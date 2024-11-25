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تعديل أسس حفر الآبار الجوفية.. كيف يسهم بإيجاد مناطق زراعية جديدة؟

11/25/2024 2:49:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان - انصب قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا بالموافقة على تعديل أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2024، بخدمة زيادة واتساع الرقعة الزراعية وإحياء مناطق زراعية جديدة، وفق الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت الماضي، برئاسة رئيس الوزراء د. جعفر حسان، الموافقة على تعديل أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2024؛ وذلك للسماح للمزارعين بحفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن.
وفي إطار أهمية هذا القرار، أكد الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، أنه يساهم بإيجاد مصادر مياه إضافية للمزارعين، ويندرج أيضا ضمن الأهداف الوطنية والأهداف الإستراتيجية لسلطة وادي الأردن الرامية لزيادة الرقعة الزراعية.
وقال الحيصة إن هذه التعديلات على أسس حفر الآبار المالحة؛ "ستمكن المزارعين باستغلال المياه وخلطها ضمن مياه الري التي تزودها سلطة وادي الأردن".
وأضاف الأمين العام لـ"وادي الأردن" أن ذلك يتيح الفرصة نحو زيادة واتساع الرقعة الزراعية، وإحياء مناطق زراعية جديدة؛ ما يساهم بزيادة الإنتاج الوطني الزراعي، وأيضا تعزيز المصادر المائية، وهو ما ينسجم مع أهداف الخطة التنفيذية المنبثقة عن الخطة الإستراتيجية لسلطة وادي الأردن للأعوام 2024 – 2026.
وبموجب القرار الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، سيتم السماح لمن يملك حق التصرُف بوحدات زراعية لا تقل عن اثنتين، أو قطعة أرض واحدة يساوي أو يزيد معدل مساحتها عن 50 دونما، التقدُم بطلب للحصول على رخصة حفر بئر جوفية.
وتسري هذه الأسس على الأراضي الواقعة ما بين العدسية شمالا وحتى منطقة الغويبة جنوبا، بما فيها "مشروع الـ 14.5 كم" والأراضي الأخرى لغايات المشاريع الزراعية، ضمن مناطق لواء الشُونة الشمالية، ولواء دير علا، ولواء الشُونة الجنوبية، ولواء الأغوار الجنوبية، وتُقدر مساحتها بـ 50 ألف دونم.
وسيسمح القرار للمزارعين بالاستفادة من المياه المالحة عبر خلط نصف كميتها مع مياه الري وتحليتها لغايات استخدامها في الزراعة؛ ما يحقق توفيرا في مياه الشُرب، وكذلك استصلاح المياه المالحة بتعبئة البرك الزراعية وري المزروعات.
ويهدف القرار لدعم القطاع الزراعي وإتاحة المجال أمام المزارعين لتوفير كميات مياه إضافية لتعزيز الإنتاج الزراعي، والمحافظة على الاستثمارات الزراعية في منطقة وادي الأردن.
ورسمت الخطة التنفيذية لإستراتيجية سلطة وادي الأردن للأعوام (2024-2026)، سيناريوهات وخطة تنفيذ "واقعية" من شأنها مواجهة التحديات التي تواجه القطاع، عبر إدراج حلول تفصيلية ووفق تحليلات برامج عالمية.
وفي حين أظهرت الخطة التنفيذية المنبثقة عن إستراتيجية "وادي الأردن"، مواطن القوة ومكامن الضعف التي تجابه القطاع وبشكل تفصيلي، عالجت خطة العمل التنفيذية التي تمت صياغتها لمتابعة وتنفيذ محاور إستراتيجية السلطة، كامل نقاط الضعف وتم إدراجها بشكل واقعي.
وحددت الخطة التنفيذية لـ"وادي الاردن" سبعة أهداف وطنية أساسية ستتركز جهودها على الالتزام بتنفيذها والمضي بها وفق خطوات مدروسة ومؤشرات أداء واضحة وتفصيلية على مدار الفترات المقبلة.
وتتمثل تلك الأهداف بتحسين التزويد المائي، وتقليل الفاقد من المياه، وتحسين التزويد المائي، وحوكمة قطاع المياه وتفعيل قوانين المياه ولوائحها، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وانبعاث الكربون.
وإشارة لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2022 – 2033، التي ركزت على تعزيز الأمن المائي والأمن الغذائي وتقليل الفاقد، ونظرا لشح المياه في ظل التغيرات المناخية، سعت سلطة وادي الأردن لتطوير مصادر المياه الحالية والبحث عن مصادر جديدة.
وأنشئت سلطة وادي العام عام 1977، لإستحداث التنمية الشاملة بمنطقة وادي الأردن بموجب قانون تطوير وادي الأردن، رقم 17 للعام 1977، ومنحت صلاحيات واسعة تشمل إنشاء الطرق والمرافق الصحية والتعليمية والخدمية إضافة لتطوير المصادر المائية والأراضي وغيرها من المرافق البيئة والسياحية.
ومن أبرز المهام التي أنيطت بالسلطة تطوير مصادر المياه في الوادي واستغلالها بأغراض الزراعة المروية والمنزلية والصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية.

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