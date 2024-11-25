هذه الأغذية تسرق الحديد من جسمك

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن بعض الأغذية تسرق الحديد من الجسم، على رأسها القهوة والشاي الأسود والشاي الأخضر لاحتوائها على مادة "التانين" العفصية، التي تمنع امتصاص الحديد.

ومادة التانين العفصية هي مادة كيميائية موجودة بشكل طبيعي في العديد من النباتات، خاصة في أوراقها وجذورها وثمارها غير الناضجة. تتميز هذه المادة بطعم مرّ ولونها يميل إلى البني المحمر.



الكالسيوم

وأضافت الجمعية أن الكالسيوم أيضا يمنع امتصاص الحديد في الجسم، وتتمثل المصادر الغذائية للكالسيوم في اللبن ومنتجات الألبان مثل الجبن والزبادي.



وتحتوي منتجات الحبوب مثل الخبز والمعكرونة والأرز والذرة على حمض "الفيتيك"، الذي يربط الحديد، مما يجعل من الصعب على الجسم امتصاصه.



كما تندرج الكولا والليمونادة ضمن المشروبات، التي تمنع امتصاص الحديد في الجسم، وذلك لاحتوائها على الفوسفات.

فيتامين C يساعد على الامتصاص

وبخلاف ذلك، يساعد فيتامين C الجسم على امتصاص الحديد، وتتمثل مصادره الغذائية في الكرنب والقرنبيط والبروكلي والفلفل الحلو والفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي.



وكي يتمكن الجسم من امتصاص الحديد، ينبغي عدم تناول الأغذية، التي تمنع امتصاصه، مع الأغذية الغنية به والمتمثلة في اللحوم الحمراء وأحشاء الحيوانات مثل الكبد والكلى والخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ والبقوليات مثل العدس والبازلاء وبذور عباد الشمس والشوكولاتة الداكنة.



جدير بالذكر أن الحديد يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث إنه يساعد على بناء الدم. وتتمثل أعراض نقص الحديد في التعب والإرهاق والخمول وشحوب وجفاف البشرة وضعف التركيز والصداع والدوار. الجزيرة

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