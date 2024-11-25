استشاري أمراض صدرية: احتمالية حدوث موجة من الإصابات بالإنفلونزا وارد جدا

قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية، رئيس جمعيّة الرعاية التنفسية الأردنية الدكتور محمد حسن الطراونة، إن الفترة الحالية انتقالية مع دخول فصل الشتاء ترتفع بها نسبة الإصابة بالفيروسات التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي.

وأضاف الطراونة أن الفيروسات التنفسية التي تنتشر في الوقت الحالي الانفلونزا الموسمية وأنفلونزا الخنازير H1N1، والفيروس التنفسي المخلوي والفيروس الأنفيّ ومجموعة الفيروسات التاجية والفيروس الغدي بالإضافة إلى نزلات البرد ونظائر الانفلونزا.

وتوقع الطراونة أن تزداد نسبة الإصابة بالأمراض التنفسية في الفترة الحالية ومع دخول فصل الشتاء في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، نتيجة الاختلاف في درجات الحرارة والتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة وأكد أن درجة الإصابة بالأمراض التنفسية تعتمد على مناعة الجسم لكل شخص، وتحدد درجة إصابته بهذه الأمراض.

وبين الاستشاري أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل هم الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الناتجة عن الاصابة بالفيروسات التنفسية.

وطمئن الطراونة المواطنين أن 90% من الاصابات بالفيروسات التنفسية تتعافى من تلقاء نفسها فقط يتم معالجة الاعراض مثل اخذ حافظات الحرارة ومسكنات الألم.

وذكر الدكتور الطراونة ان هناك مجموعة من الاعراض تستدعي مراجعة الطبيب المختص في الأمراض الصدرية مثل ارتفاع شديد في درجة الحرارة غير قابل للنزول بحافظات الحرارة الاعتيادية وميل الشفاه والأطراف إلى اللون الازرق والتشويش في درجة الوعي والصعوبة في التنفس والسعال المتكرر مع النفث الدموية مضيفا أن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم (الذي ينامون أقل من 7 إلى 8 ساعات) تكون نسبة إصابتهم بالفيروسات التنفسية أعلى من الأشخاص الذين يحصلون على نوم كافٍ، لافتا إلى أن الأشخاص الذين لا يحصلون على غذاء كافٍ وقليلي الحركة تكون مناعتهم قليلة.

وحذر المواطنين من الإسراف في تناول المضادات الحيوية حيث إن الفيروسات التنفسية لا تستجيب للمضادات الحيوية وهذا الفعل يولد حالة من البكتيريا والجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية.

ودعا الطراونة الكوادر الطبية في المستشفيات خصوصا والمواطنين عموما إلى الحصول على مطعوم الانفلونزا الموسمية للحماية من الإصابة بالفيروسات التنفسية، حيث أن المطعوم يحمي بنسبة 75%.

وحول انتشار الفيروسات بين طلبة المدارس، قال اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية إنه يجب تهوية الغرف الصفية وعدم الاكتظاظ وعزل الطالب المصاب، وأنه يجب توعية الطلبة حول انتشار هذه الفيروسات وطرق الوقاية منها، والعمل على غسل اليدين باستمرار لمنع تؤمة الفيروسات التنفسية.

هذا وحذر الطراونة من بدء موسم الإنفلونزا مبكرا، داعيا إلى الحصول على لقاحها مضيفا أن أحدث البيانات العالمية تشير إلى أن حالات دخول المستشفيات لمرضى الجهاز التنفسي ترتفع بشكل أسرع لدى الأطفال دون سن الخامسة، رغم أن مستويات الإنفلونزا الإجمالية لا تزال عند مستوى منخفض نسبيا، ما يعني أنه من الصعب التنبؤ بحجم الموجة الحالية.



ودعى الطراونة المركز الوطني لمكافحة الاوبئة ووزارة الصحة لعمل دراسة مسحية في مناطق ومحافظات المملكة لمعرفة الفيروسات السائدة في الفترة الحالية لجمع بيانات من اجل معرفة ما إذا كان البيانات تشير إلى احتمالية انتشار احد الفيروسات المذكور أعلاه لان الأرقام العالمية تشير الى احتمالية حدوث موجة لفيروس الانفلونزا خلال هذا الموسم.