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التسريبات الأمنية.. مأزق لنتنياهو أم مناكفات لا تحسم مستقبله السياسي؟

11/25/2024 2:49:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان- في الوقت الذي يواجه فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تُهم المعارضة بالوقوف خلف تسريب وثائق وصفها بـ"الحساسة"، من أجل تخفيف الضغط على حكومته، والتهرب من المسؤولية عن إفشال جهود التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع حركة حماس، يرى مراقبون أن نتنياهو يواجه تحديات صعبة فيما يتعلق بإدارته دفة الحكم، وزادت هذه التحديات مع حالة الاستقطاب الحاد التي سبقت السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وزعم نتنياهو، السبت الماضي، أن جهات داخلية وخارجية سربت معلومات وصفها بـ"الحسّاسة"، ساهمت بـ"تقويض" أمن دولة الاحتلال، داعيا إلى فتح تحقيق موسّع ضد وسائل إعلام دولية يشتبه بتورطها بنقل تلك المعلومات.
وقال نتنياهو في تصريحات صحفية، إن التسريبات التي طالت اجتماعات المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) والفريق المفاوض، تضمنت معلومات عسكرية حساسة، ما تسبب في تعزيز موقف حركة حماس، وإلحاق أضرار كبيرة بالأمن الإسرائيلي.
وتتعلق القضية، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، بتسريب معلومات سرية إلى وسيلتي إعلام أوروبيتين، ويعتقد أن إيلي فيلدشتاين هو من سرّب هذه المعلومات، رغم أنه ربما لم يكن موظفاً رسمياً، ولم يكن لديه تصريح أمني.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن فيلدشتاين انضم إلى فريق مستشاري نتنياهو بعد أسابيع من هجمات 7 تشرين الأول 2023، وعمل في السابق مستشاراً لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وتشير التقارير إلى أن الوثائق المسربة كانت الأساس الذي استند إليه مقال في صحيفة Jewish Chronicle، زعم أن حركة حماس خططت لنقل المحتجزين من غزة إلى مصر، لكن الصحيفة اللندنية حذفت المقال لاحقاً.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات: "الحقيقة أن بنيامين نتنياهو يواجه تحديات صعبة فيما يتعلق بإدارته دفة الحكم، وزادت هذه التحديات مع حالة الاستقطاب الحاد التي كانت قبل السابع من أكتوبر 2023".
وأضاف شنيكات: "يبدو أن المجتمع الإسرائيلي منقسم بين مؤيد لبنيامين لنتنياهو ونهجه ويمثل اليمين المتطرف بشكل خاص، وبين من يعارض نتنياهو وهذا يشمل أطيافا متعددة من ضمنها حتى اليمين، كما نلاحظ بزعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان".
وتابع: "كنتيجة لهجوم السابع من أكتوبر 2023 شنت المعارضة هجوما على بنيامين نتنياهو، باعتباره يتحمل الفشل في مواجهة هذا الهجوم وإجهاضه قبل حدوثه، وزادت الفجوة وحالة الاستقطاب الحاد التي ميزت العلاقة بين المعارضة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو، رغم أن المجتمع الإسرائيلي يتحد دوما في حالات الحروب ويقف صفا واحدا بحكومة وحدة وطنية لضمان الانتصار في الحرب".
وزاد: "في الحالة التي أمامنا، فإن هناك سعيا من القضاء والمعارضة وحتى وسائل الإعلام وبعض أركان حكومة بنيامين نتنياهو لإجراء تحقيق بهجوم السابع من أكتوبر، وبدا ذلك واضحا في إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالنت، والتي كانت تؤشر على حجم الفجوة بين بنيامين نتنياهو وكادره من جهة، والآخرين من جهة أخرى".
واستكمل: "يراهن بنيامين نتنياهو على الانتصار في الحرب هو وأركان اليمين المتطرف، وإذا لم يتحقق ذلك فإنهم حتما سيخضعون للجان تحقيق مطولة، وقد ينتهي به الأمر بالاعتقال، ليس فقط عن هجوم السابع من تشرين الأول، بل عن إدارة الحرب وتسريب الملفات، ومحاوله التلاعب بالنظام السياسي".
