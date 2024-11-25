لتقليل أضرار الجلوس.. غادر كرسيك كل 45 دقيقة

بالرغم من أن نتائج العديد من الدراسات الموثوقة أثبتت أن الجلوس لفترات طويلة، "يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة؛ كالسكري والقلب والأوعية الدموية، وآلام الظهر والمفاصل، وزيادة الوزن والسرطان والخرف، وحتى الموت المبكر".



ما يزال نمط الحياة العصرية يفرض على كثير من الناس قضاء معظم يومهم جالسين لأكثر من 8 ساعات يوميا، للقيام بمهام تستهلك قدرا ضئيلا من الطاقة؛ كالأعمال المكتبية أو استخدام الحاسوب، أو القراءة، أو مشاهدة التلفاز، باستثناء بعض المشي من المنزل إلى السيارة أو الحافلة، أو الذهاب والعودة من العمل، أو لزيارة الأصدقاء أو ارتياد المقاهي والمطاعم.



وفي خضم البحث عن حلول عملية للتقليل من الآثار السلبية لكثرة الجلوس، قدمت دراسة صينية فنلندية حديثة، آلية بسيطة يمكن تنفيذها بمرونة في المنزل أو مكان العمل، ويكون لها تأثير عميق على صحتنا، تتلخص في مغادرة المقعد كل 45 دقيقة، والقيام بتمرين قرفصاء (سكوات) من 10 عدات، بمعدل 10 مرات على مدار اليوم.

تركيز الدراسة على تمرين عضلات الجزء السفلي من الجسم

الدراسة التي أجراها علماء من جامعة تشجيانغ في الصين، وجامعة جنوب شرق فنلندا، ونُشرت نتائجها في أبريل/نيسان الماضي، راقبت التزام المشاركين بالأنماط التالية:



الجلوس المستمر لمدة 8.5 ساعات دون أي فترات نهوض وتحرك.



المشي مرة واحدة لمدة 30 دقيقة بسرعة 4 كلم/ساعة.



الجلوس والمشي بالتبادل، وهو جلوس يتخلله فترات نهوض ومشي لمدة 3 دقائق كل 45 دقيقة.



الجلوس والقرفصاء بالتبادل، وهو جلوس يتخلله فترات نهوض وقيام بالقرفصاء كل 45 دقيقة.



ووجد الباحثون أن فترات النهوض القصيرة لتشغيل العضلات بتمارين القرفصاء، "كانت أكثر فعالية في إدارة ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبات، مقارنة بنوبة مشي طويلة واحدة".



وأشاروا إلى أن أداء 100 تمرين قرفصاء يوميا، مقسمة إلى 10 مجموعات، بمعدل مجموعة كل 45 دقيقة؛ "يُحسّن من قدرة الجسم على التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل كبير لدى الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة".

تمارين القرفصاء مفيدة للجميع

في معرض تعليقها على نتائج الدراسة، قالت أخصائية التغذية المعتمدة ميغان كوين، لمجلة "نيوزويك" الأميركية، "إن الحركات التي تُنشّط عضلات الجزء السفلي من الجسم فعالة للغاية في خفض نسبة السكر في الدم، وحرق السعرات الحرارية".



وأوضحت أن "عضلات الساقين والأرداف والوركين تُعد الأكبر حجما في الجسم، كما أنها أيضا من بين أقوى العضلات"، وحجم هذه العضلات وقوتها يسمحان باستهلاك مزيد من الجلوكوز أثناء التمرين، وحرق سعرات حرارية أكثر.

تمرينات القرفصاء مهمة للقوة والتوازن والمرونة

توصي الدراسة بتحويل الجلوس والنهوض التلقائي من المقاعد، إلى "تمرين قرفصاء"، لمساعدة ساقيك على بناء القوة وتحسين كتلة العضلات، عبر حرق الدهون واستخدام مزيد من الطاقة؛ "مما يجعلك أقوى أثناء أداء أنشطتك اليومية"، بحسب أخصائية فسيولوجيا التمرينات، هيذر فليتشر.



وتوضح مدربة اللياقة البدنية، غودين سانت جيرارد، أن "القيام بتمرينات القرفصاء وتكرارها بالشكل الصحيح، يمكن أن يساعد في بناء القوة والقدرة والتوازن والمرونة".



حيث يتحمل الجزء السفلي من الجسم العبء الأكبر، وخاصة عضلات الفخذ الرباعية، وعضلات المؤخرة الثلاث، الكبرى والوسطى والصغرى. ثم تنشيط العضلات الأخرى في الساقين، وتثبيت الجذع ليبقى منتصبا أثناء الحركة، وتقليل الضغط على أسفل الظهر.



لكن هذا لا يعني أن القيام بتمرين القرفصاء، يجعل الجزء العلوي من الجسم والجذع يحصلان على نفس الفوائد التي تحصل عليها عضلات الفخذ الرباعية وعضلات المؤخرة الثلاث؛ مما يتطلب القيام بتمارين إضافية للجزأين السفلي والعلوي من الجسم، لضمان عدم إهمال العضلات الأخرى.

كيفية أداء تمرين القرفصاء الأساسي بشكل صحيح

يلخص خبير الطب الرياضي والتمارين، ماثيو كامبرت، تمرين القرفصاء الأساسي في الخطوات التالية:



الوقوف مع مباعدة القدمين بمقدار عرض الكتفين، وتوجيه أصابع القدمين للخارج.



ثني الوركين ودفع الأرداف للخلف، فيما يشبه الجلوس على كرسي.



عدم السماح للركبتين بالتأرجح للداخل أثناء التمرين.



ثني الركبتين والنزول بالجسم، حتى يصبح الفخذان بموازاة الأرض أو أسفل قليلا، مع التأكد من إبقاء الصدر مرتفعا والظهر مستقيما، والحفاظ على الركبتين في خط واحد مع أصابع القدمين.



التأكد من أن وزن الجسم على الكعبين ومنتصف القدمين، وليس أصابع القدمين.

الحفاظ على العمود الفقري دون تقوس، لمنع الضغط على أسفل الظهر.



العودة إلى نقطة البداية مرة أخرى بمجرد الوصول إلى العمق المطلوب، بدفع الجسم للأعلى من خلال الكعبين، والاستعد للتكرار التالي.

أخذ شهيق أثناء النزول، وإطلاق الزفير أثناء الدفع للأعلى مرة أخرى.



إكمال المجموعة بشكل وتقنية ثابتين. (الجزيرة)

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