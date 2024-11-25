أجواء باردة وغائمة جزئيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - ترتفع اليوم، درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس باردا نسبيا وغائما جزئيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من الجزء الغربي من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما ويطرأ غدا، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها بعد غد، لتعود إلى معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئًا نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.-(بترا)
MENAFN25112024000072011014ID1108924183
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.