Tuesday, 26 November 2024 09:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأطباء تقترح إيجاد نظام يعالج التشوهات في الموارد البشرية

11/25/2024 2:49:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان- أكد رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة ضرورة إيجاد نظام جديد يُعنى بالأطباء يعالج التشوهات الموجودة، خصوصا الاستثناءات، ويعمل على احتوائها، ويكون قادرا على تحقيق المطلوب لهذه المهنة الحساسة التي تتعلق بصحة المواطن.
وبين القرالة في حديث لـ"الغد"، أن نظام الموارد البشرية الجديد جاء بتغييرات جوهرية على النظام القديم وألغى فكرته القديمة التي كانت عبارة عن علاقة تنظيمية.
ولفت إلى أن الفكرة الجديدة في هذا النظام هي أن الوظيفة أصبحت عبارة عن علاقة تعاقدية، بحيث تتم التعيينات الجديدة من خلال عقود محددة المدة، وليست كما كانت سابقا من خلال الوصول إلى فترة التقاعد.
واعتبر أن هذه الفلسفة مأخوذة من النظام الأميركي، على عكس النظام السابق الذي كان مأخوذا من الفلسفة البريطانية بالنظر إلى الوظيفة.
وقال إنه لدى البحث في هذا النظام، "وجدنا أنه مطبق في الإمارات التي تشتمل على نظامين، نظام يطبق على المواطن ويتمثل بعلاقة تنظيمية مثل ما كان لدينا سابقا، ونظام آخر يطبق على المغتربين والعمالة الوافدة، وهذا هو النظام الأميركي الذي تم تطبيقه مؤخرا".
وأشار إلى أن من مساوئ هذا النظام هو نزع الأمان الوظيفي، إذ إن الموظف عندما يكون عاملا بعقد محدد المدة، يبقى في دائرة الخشية من فقدان عمله، ما يؤثر عليه اقتصاديا.
وتساءل: "هل يوجد أي موظف يعمل بعقد محدد المدة يستطيع الحصول على قرض بنكي لشراء شقة؟"، موضحا أن هناك مآخذ كثيرة على هذا النظام، منها الإجازة بدون راتب وغيرها.
وأكد أن الموارد البشرية تُحكم عبر نظام يُقرّ من قبل السلطة التنفيذية، ولا يحتاج المرور في أطر تشريعية طويلة، وبالتالي فإنه بحاجة دائما إلى تعديلات مستمرة ليواكب التغيرات والتطورات الحاصلة، ولتصحيح أي تشوهات.
وقال إن هناك وجهة نظر أخرى تنطلق من سؤال لماذا لا يكون هذا النظام عبارة عن قانون، وتحت رقابة السلطة التشريعية، ويتم التعديل عليه كل سنتين أو ثلاث، مبينا أنه إذا كانت هناك رقابة من السلطة التشريعية على أنظمة الموارد البشرية، فإنها توفر قدرا أكبر من الاستقرار، ويكون التنظيم أفضل.
وأشار القرالة إلى أنه في الأسابيع الماضية، أصدرت الحكومة التعليمات المفسرة لهذا النظام، والتحليل الكمي وتحديد الرواتب وغيرها، ما يدل على أن نظام الموارد البشرية الجديد ثابت ولا نية لدى الحكومة لتغييره، وهو أحد مرتكزات تحديث المنظومة الإدارية.
وأضاف: "بالتالي فإنه بصدور التعليمات الجديدة أثبتت الحكومة أنه لا نية لتعديل النظام بشكل جوهري أو العودة إلى النظام السابق".
وحول المشكلة التي تتعلق بالأطباء، والموجودة منذ النظام السابق، فإنها كانت هناك تشوّهات سببت بعض الاستثناءات لأطباء.
وأضاف: "واليوم مع النظام الجديد، زادت هذه التشوهات، وبالتالي إذا أردنا تطبيق هذا النظام بحذافيره على الأطباء، فهناك حاجة إلى عمل استثناءات أكبر".
وأوضح أن أي نظام عندما تزداد الاستثناءات فيه، يصبح غير صالح للتطبيق على هذه الفئة.
وقال: "وجهة نظرنا اليوم، هي أنه بدلا من خلق العديد من الاستثناءات، من العقود محدّدة المدة أو عدد ساعات العمل أو الإجازة بدون راتب، فإن هناك حاجة ماسة إلى استثناء آخر".
وأكد أنه ونظرا لطبيعة عمل الطبيب المختلفة، فإن البدلات المالية يجب أن تكون أيضا مختلفة، مع الحاجة إلى توفير استثناء فيما يتعلق بالبدلات المالية.

وأضاف إن أعداد المنضوين تحت هذا النظام الجديد، ليست كبيرة، مبينا أنه في وزارة الصحة هناك نحو 6 آلاف طبيب، أي أن هناك ضرورة للتفكير "بإصدار نظام يعالج كل هذه التشوهات ويختص بمهنة الطب ويراعي ظروفها".
وبين أنه خلال لقاء النقابات الصحية برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منذ أسابيع، كان هناك حديث موسع عن هذا النظام وعن التشوهات الموجودة فيه، "وننتظر اليوم التواصل مع الحكومة كما وعدت لنتحدث عن باقي التفاصيل بإسهاب من أجل معالجتها".

MENAFN25112024000072011014ID1108924186

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث