التسريبات الأمنية.. مأزق لنتنياهو أم مناكفات لا تحسم مستقبله السياسي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان- في الوقت الذي يواجه فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
تُهم المعارضة بالوقوف خلف تسريب وثائق وصفها بـ"الحساسة"، من أجل تخفيف الضغط على حكومته، والتهرب من المسؤولية عن إفشال جهود التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع حركة حماس، يرى مراقبون أن نتنياهو يواجه تحديات صعبة فيما يتعلق بإدارته دفة الحكم، وزادت هذه التحديات مع حالة الاستقطاب الحاد التي سبقت السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وزعم نتنياهو، السبت الماضي، أن جهات داخلية وخارجية سربت معلومات وصفها بـ"الحسّاسة"، ساهمت بـ"تقويض" أمن دولة الاحتلال، داعيا إلى فتح تحقيق موسّع ضد وسائل إعلام دولية يشتبه بتورطها بنقل تلك المعلومات.
وقال نتنياهو في تصريحات صحفية، إن التسريبات التي طالت اجتماعات المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) والفريق المفاوض، تضمنت معلومات عسكرية حساسة، ما تسبب في تعزيز موقف حركة حماس، وإلحاق أضرار كبيرة بالأمن الإسرائيلي.
وتتعلق القضية، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، بتسريب معلومات سرية إلى وسيلتي إعلام أوروبيتين، ويعتقد أن إيلي فيلدشتاين هو من سرّب هذه المعلومات، رغم أنه ربما لم يكن موظفاً رسمياً، ولم يكن لديه تصريح أمني.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن فيلدشتاين انضم إلى فريق مستشاري نتنياهو بعد أسابيع من هجمات 7 تشرين الأول 2023، وعمل في السابق مستشاراً لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وتشير التقارير إلى أن الوثائق المسربة كانت الأساس الذي استند إليه مقال في صحيفة Jewish Chronicle، زعم أن حركة حماس خططت لنقل المحتجزين من غزة إلى مصر، لكن الصحيفة اللندنية حذفت المقال لاحقاً.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات: "الحقيقة أن بنيامين نتنياهو يواجه تحديات صعبة فيما يتعلق بإدارته دفة الحكم، وزادت هذه التحديات مع حالة الاستقطاب الحاد التي كانت قبل السابع من أكتوبر 2023".
وأضاف شنيكات: "يبدو أن المجتمع الإسرائيلي منقسم بين مؤيد لبنيامين لنتنياهو ونهجه ويمثل اليمين المتطرف بشكل خاص، وبين من يعارض نتنياهو وهذا يشمل أطيافا متعددة من ضمنها حتى اليمين، كما نلاحظ بزعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان".
وتابع: "كنتيجة لهجوم السابع من أكتوبر 2023 شنت المعارضة هجوما على بنيامين نتنياهو، باعتباره يتحمل الفشل في مواجهة هذا الهجوم وإجهاضه قبل حدوثه، وزادت الفجوة وحالة الاستقطاب الحاد التي ميزت العلاقة بين المعارضة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو، رغم أن المجتمع الإسرائيلي يتحد دوما في حالات الحروب ويقف صفا واحدا بحكومة وحدة وطنية لضمان الانتصار في الحرب".
وزاد: "في الحالة التي أمامنا، فإن هناك سعيا من القضاء والمعارضة وحتى وسائل الإعلام وبعض أركان حكومة بنيامين نتنياهو لإجراء تحقيق بهجوم السابع من أكتوبر، وبدا ذلك واضحا في إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالنت، والتي كانت تؤشر على حجم الفجوة بين بنيامين نتنياهو وكادره من جهة، والآخرين من جهة أخرى".
واستكمل: "يراهن بنيامين نتنياهو على الانتصار في الحرب هو وأركان اليمين المتطرف، وإذا لم يتحقق ذلك فإنهم حتما سيخضعون للجان تحقيق مطولة، وقد ينتهي به الأمر بالاعتقال، ليس فقط عن هجوم السابع من تشرين الأول، بل عن إدارة الحرب وتسريب الملفات، ومحاوله التلاعب بالنظام السياسي".
