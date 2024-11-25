هذه الأغذية تسرق الحديد من جسمك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن بعض الأغذية تسرق الحديد من الجسم، على رأسها القهوة والشاي الأسود والشاي الأخضر لاحتوائها على مادة "التانين" العفصية، التي تمنع امتصاص الحديد.
ومادة التانين العفصية هي مادة كيميائية موجودة بشكل طبيعي في العديد من النباتات، خاصة في أوراقها وجذورها وثمارها غير الناضجة. تتميز هذه المادة بطعم مرّ ولونها يميل إلى البني المحمر.
الكالسيوم
وأضافت الجمعية أن الكالسيوم أيضا يمنع امتصاص الحديد في الجسم، وتتمثل المصادر الغذائية للكالسيوم في اللبن ومنتجات الألبان مثل الجبن والزبادي.
وتحتوي منتجات الحبوب مثل الخبز والمعكرونة والأرز والذرة على حمض "الفيتيك"، الذي يربط الحديد، مما يجعل من الصعب على الجسم امتصاصه.
كما تندرج الكولا والليمونادة ضمن المشروبات، التي تمنع امتصاص الحديد في الجسم، وذلك لاحتوائها على الفوسفات.
فيتامين C يساعد على الامتصاص
وبخلاف ذلك، يساعد فيتامين C الجسم على امتصاص الحديد، وتتمثل مصادره الغذائية في الكرنب والقرنبيط والبروكلي والفلفل الحلو والفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي.
وكي يتمكن الجسم من امتصاص الحديد، ينبغي عدم تناول الأغذية، التي تمنع امتصاصه، مع الأغذية الغنية به والمتمثلة في اللحوم الحمراء وأحشاء الحيوانات مثل الكبد والكلى والخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ والبقوليات مثل العدس والبازلاء وبذور عباد الشمس والشوكولاتة الداكنة.
جدير بالذكر أن الحديد يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث إنه يساعد على بناء الدم. وتتمثل أعراض نقص الحديد في التعب والإرهاق والخمول وشحوب وجفاف البشرة وضعف التركيز والصداع والدوار. الجزيرة
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