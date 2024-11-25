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إشكالية التراث والحداثة بالفكر المعاصر: تحديات وفرضيات

11/25/2024 2:49:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






إربد- قال أستاذ الفلسفة في جامعة فيلادلفيا د. زهير توفيق إن إشكالية العلاقة بين التراث والحداثة أو التحديث، تأخذ صيغًا متعددة مثل "الأصالة والمعاصرة"، "الأنا والآخر"، أو "الإسلام والغرب"، وتُعد من أهم القضايا التي شغلت الفكر العربي الحديث والمعاصر. وهي تمثل جوهر التحديات التي واجهت فكر النهضة العربية والمشروع الحضاري العربي.
جاء ذلك في ندوة حوارية نظمها ملتقى إربد الثقافي، وملتقى المرأة للعمل الثقافي، بعنوان "إشكالية التراث في الفكر العربي المعاصر"، وأدار الندوة، الدكتور حسين منصور العمري.
تساءل توفيق عن العلاقة بين التراث والحداثة أو التحديث؟ وهل يمكن صياغة مقاربة إجرائية أو نظرية تفسيرية للعلاقة بين الطرفين توفر صيغة توافقية لتوظيف المكونين في الحاضر على اعتبار أن الحداثة هي المعاصرة وروح العصر، والتراث هو الماضي الفكري أي محتوى الفكر العربي الإسلامي بغض النظر عن الفترة الزمنية التي يبدأ فيها التراث والزمن الذي ينتهي فيه.
ونوّه توفيق أن مصدر الإشكالية يعود إلى ازدواجية الغرب، الذي كان مصدرًا للحداثة والتحديث من جهة، وفي الوقت نفسه، كان رمزًا للاستعمار والإمبريالية من جهة أخرى. هذه الثنائية أدت إلى مواجهة العرب لواقع معقّد، حيث حمل الغرب وجهيْن متناقضين: أحدهما يمثل التقدم والتحديث، والآخر يمثل الهيمنة والتسلط.
وقال المحاضر إن التراث العربي يحمل وجهين مختلفين. الأول وظيفته الأيديولوجية والعاطفية، التي تهدف إلى تعزيز الإرادة والتماسك الاجتماعي، مع الاستفادة من تاريخ العرب المجيد، سواء الواقعي أو المتخيل، لتخفيف آثار الهزائم والتراجعات التي يمرّ بها العرب في الوقت الراهن. وهذا التناقض بين التراث والحداثة، وبين التحديث والاستعمار، يشكل محركًا رئيسا للصراع الفكري والثقافي في العالم العربي، وساهم في رسم معالم العديد من المشاريع الفكرية والسياسية التي سعت إلى معالجة هذه التوترات.
وتابع المحاضر: أما الوجه الثاني من إشكالية التراث، فيتمثل في البُعد المعرفي، حيث يسعى البعض إلى استلهام قيم التراث الحي – أو ما يُتصوّر أنه التراث الحي – في مختلف مجالات الأدب والفكر والعلم والفن، ودمجها مع الحداثة الكونية. هذا لا يعني تقليد الحداثة الغربية، بل يتجاوزها في بعض الأحيان، عبر العمل على إعادة إنتاج التراث ليواكب مستجدات العصر، من خلال تحديثه وعصرنته، أو حتى تبيئته ليتناسب مع السياق المحلي. كما يسعى البعض إلى توليد مزيج جديد من التراث والحداثة يرضي القوى الاجتماعية التي تدفع باتجاه كل منهما.
وأضاف توفيق تتضاعف المشكلة هنا وتصبح أكثر تعقيدًا؛ عندما يُستعمل التراث في سياق الأيديولوجيا كأداة للتحفيز والتعبئة في معركة الفكر والسياسة، ويختلف التراث العقلي الضروري للحوار مع الحداثة أو مع "غرب التحدث". الأول يهدف إلى القطيعة مع الماضي، بينما الثاني يسعى إلى التفاعل والحوار مع الآخر، في محاولة للتوفيق بين القديم والجديد.
ورأى المحاضر أنه في هذا السياق، تكون الأنا العربية في موقف صعب، إذ لا تملك القدرة على تحقيق هذا التوازن بين التراث والحداثة دون الآخر، الذي يتجسد في صورة الحداثة الغربية، ويظهر للأنا بشكل يتوافق مع مصالحها وقيمها، منوها إلى أن هذه الثنائية بين القطيعة والحوار، وبين التحديث والتوفيق، تشكل تحديًا كبيرًا في الفكر العربي المعاصر، الذي يسعى إلى بناء مشروع حضاري يتسم بالهوية والحداثة في آن واحد.
ورأى توفيق أنه لا يوجد قطيعة حقيقية أو نفي متبادل بين التراث والتحديث. بل يجب أن يكون هناك تواصل واتصال بينهما، ولكن وفق شروط ومعايير العقل النقدي والعقلانية الموضوعية. فالعقل الذي يحافظ على حقوق الطرفين في المركب الجديد والنصاب الأكبر والأولوية لمن يجيب على أسئلة الواقع في الحاضر والمستقبل، ويلبي تطلعات العربي فكرياً ومادياً.
وأشار المحاضر إلى أن "عصرنة الحداثة" هي عملية متناقضة منطقيًا وعمليًا، ولا يمكن أن تتم إلا بالتخلي عن أحد أركانها. وهذا يعني إما أن تكون العصرنة مستندة إلى أصول ما بعد الحداثة، وهو ما يُعد نقيضًا للمشروع الحضاري العربي الذي يسعى إلى العقلانية والتحرر، أو أن يتم التخلي عن حقيقة العصرنة نفسها، أي الحداثة وإنجازاتها في نهاية المطاف، والعودة إلى حداثة مادية تُلغي الحداثة العقلية وتستبعدها من حيز الإمكان.
وفي هذا السياق، يمكن العودة إلى تاريخ الحداثة لاستنساخ ماضيها من عصر التنوير. غير أن هذا الأمر يتعذر تحقيقه أو قبوله بسبب جسامة المهام التي تنتظر العرب لتحقيقها في أقصر فترة زمنية ممكنة.
ونوّه أنه لا يوجد قطيعة كاملة بين التراث والحداثة، إلا إذا انقطع التواصل والاتصال بين الماضي والحاضر.
ورأى توفيق أنه لا يمكن اعتبار التراث والحداثة نقيضين متقابلين، ولا يوجد تركيب متعادل بين جميع معطيات الحداثة ومعطيات التراث (الحي). لكن هناك تركيب معين في لحظة معينة يميل لصالح التراث في القضايا الروحية بشكل خاص، وتركيب آخر يميل لصالح الحداثة في القضايا الحياتية. ومع ذلك، هناك توازن وفائدة متبادلة بين الطرفين، وإدراك عقلاني بضرورة إنجاز التحديث من خلال "حداثة عربية" و"علمانية إسلامية" تتجاوز الطابع الحدي المتعسف الذي يفترض القطيعة والتنافر بين التراث والحداثة.
ودعا المحاضر إلى وجود صيغة توافقية بينهما، معتقدا أن هذا هو الحل الوحيد المتاح في الأفق، وهو ما تنطوي عليه أغلب تنظيرات المفكرين العرب أو ما يُسكت عنه في كتاباتهم. لا توجد حلول أخرى واقعية وعقلانية سواها، طالما أن الرفض العدمي لأحد الأطراف أو التلفيق بينهما يُعتبر مرفوضًا وغير منتج.

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