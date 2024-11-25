مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توافق مجلس النواب على كامل أعضاء اللجان الدائمة البالغ عددهم 20 لجنة، حيث عقد اليوم الاثنين، جلسة مغلقة تم فيها إقرار صيغة الرد على خطبة العرش السامي وأعضاء اللجان النيابية الدائمة.
وقال رئيس المجلس أحمد الصفدي إن اعضاء المجلس برهنوا حرصا كبيرا على اختيار أعضاء اللجان وفق مبدأ توافقي وراعوا في اختيارهم المصلحة العامة، مؤكدين أن هاجسهم العمل والإنجاز وتحقيق أمال وتطلعات ابناء شعبنا العزيز. وفق المضامين التي تضمنتها خطبة العرش السامي.
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