وبحسب وسائل إعلام عبري رسمي، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، الخميس الماضي، لائحة اتهام ضد المتهم الرئيسي بقضية التسريبات داخل مكتب نتنياهو، المتحدث باسم رئيس الحكومة، إيلي فيلدشتاين، كان أبرزها تسريب معلومات سرية، بنية الإضرار بأمن الدولة.
وفي السياق نفسه، تداولت وسائل إعلام عبرية خلال الأيام القليلة الماضية، من بينها صحيفة "هآرتس"، أنباء تبرز أن نتنياهو تحدث مع المتّهم فلدشتاين، قبل فترة قصيرة من حدوث عملية التسريب.
من جهته، يقول المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. عامر السبايلة، إن كل هذه المناكفات بالنسبة لما يجري في الداخل الإسرائيلي لا تعد سوى مناكفات داخلية، إذ هناك نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي نقاط تتوحد إسرائيل بكاملها خلفها.
وتابع السبايلة "إن موضوع تأمين إسرائيل، والجبهات وتبديد الخطر القادم منها، وموضوع تجنب أن تتم معاقبة إسرائيل، هذا كله يوحد الجميع".
وأضاف: "أعتقد أن الخلاص من نتنياهو في هذه المرحلة، سيبقى رغبة، لكن في النهاية تبدلت الأولويات وتغيرت منذ أن فتحت جبهات الحرب، وستستمر باعتقادي كما هي، لهذا ستكون الأمور فقط من باب المناكفات بين الأطراف لكن تأثيرها الحقيقي على الأرض لن يكون واضحا إلى أن تحسم عملية تبديد خط الأخطار القادمة من الجبهات المفتوحة حاليا".
ومنذ أشهر يضغط آلاف الإسرائيليين، لاسيما أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة منذ العام الماضي، على الحكومة من أجل صفقة تفضي إلى تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف الحرب، إلا أن نتنياهو أكد أكثر من مرة أنه ماض في خططه من أجل القضاء على الحركة، رافضا الانسحاب التام من غزة.
من جهته، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، إن قضية التسريبات تعد أحدث مثال على تلاعب رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالخطاب العام بشأن الحرب على قطاع غزة للبقاء في السلطة.
وأضاف الغزو: "هذه القضية قد تكون أكثر من مجرد تحقيق قانوني، إذ تحمل أبعادا سياسية كبيرة، لا سيما في ظل التوترات المستمرة بين نتنياهو والأجهزة الأمنية"، مرجحا أن يؤدي التسريب إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة عن هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي.
وتابع: "السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في واقعة تسريب وثائق منسوبة لحركة حماس، بعد التلاعب بها، لتخدم وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يرى أن رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلادلفيا، ليعزز بذلك موقفه الداعي لبقاء القوات الإسرائيلية في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وزاد: "نتنياهو يتجاهل أنه المسؤول عن الفشل الأكبر في تاريخ إسرائيل في السابع من أكتوبر، ويتجاهل بصورة صارخة إجراءات التعامل مع الوثائق السرية المسربة، ويتجاهل أيضا الشبهات التي تعرض مصادر استخباراتية حساسة للخطر، ويحول الأمر إلى حملة ضده.
وفي شهر أيلول الماضي، نشرت صحيفة بيلد الألمانية مقالًا يحتوي على وثيقة يُزعم أنها وجدت على جهاز الكمبيوتر الخاص بيحيى السنوار تتضمن تفاصيل تعليمات إستراتيجية لحركة حماس فيما يتعلق بكيفية إجراء المفاوضات مع إسرائيل، بشأن وقف إطلاق النار والمحتجزين، وكذلك ما يخص أساليب التلاعب بمشاعر عائلاتهم، والتعامل مع المجتمع الدولي، وذلك بهدف استعادة القدرات العسكرية للعمل ضد إسرائيل.
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