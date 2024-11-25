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توافق النواب على عضوية اللجان.. هل ينسحب على الرؤساء والمقررين؟

11/25/2024 2:49:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان - توافق مجلس النواب العشرون امس، على أسماء اعضاء لجانه الدائمة الـ20، وهي سابقة إيجابية تسجل للمجلس في انطلاقته منذ 18 الشهر الحالي بخطبة العرش السامي، وقد جاء هذا التوافق في جلسة مغلقة عقدها المجلس برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وفيها أقرت صيغة الرد على خطبة العرش.
الصفدي قال إن أعضاء المجلس برهنوا على حرصهم الكبير في اختيار أعضاء اللجان، وفق مبدأ توافقي، مُراعين في اختياراتهم المصلحة العامة، مؤكدين في الوقت نفسه، أن هاجسهم العمل والإنجاز وتحقيق آمال وتطلعات أبناء شعبنا العزيز، وفق مضامين خطبة العرش.
ويفتح التوافق النيابي، بابا واسعا لإمكانية ان ينسحب ذلك على رؤساء اللجان والمقررين، اذ يتوقع بان تشرع اللجان بعقد جلساتها من أجل اختيار رؤسائها ومقرريها اليوم او غدا على ابعد تقدير، ومن هناك يمكن قراءة ما اذا كان ذلك التوافق سيستمر ام لا.
يتشكل مجلس النواب حتى الآن من 6 كتل نيابية كبيرة، تمثل 136 نائبا من اصل 138، هم عدد أعضائه، وستقوم هذه الكتل بتسجيل عضويتها لدى الأمانة العامة، اذ حدد النظام الداخلي للكتل فترة أسبوعين منذ افتتاح الدورة العادية حتى تسجيل أسماء أعضائها.
بعد تسجيل الكتل رسميا، سيكون الامر متاحا بشكل اكبر واوسع لقراءة قوة كل منها، وعدد اللجان التي حصلت عليها، بيد ان ذلك لا يعني بان القراءات والاستنتاجات والاستخلاصات، لا يمكن الحصول عليها، فلو طالعنا عضوياتها وأسماء النواب في كل منها، سنعرف ان جميعها كان لها حضور في العضوية، ما يعني مشاركة الجميع بما فيها كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، التي غابت عن الحضور في المكتب الدائم.
ويمكن ان يقرأ عدم وجود اسم النائب عن حزب الجبهة ناصر نواصرة الذي شغل موقع نائب نقيب المعلمين خارج لجنة التربية والتعليم، كمؤشر على رغبة كتلة الحزب على توافق اوسع.
وهنا؛ سيبقى السؤال مفتوحا حل ما إذا كان سيجري توزيع حصص اللجان لاحقا في نطاق توافقي، بحيث تحصل جميع الكتل على حصتها ام ان بعضها سيغيب عن نيل حصته، والجواب على ذلك لن يتأخر كثيرا، بحيث ستظهر الإجابة عليه حال انعقاد أول الجلسات المخصصة للجان، والتي سيجري فيها اختيار الرئيس والمقرر.
وبالطبع يقع على لجان المجلس مهمات كبيرة، فهي مطبخ التشريع والرقابة، ويؤمل بان تأخذ دورها على نحو كامل، فرئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب خميس عطية، يتحدث عن دور اللجان ويرى ان عليها مسؤوليات مضاعفة، ابرزها متابعة الحكومة وبرنامجها، والتأشير الى مواطن الخلل والانجاز، وهوما سيحقق فكرة الرقابة والتشريع والمتابعة معا، ويجعل الحكومة دوما تحت نظر النواب.
ويضيف عطية، ان كل لجنة مختصة في موضوع معين، عليها ان تتناول بيان الحكومة الذي ستطلب بموجبه ثقة المجلس، بالتحليل ومتابعته في كل شاردة وواردة، لافتا الى ان خطبة العرش التي افتتح بها جلالة الملك عبدالله الثاني اعمال الدورة العادية الأولى للمجلس العشرين، اشارت بوضوح الى الدور الرقابي والتشريعي له، وهذا الدور يبدأ من اللجان النيابية ويختتم تحت القبة.
لذا، فإن نوابا كثرا يأملون بان يكون ما جرى في الجلسة المغلقة من توافقات نيابية، هو باكورة انطلاق للمجلس الجديد، وعلى اللجان ان تأخذ دورها الحقيقي الذي يتوجب عليها القيام به، وان تعمل الكتل وفق رؤية شاملة وبرامج واضحة، وها ما يعبر عنه النائب هيثم زيادين الذي يشير الى ان لدى الكتل برامج، يجب ان ترى النور عبر لجان المجلس المتنوعة.
وخلال جلسة امس، ادى النائب سليمان الخرابشة اليمين الدستورية، سندًا لأحكام المادة 80 من الدستور، والمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تقول: "أقسم بالله العظيم، أن أكون مُخلصًا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأُمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام".
وفي هذا السياق، اقر النواب خلال جلستهم قرار لجنة الرد على خُطبة العرش السامي، والتي رفعت امس الى جلالة الملك عبدالله الثاني.

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