وبحسب وسائل إعلام عبري رسمي، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، الخميس الماضي، لائحة اتهام ضد المتهم الرئيسي بقضية التسريبات داخل مكتب نتنياهو، المتحدث باسم رئيس الحكومة، إيلي فيلدشتاين، كان أبرزها تسريب معلومات سرية، بنية الإضرار بأمن الدولة.
وفي السياق نفسه، تداولت وسائل إعلام عبرية خلال الأيام القليلة الماضية، من بينها صحيفة "هآرتس"، أنباء تبرز أن نتنياهو تحدث مع المتّهم فلدشتاين، قبل فترة قصيرة من حدوث عملية التسريب.
من جهته، يقول المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. عامر السبايلة، إن كل هذه المناكفات بالنسبة لما يجري في الداخل الإسرائيلي لا تعد سوى مناكفات داخلية، إذ هناك نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي نقاط تتوحد إسرائيل بكاملها خلفها.
وتابع السبايلة "إن موضوع تأمين إسرائيل، والجبهات وتبديد الخطر القادم منها، وموضوع تجنب أن تتم معاقبة إسرائيل، هذا كله يوحد الجميع".
وأضاف: "أعتقد أن الخلاص من نتنياهو في هذه المرحلة، سيبقى رغبة، لكن في النهاية تبدلت الأولويات وتغيرت منذ أن فتحت جبهات الحرب، وستستمر باعتقادي كما هي، لهذا ستكون الأمور فقط من باب المناكفات بين الأطراف لكن تأثيرها الحقيقي على الأرض لن يكون واضحا إلى أن تحسم عملية تبديد خط الأخطار القادمة من الجبهات المفتوحة حاليا".
ومنذ أشهر يضغط آلاف الإسرائيليين، لاسيما أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة منذ العام الماضي، على الحكومة من أجل صفقة تفضي إلى تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف الحرب، إلا أن نتنياهو أكد أكثر من مرة أنه ماض في خططه من أجل القضاء على الحركة، رافضا الانسحاب التام من غزة.
من جهته، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، إن قضية التسريبات تعد أحدث مثال على تلاعب رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالخطاب العام بشأن الحرب على قطاع غزة للبقاء في السلطة.
وأضاف الغزو: "هذه القضية قد تكون أكثر من مجرد تحقيق قانوني، إذ تحمل أبعادا سياسية كبيرة، لا سيما في ظل التوترات المستمرة بين نتنياهو والأجهزة الأمنية"، مرجحا أن يؤدي التسريب إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة عن هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي.
وتابع: "السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في واقعة تسريب وثائق منسوبة لحركة حماس، بعد التلاعب بها، لتخدم وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يرى أن رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلادلفيا، ليعزز بذلك موقفه الداعي لبقاء القوات الإسرائيلية في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وزاد: "نتنياهو يتجاهل أنه المسؤول عن الفشل الأكبر في تاريخ إسرائيل في السابع من أكتوبر، ويتجاهل بصورة صارخة إجراءات التعامل مع الوثائق السرية المسربة، ويتجاهل أيضا الشبهات التي تعرض مصادر استخباراتية حساسة للخطر، ويحول الأمر إلى حملة ضده.
وفي شهر أيلول الماضي، نشرت صحيفة بيلد الألمانية مقالًا يحتوي على وثيقة يُزعم أنها وجدت على جهاز الكمبيوتر الخاص بيحيى السنوار تتضمن تفاصيل تعليمات إستراتيجية لحركة حماس فيما يتعلق بكيفية إجراء المفاوضات مع إسرائيل، بشأن وقف إطلاق النار والمحتجزين، وكذلك ما يخص أساليب التلاعب بمشاعر عائلاتهم، والتعامل مع المجتمع الدولي، وذلك بهدف استعادة القدرات العسكرية للعمل ضد إسرائيل.

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