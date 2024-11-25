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التلهوني: الأردن حريص على توفير آليات التصدي للاتجار بالبشر

11/25/2024 2:49:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، بسام التلهوني، إن الأردن يحرص على توفير الآليات اللازمة للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر على المستويين الدولي والوطني، وأبرزها الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل للاتفاقية إضافة لإصدار قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 وتعديلاته.
وتابع، أمس، خلال حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الأردن للأعوام 2024-2027، بحضور ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا البرتين، أن الانضمام لتلك الاتفاقيات جاء بهدف التصدي لجرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها وأشكالها ومنع إفلات الجناة من العقاب وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة للضحايا والحرص على اتباع سياسة جنائية وقائية تهدف إلى وأد هذه الجريمة في مهدها كونها جريمة تتنافى مع قيمنا الدينية والإنسانية.
من جانبها، أشارت ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا البرتين جهود الأردن بملف مكافحة الاتجار بالبشر وإعداد الإستراتجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتنسيق الجهود وتكاملها وتنفيذها بنهج تشاركي لإطلاقها، مبينةً أن الإستراتجية تعد نموذجا رائدا ومتميزا على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار د.التلهوني إلى أنه تم إجراء تعديلات بموجب قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر لعام 2021، لغايات تغليظ العقوبات على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر وتحقيق الردع العام والخاص منعا لارتكابها، إضافة لصدور نظام معدل لنظام دور إيواء الضحايا والمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر رقم (46) لسنة (2023).
وبين د. التلهوني أن الإستراتجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام (2024-2027) تُعد خطة وطنية شاملة لتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد التلهوني، على أن الإستراتيجية تضمنت تقييما لواقع الاتجار بالبشر في الأردن، وفتحت آفاق التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها جريمة عابرة للحدود، مع مراعاة احترام السيادة الوطنية، وتقوم الإستراتيجية على (4) محاور، وهي محور الوقاية عبر اتخاذ تدابير وقائية لمنع الاتجار بالبشر ومكافحة صور الاستغلال بجريمة الاتجار بالبشر، ومحور الحماية بتوفير الآليات والأدوات اللازمة لضمان حماية الضحايا وتعافيهم وإدماجهم بالمجتمع وحصولهم على جميع حقوقهم وعدم استغلالهم أو الاتجار بهم، ومحور البحث الأولي والملاحقة القضائية عبر التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ومحاكمتهم وتشديد العقوبة على من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة، محور الشراكة والتعاون الدولي بتفعيل وتعزيز التشارك والتعاون مع الدول والجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر محليا وإقليميا لتوفير أفضل استجابة لمكافحة هذه الجريمة.
وأوضح، من ضمن الجهود المبذولة صدور نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم (6) لسنة (2023) والذي يعزز أوجه الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر.
وأضاف د. التلهوني، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين الأردنيين لتوفير المشورة والمساعدة القانونية لضحايا قضايا الاتجار بالبشر مجاناً، إضافة للتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز وتوفير آليات الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر.

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