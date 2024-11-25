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الفايز وأعضاء المكتب الدائم يعودون مصابي الرابية

11/25/2024 2:49:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- عاد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وأعضاء المكتب الدائم للمجلس، برفقة العميد د. جعفر المومني من الخدمات الطبية، أمس، المصابين من مرتبات الأمن العام الذين تعرضوا لاعتداء إرهابي آثم خلال أدائهم الواجب في منطقة الرابية، فجر أول من أمس، والذي نفذه مطلوب لديه سجل إجرامي.
واطمأن الفايز، والأعيان: النائب الأول لرئيس المجلس سمير الرفاعي، والنائب الثاني د.عبدالله النسور، ومساعدي الرئيس زهير أبو فارس، سهير العلي، على الأوضاع الصحية للمصابين، متمنين لهم الشفاء العاجل وأن يعودوا لأداء مهامهم في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه.
وأشاد الفايز وأعضاء المكتب الدائم، بجهود جميع نشامى الأجهزة الأمنية وتضحياتهم الكبيرة، مؤكدين أن "بطولات وتضحيات نشامى جيشنا وأجهزتنا الأمنية تبعث في نفوس الأردنيين على الفخر والاعتزاز، فهم يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن".
وأكدوا أن "الأردن سيبقى قويا بقيادته الهاشمية المظفرة، وبالتفاف أبناء شعبنا خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وجيشنا وأجهزتنا الأمنية الباسلة".
كما أكد رئيس مجلس الأعيان، اعتزاز وفخر الشعب الأردني بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية حماة الوطن وحصنه المنيع، الذين يقدمون التضحيات في سبيل عزته ومنعته وكرامته، ويتصدون ببسالة وشجاعة لكل من يحاول النيل من أمنه واستقراره والعبث بوحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي.-(بترا)

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