرهاق، من أجل تشجيع السلط في المباراة النهائية مع شقيقه فريق الوحدات.
وشكر عربيات جمهور النادي والمؤسسات والشخصيات، التي كانت حاضرة واحتفلت مع منظومة الفريق بالإنجاز الذي سيشكل دافعا معنويا وإيجابيا لمواصلة العروض الفنية القوية خلال المرحلة المقبلة.
وقال عربيات في حديثه لـ"الغد": "كانت ليلة من أجمل ليالي السلط، وأثبت الفريق قدرته على المنافسة، وأنه يضم عناصر مميزة، ولعل الاستقبال الرائع من الجماهير وأهالي المحافظة قدمت رسالة رائعة عن محبة واهتمام أبناء المدينة بالرياضة وعشقهم لها، وإن إدارة النادي تراهن على وعي وحب الجماهير لناديهم والوقوف خلفه في المباريات المقبلة، وفي الملاعب كافة، والأمل كبير في المساندة والدعم من الشركات والمؤسسات والشخصيات".
وأثنى عربيات على إدارات الأندية وجماهيرها وقدر عاليا زياراتهم لمقر النادي، وتقديم التهاني للفريق باللقب الغالي، مضيفا: "هذا ليس غريبا على رؤساء الأندية والإدارات خصوصا في ظل التوافق لمصالح منظومة الكرة الأردنية".
وأشار المشجع أحمد الحياري، إلى أن الجماهير السلطية عاشقة لكرة القدم ومتابعة للأحداث الرياضية باستمرار، وأثبتت ذلك مرارا وتكرارا في تواجدها الفعال في مباريات منتخب النشامى وفريق السلط والفرق الأردنية المشاركة في البطولات العربية والآسيوية.
وأردف: "المطلوب البناء على الإنجاز، ودعم النادي من خلال حضور المباريات بالملعب ودعمه ماليا، والفرحة التي زرعها الفريق في قلوب محبيه تدعو الجميع إلى الوقوف خلف "الرهيب" ومساندة الإدارة وعدم الاكتفاء بفرحة الدرع، خصوصا وأن هناك حالات فازت فيها فرق ببطولة الدرع وهبطت بعد ذلك وآخرها كان فريق الجليل، والموسم الحالي من أصعب المواسم في ظل هبوط 4 فرق".

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