بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين

أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء عن فتح باب تقديم طلبات التوظيف والمتضمنة 100 شاغر وظيفي في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة لأبناء المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.



وأكدت المؤسسة في بيان، اليوم الاثنين، أن المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ساهموا بفعالية في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني لهذه الفئة العزيزة.



وأكدت حرصها على تحقيق توجيهات جلالة الملك بتوفير الفرص لأبنائهم لتمكينهم من الإسهام في التنمية، تعزيزا لدورهم في مواصلة مسيرة العطاء وبناء الوطن.



ووجهت المؤسسة الراغبين بالتقدم للوظائف تعبئة الطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة (https:esarsv)، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2024/12/1 ولغاية نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31، وسيتم إيقاف تقديم الطلبات بعد انتهاء تاريخ التقديم، ولن ينظر بأي طلب لا يتم تقديمه إلكترونيا.



وقالت إن على المتقدم أن يتصف بالشروط التالية: أن يكون المتقدم ابنا لمتقاعد عسكري أو وريثا لمتقاعد عسكري، وإدخال الرقم الوطني لمقدم الطلب ورقم قرار تقاعد الأب أو الأم، وألا يزيد العمر على 48 عاما عند تقديم الطلب، ووجود طلب "تحت التنافس" في هيئة الخدمة والإدارة العامة.



وأشارت إلى أن الوثائق المطلوبة: صورة الهوية الشخصية (من الجهتين)، وصورة شهادة التحصيل العلمي، وصورة عن قرار تقاعد الأب أو الأم.



وقالت إن الطلبات المقدمة مسبقا تعتمد إذا كانت موجودة على الموقع خلال السنوات السابقة، وتقبل الطلبات بناء على شهادات الدبلوم أو البكالوريوس فقط، وذلك لاعتماد تاريخ التحصيل العلمي الأقدم لمقدم الطلب.



ويتم احتساب علامات التنافس وفق الآتي: 50 علامة على تاريخ التحصيل العلمي، و40 علامة على تاريخ تقاعد الأب أو الأم، و10 علامات إضافية للمتقدم الأكبر سنا، في حال وجود أشقاء تقدموا بطلب بنفس رقم قرار التقاعد، وسيتم إخضاع من يقع عليه الاختيار إلى امتحان تنافسي ومقابلات حسب تعليمات هيئة الخدمة والإدارة العامة.