الفايز وأعضاء المكتب الدائم يعودون مصابي الرابية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- عاد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وأعضاء المكتب الدائم للمجلس، برفقة العميد د. جعفر المومني من الخدمات الطبية، أمس، المصابين من مرتبات الأمن العام الذين تعرضوا لاعتداء إرهابي آثم خلال أدائهم الواجب في منطقة الرابية، فجر أول من أمس، والذي نفذه مطلوب لديه سجل إجرامي.
واطمأن الفايز، والأعيان: النائب الأول لرئيس المجلس سمير الرفاعي، والنائب الثاني د.عبدالله النسور، ومساعدي الرئيس زهير أبو فارس، سهير العلي، على الأوضاع الصحية للمصابين، متمنين لهم الشفاء العاجل وأن يعودوا لأداء مهامهم في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه.
وأشاد الفايز وأعضاء المكتب الدائم، بجهود جميع نشامى الأجهزة الأمنية وتضحياتهم الكبيرة، مؤكدين أن "بطولات وتضحيات نشامى جيشنا وأجهزتنا الأمنية تبعث في نفوس الأردنيين على الفخر والاعتزاز، فهم يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن".
وأكدوا أن "الأردن سيبقى قويا بقيادته الهاشمية المظفرة، وبالتفاف أبناء شعبنا خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وجيشنا وأجهزتنا الأمنية الباسلة".
كما أكد رئيس مجلس الأعيان، اعتزاز وفخر الشعب الأردني بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية حماة الوطن وحصنه المنيع، الذين يقدمون التضحيات في سبيل عزته ومنعته وكرامته، ويتصدون ببسالة وشجاعة لكل من يحاول النيل من أمنه واستقراره والعبث بوحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي.-(بترا)
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