الزيود: أهمية الدور الإعلامي بإبراز الوجه الحضاري الأردني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الطفيلة- أكد محافظ الطفيلة د.عمر الزيود، أهمية الدور الإعلامي بإبراز الوجه الحضاري الأردني وتعظيم المنجزات التي تحققت في عهد الهاشميين، وتسليط الضوء على الواقع الخدمي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ومجالات الحياة المجتمعية كافة.
وقال الزيود خلال لقاء مع أعضاء في نقابة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام الرسمية والقنوات المحلية والصحف والمواقع الإلكترونية في الطفيلة، امس، إن للإعلام دورا بارزا في نقل
الخبر الموضوعي الذي يخدم المصلحة الوطنية، ويسهم في توعية وتثقيف المجتمع حيال القضايا المختلفة، ونقل هموم المواطنين وتلمس القضايا المجتمعية، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن الإعلام الأردني ركيزة أساسية لتطوير وتنمية الوطن باعتباره أحد الأذرع المهمة في التنمية والرقابة وكشف مواضع التقصير في تقديم الخدمات العامة، لافتا لضرورة التواصل بين الإعلام والجهات المعنية للحصول على المعلومة الدقيقة ونشر ما يخدم الصالح العام والابتعاد عن الإثارة والإشاعات والمعلومات المغلوطة خاصة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، كون المهنية والمسؤولية الأساس في العمل الصحفي.
كما، أكد في معرض رده على أبرز معيقات العمل الصحفي في الطفيلة، أهمية تفعل أقسام العلاقات العامة والإعلام في الدوائر الحكومية، إذ سيتم عقد لقاء مع المجلس التنفيذي في الطفيلة لتفعيل تلك الأقسام وتأهيل كوادرها.
وأشار إلى السعي لتفعيل التشاركية مع الإعلام في الطفيلة لإبراز الوجه الحضاري للمحافظة وعرض المنجزات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب متابعة مختلف القضايا التي يتم نشرها وبثها من خلال الإعلاميين والصحفيين في المحافظة.
بدوره، استعرض ممثل نقابة الصحفيين الأردنيين الصحفي د.سمير المرايات، الدور الريادي الذي يضطلع به الإعلام في الطفيلة بنقل الخبر الصادق والتقرير الموضوعي الذي يعكس تطلعات واحتياجات المجتمع المحلي ضمن أسس العدالة والحيادية.
ولفت إلى أن الإعلام شريك أساسي مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية لغاية الإسهام في التطوير الخدمي والتنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفقا للرؤى الملكية السامية والتوجهات الحكومية الرامية الى التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأشار كل من الصحفيين والإعلاميين خالد القطاطشة، أيمن الفقرا، ليث السوالقة، محمد الرفوع، عبد المهدي العواجين، سهيل الشروش، محمد القوابعة، ليث المشاورة، إلى أن هذا اللقاء يؤكد جدية الحكومة بدعم الإعلام عبر أدواته، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
واستعرضوا عددا من القضايا والتحديات المجتمعية في الطفيلة بالقطاعات كافة.-(بترا)
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