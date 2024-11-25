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كيف تعد الزراعة موازنتها في غياب قواعد البيانات؟

11/25/2024 2:49:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان - في الوقت الذي تعكف فيه وزارة الزراعة على إعداد موازنتها السنوية وأجندة مشاريعها وبرامجها للعام المقبل 2025، يتساءل خبراء زراعيون عن مدى دقة المعلومات التي اعتمدت عليها الوزارة لإعداد هذه الموازنة، نظرا لعدم وجود قواعد بيانات للقطاع الزراعي، وعن مدى شمول الميزانية ملف مجلس الأمن الغذائي تحديدا، لأنه مجلس جديد، ولديه العديد من المبادرات التي ينوي القيام بها، والتي يحتاج فيها إلى مشاريع عديدة لتحسين مؤشر الأردن في الأمن الغذائي على الصعيد العالمي.
وفي السياق، يرى سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، "أننا على أبواب طرح الحكومة الميزانية على مجلس النواب، حيث تم الانتهاء من إعداد مقترح الميزانية، لكن ما يهمني في هذا المجال هو ميزانية مجلس الأمن الغذائي ووزارة الزراعة".
وأضاف الزعبي: "أقول ذلك لأن مجلس الامن الغذائي، تحديدا، هو مجلس جديد يطمح لتحقيق مبادرات عديدة تحتاج إلى مشاريع لتحسين مؤشر الأردن في الأمن الغذائي على الصعيد العالمي".
وتابع: "كذلك هناك مشاريع الفاقد والمهدور وغيرهما، وهذه ختما تلزمها ميزانية نتوقع أن تكون ضمن بنود الميزانية"، مؤكدا ضرورة إعداد خطة للتنمية الزراعية التي تدعم القطاع بمجمله.
وتساءل: "هل بنينا تقديرات ميزانية هذا العام، على العام الماضي؟ خاصة وأننا نعلم جميعا أن مركز معلومات الأمن الغذائي الذي أنشأته وزارة الزراعة مع دائرة الإحصاءات العامة ما زال في بداياته، ولم يخرج للعلن والعمل الفعلي".
وأشار إلى "أن المركز لم يبدأ بتصدير معلومات بعد، وهذا طبعا مهم جدا وقد نستفيد منها في ميزانية العام المقبل. ومن هنا يأتي التخوف والقلق المشروع الذي أحاول أن أتلمسه، من كون هذه الميزانية يجب ألا تكون تكرارا ونسخا لميزانية العام الماضي، إضافة إلى ما تحتويه من بنود تشغيلية لا خلاف عليها".
وبين أن الوزارة قادرة على تحديد هذه البرامج، إلا أن ما يهمني هو الجانب الاستثماري في هذه الميزانية، وتحديدا في نظم الغذاء والزراعة التي آمل أن تشتمل عليها الموازنة لهذا العام.
من جهته، بين وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري "أن الوزارة تجهز الآن موازنة 2025، لكن لا أعلم حجم ودقة البيانات والمعلومات (ومنها الإحصائية) التي يرتكزون عليها في صياغة الموازنة".
فيما أكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين بالإنابة حسن الصمادي، "أنه في ظل غياب البيانات الزراعية، فمن المؤكد أن الموازنة ستعتريها شوائب"، لافتا إلى أن هناك مشاريع تمول من الجهات المانحة وتحتاج بيانات دقيقة".
وقال: إن توفر المعلومات الدقيقة يساعد في نجاح المشاريع، لا سيما في ما يخص المنح التي تقدمها الوزارة، وكذلك في ما يتصل بالصناعات الغذائية والتخزين والتبريد، لذلك نعول على وزارة الزراعة بأن تكون في الميدان، وأن تستعين بالخبرات في كل محافظة، لأنها تمتلك المعلومات الدقيقة عن أوضاعها.
يذكر، أن وزارة الزراعة وقعت مذكرة تفاهم مع دائرة الإحصاءات العامة في العشرين من شهر شباط (فبراير) الماضي حول النظام الوطني لإدارة المعلومات للأمن الغذائي (FSMIS).
وأشار وزير الزراعة خالد الحنيفات حينها، إلى أن النظام الوطني لإدارة المعلومات للأمن الغذائي (FSMIS) هو نظام رقمي يشتمل على برامج جمع بيانات الأمن الغذائي وتحليلها، بالإضافة إلى الأجهزة المطلوبة لهذه الغاية، وسيعمل النظام على جمع بيانات الأمن الغذائي من مصادر وطنية ودولية مختلفة وأنظمة عبر الإنترنت، كما سيقوم النظام ببناء منصة سهلة الاستخدام لاستخراج بيانات الأمن الغذائي وعرضها، واستيراد وتصدير المعلومات بناءً على الصيغ المحددة مسبقًا.
من جانبه أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أهمية مذكرة التعاون مع مجلس الامن الغذائي، حيث يعد المجلس شريكا إستراتيجيا لدائرة الإحصاءات، كما تهدف المذكرة إلى ربط وتسهيل وتسريع تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية بشكل عام وإحصاءات الأمن الغذائي بشكل خاص.
وضمن هذه الجهود قامت الدائرة بتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم مع أبرز الجهات المعنية والتي تشارك، وتعنى برسم خريطة طريق نحو بناء نظام إحصائي وطني متكامل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الغذائي قرر في جلسته الأخيرة الموافقة على احتضان النظام الوطني لإدارة معلومات الأمن الغذائي لدى الإحصاءات العامة.

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