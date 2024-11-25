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المومني: التعليم المبكر يشهد جهودا لتعزيز جودته

11/25/2024 2:49:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- نظمت وزارة التربية والتعليم، أمس، ورشة الحوار الوطني لمشروع نظام التعليم في الصفوف المبكرة في الأردن، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عبر مشروع التعليم المبكر (أساس)، بمشاركة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وجامعات حكومية.
وقال مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في الوزارة محمد المومني الذي افتتح الورشة، إن التعليم المبكر في الأردن يشهد تطورا ملحوظا، حيث تبذل الحكومة جهودا كبيرة لتعزيز جودة التعليم وتحسين نتائج التعلم لدى الطلاب في المراحل العمرية الأولى.
وأضاف أن الورشة تأتي انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية التعليم المبكر ببناء مستقبل مشرق للأردن وتنمية مواردها البشرية، مؤكدا أهمية تكامل الجهود التي بذلت سعيا لتغيير الثقافة التنظيمية وبناء القدرات ضمن الوزارة في الصفوف المبكرة والذي يشكل أساسا لنجاح الطفل أكاديميا وتطوره العقلي وفرصه المستقبلية، ما يجعله ضروريا لازدهار الأمم والتقدم الاجتماعي.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التعليم المبكر، وعلى رأسها التفاوت بفرص الحصول على تعليم جيد، في تحقيق تقدم ملموس في السير بتطوير قطاع التعليم المبكر؛ حيث عملت على توسيع نطاق رياض الأطفال، وتطوير برامج تدريب المعلمين، والتركيز على تحسين مهارات القراءة والكتابة، والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز تجربة التعلم، مبينا أن هذه الجهود تهدف لضمان حصول جميع الطلاب، وخاصة في المناطق النائية، على تعليم عالي الجودة.
من جانبها، أكدت مديرة مكتب التعليم والشباب من الوكالة في الأردن شانون ستون، أهمية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، مبينة أن مهارات القراءة والحساب ليست مجرد مهارات أكاديمية، بل هي بوابات لفهم العالم وحل المشكلات والتواصل الفعال، ومشددة على أهمية التعاون بين الوكالة الأميركية ووزارة التربية والتعليم في تعزيز جودة التعليم للأطفال الصغار في الأردن.
وأكد المشاركون بالورشة، أهمية استمرار التعاون بين صناع القرار والمعلمين؛ إذ يعد هذا التعاون أساسيا لضمان اتخاذ قرارات مبنية على البيانات وتنفيذ السياسات بشكل فعال لتحسين نتائج التعليم لطلاب الصفوف المبكرة في الأردن.-(بترا)

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