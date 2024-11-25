مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة

توافق مجلس النواب على كامل أعضاء اللجان الدائمة البالغ عددهم 20 لجنة، حيث عقد اليوم الاثنين، جلسة مغلقة تم فيها إقرار صيغة الرد على خطبة العرش السامي وأعضاء اللجان النيابية الدائمة.



وقال رئيس المجلس أحمد الصفدي إن اعضاء المجلس برهنوا حرصا كبيرا على اختيار أعضاء اللجان وفق مبدأ توافقي وراعوا في اختيارهم المصلحة العامة، مؤكدين أن هاجسهم العمل والإنجاز وتحقيق أمال وتطلعات ابناء شعبنا العزيز. وفق المضامين التي تضمنتها خطبة العرش السامي.

