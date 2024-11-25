إنجاز الدرع .. فرصة السلط لتحقيق مكتسبات مالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – تراهن إدارة السلط على أن يشكل الإنجاز التاريخي لفريق كرة القدم
بفوزه بلقب بطولة درع الاتحاد لموسم 2024، في عودة الجماهير لمساندة الفريق وتشجيعه على المدرجات، وأن يكون اللقب فاتحة خير بوقفة جادة وأصيلة من الشركات والمؤسسات العاملة بالمحافظة والشخصيات السلطية، من أجل توفير جزء من المتطلبات المالية للتخفيف من الأعباء المترتبة على النادي في ظل الأزمة التي يعيشها منذ سنوات.
وأظهرت مشاهد الاحتفالات الشعبية خلال الأيام الماضية، وردود الفعل من الجماهير أن المرحلة المقبلة ربما تحمل معها أمورا إيجابيا كثيرة وأن الإنجاز غير المسبوق في التاريخ الكروي للفريق سيكون له أثر إيجابي واضح، حيث بدأت حملة دعم مالي لصندوق النادي، وأبدت الجماهير تجاوبا مع الدعوات للتواجد في الملاعب وتشجيع السلط من المدرجات لإعادة المشاهد الجميلة والرائعة التي يتذكرها الجميع خصوصا في أول موسمين في دوري المحترفين.
كما أعلنت العديد من الشخصيات تقديم دعم مالي للاعبين وصندوق النادي في مؤشر يؤكد أن الأمور ستكون أفضل خلال الأيام المقبلة، حيث قامت إدارة النادي بتقديم الشكر لهم من خلال منشورات على صفحة النادي الرسمية تقديرا لدورهم في خدمة النادي.
وشكلت جماهير الفريق في السنوات الماضية حضورا مميزا، وكانت الداعم الرئيسي للفريق خصوصا في موسم 2021، عندما وصل الفريق إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن، قبل أن يخسر أمام فريق الفيصلي، وتمكن من التأهل للدور الثاني في منافسات كأس الآتحاد الآسيوي في مشاركته التاريخية الأولى.
وتدرك الجماهير مدى الحاجة للبناء على الإنجاز ببطولة الدرع في بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن، لكن ذلك يحتاج لوقفة من أبناء المحافظة ومحبي الفريق، حيث إن الموسم الحالي من أصعب المواسم في تاريخ المسابقات الأردنية، خصوصا في ظل هبوط 4 فرق لدوري الدرجة الأولى.
وتأمل إدارة النادي برئاسة خالد عربيات الاستفادة من الإنجاز بلقب بطولة الدرع في عودة جماهيرية تشكل حافزا كبيرا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم داخل أرضية الملعب، نظرا للمكاسب الكثيرة من ذلك، والتي تشكل دافعا للفريق ومصدر دعم مالي للنادي، مقدرة قطع المسافات الطويلة نحو ملعب الأمير محمد بالزرقاء وتحمل التعب والإرهاق، من أجل تشجيع السلط في المباراة النهائية مع شقيقه فريق الوحدات.
وشكر عربيات جمهور النادي والمؤسسات والشخصيات، التي كانت حاضرة واحتفلت مع منظومة الفريق بالإنجاز الذي سيشكل دافعا معنويا وإيجابيا لمواصلة العروض الفنية القوية خلال المرحلة المقبلة.
وقال عربيات في حديثه لـ"الغد": "كانت ليلة من أجمل ليالي السلط، وأثبت الفريق قدرته على المنافسة، وأنه يضم عناصر مميزة، ولعل الاستقبال الرائع من الجماهير وأهالي المحافظة قدمت رسالة رائعة عن محبة واهتمام أبناء المدينة بالرياضة وعشقهم لها، وإن إدارة النادي تراهن على وعي وحب الجماهير لناديهم والوقوف خلفه في المباريات المقبلة، وفي الملاعب كافة، والأمل كبير في المساندة والدعم من الشركات والمؤسسات والشخصيات".
وأثنى عربيات على إدارات الأندية وجماهيرها وقدر عاليا زياراتهم لمقر النادي، وتقديم التهاني للفريق باللقب الغالي، مضيفا: "هذا ليس غريبا على رؤساء الأندية والإدارات خصوصا في ظل التوافق لمصالح منظومة الكرة الأردنية".
وأشار المشجع أحمد الحياري، إلى أن الجماهير السلطية عاشقة لكرة القدم ومتابعة للأحداث الرياضية باستمرار، وأثبتت ذلك مرارا وتكرارا في تواجدها الفعال في مباريات منتخب النشامى وفريق السلط والفرق الأردنية المشاركة في البطولات العربية والآسيوية.
وأردف: "المطلوب البناء على الإنجاز، ودعم النادي من خلال حضور المباريات بالملعب ودعمه ماليا، والفرحة التي زرعها الفريق في قلوب محبيه تدعو الجميع إلى الوقوف خلف "الرهيب" ومساندة الإدارة وعدم الاكتفاء بفرحة الدرع، خصوصا وأن هناك حالات فازت فيها فرق ببطولة الدرع وهبطت بعد ذلك وآخرها كان فريق الجليل، والموسم الحالي من أصعب المواسم في ظل هبوط 4 فرق".
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