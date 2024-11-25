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أجواء باردة وغائمة جزئيا

11/25/2024 2:49:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - ترتفع اليوم، درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس باردا نسبيا وغائما جزئيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من الجزء الغربي من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما ويطرأ غدا، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها بعد غد، لتعود إلى معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئًا نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.-(بترا)

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