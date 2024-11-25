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الزيود: أهمية الدور الإعلامي بإبراز الوجه الحضاري الأردني

11/25/2024 2:49:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الطفيلة- أكد محافظ الطفيلة د.عمر الزيود، أهمية الدور الإعلامي بإبراز الوجه الحضاري الأردني وتعظيم المنجزات التي تحققت في عهد الهاشميين، وتسليط الضوء على الواقع الخدمي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ومجالات الحياة المجتمعية كافة.
وقال الزيود خلال لقاء مع أعضاء في نقابة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام الرسمية والقنوات المحلية والصحف والمواقع الإلكترونية في الطفيلة، امس، إن للإعلام دورا بارزا في نقل الخبر الموضوعي الذي يخدم المصلحة الوطنية، ويسهم في توعية وتثقيف المجتمع حيال القضايا المختلفة، ونقل هموم المواطنين وتلمس القضايا المجتمعية، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن الإعلام الأردني ركيزة أساسية لتطوير وتنمية الوطن باعتباره أحد الأذرع المهمة في التنمية والرقابة وكشف مواضع التقصير في تقديم الخدمات العامة، لافتا لضرورة التواصل بين الإعلام والجهات المعنية للحصول على المعلومة الدقيقة ونشر ما يخدم الصالح العام والابتعاد عن الإثارة والإشاعات والمعلومات المغلوطة خاصة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، كون المهنية والمسؤولية الأساس في العمل الصحفي.
كما، أكد في معرض رده على أبرز معيقات العمل الصحفي في الطفيلة، أهمية تفعل أقسام العلاقات العامة والإعلام في الدوائر الحكومية، إذ سيتم عقد لقاء مع المجلس التنفيذي في الطفيلة لتفعيل تلك الأقسام وتأهيل كوادرها.
وأشار إلى السعي لتفعيل التشاركية مع الإعلام في الطفيلة لإبراز الوجه الحضاري للمحافظة وعرض المنجزات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب متابعة مختلف القضايا التي يتم نشرها وبثها من خلال الإعلاميين والصحفيين في المحافظة.
بدوره، استعرض ممثل نقابة الصحفيين الأردنيين الصحفي د.سمير المرايات، الدور الريادي الذي يضطلع به الإعلام في الطفيلة بنقل الخبر الصادق والتقرير الموضوعي الذي يعكس تطلعات واحتياجات المجتمع المحلي ضمن أسس العدالة والحيادية.
ولفت إلى أن الإعلام شريك أساسي مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية لغاية الإسهام في التطوير الخدمي والتنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفقا للرؤى الملكية السامية والتوجهات الحكومية الرامية الى التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأشار كل من الصحفيين والإعلاميين خالد القطاطشة، أيمن الفقرا، ليث السوالقة، محمد الرفوع، عبد المهدي العواجين، سهيل الشروش، محمد القوابعة، ليث المشاورة، إلى أن هذا اللقاء يؤكد جدية الحكومة بدعم الإعلام عبر أدواته، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
واستعرضوا عددا من القضايا والتحديات المجتمعية في الطفيلة بالقطاعات كافة.-(بترا)

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