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البكار: لا منشأة بعيدة عن التفتيش لضبط العمالة المخالفة

11/25/2024 2:49:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقى وزير العمل د. خالد البكار أمس في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين نقيبها فؤاد الدويري وأعضاء النقابة.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات للبكار مع مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والنقابات العمالية والمهنية، ونقابات أصحاب العمل وغرف الصناعة والتجارة والقطاع الزراعي.
وأكد البكار أن الوزارة واستجابة للتوجيهات الملكية السامية، حريصة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، مشددا على أن شراكة حقيقية وليست ترفيهية ولا شعارات فقط تطلقها الحكومة.
وأشار إلى أن الوزارة على استعداد للتنسيق بين نقابة المقاولين ومؤسسة التدريب المهني لغايات تمكين الشباب بالمهن المتوفرة في قطاع المقاولات، مضيفا أن مؤسسة التدريب مهمتها تمكين الشباب بمختلف المستويات لدخول سوق العمل.
وبخصوص العمالة غير الأردنية المخالفة والمنشآت التي تشغل هذه العمالة، أكد البكار أنه لا يوجد منشأة بعيدة عن فرق تفتيش وزارة العمل، داعيا لعدم تشغيل هذه العمالة المخالفة وتصويب أوضاعهم وفقا لأحكام قانون العمل وإلا مصيرهم التسفير.
ولفت إلى أن حزمة الإجراءات التنظيمية التي أعلنتها الوزارة قبل أسبوعين والتي لم تتضمن إعفاءات من أي رسوم تصاريح أو غرامات ساهمت بتصويب أوضاع 5 آلاف عامل غير أردني مخالف، مشيرا إلى أنه يوجد في قطاع الإنشاءات 37 ألف عامل غير أردني منهم 13 ألف عامل يحمل تصريح عمل إنشائي حر.
بدوره استعرض نقيب مقاولي الإنشاءات فؤاد الدويري أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع، لافتا لأهمية دعم التصدير في قطاع الإنشاءات والاستفادة من الخبرات الأردنية في مشاريع التطوير خارجيا.
وأشار الدويري إلى أنه سيتم التنسيق من مختلف المؤسسات ذات العلاقة للتشاور وتقديم ورقة مشتركة للحكومة، بهدف العمل على تصدير المقاولات والتنفيذ بإنشاء المدينة الجديدة.
وطالب أعضاء مجلس النقابة، بإيقاف الحجز على أموال المقاول المنقولة وغير المنقولة في حال التأخر بتسديد الأقساط والذمم المالية المترتبة عليه لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وشددوا على ضرورة تسهيل الإجراءات المتبعة بخدمة القطاع ودعمه وزيادة الموازنة المرصودة للقطاع، لأنه يسهم بتشغيل الأيدي العاملة الأردنية ويساهم بتخفيف البطالة.
وطالبوا بفتح باب الاستقدام للمقاولين الذين أحيلت عليهم مشاريع جديدة ولا يتوفر لديهم أي عامل على الشركة، كما طالبوا بفتح مكتب للوزارة داخل النقابة وتسهيل تجديد رخصة مركز تدريب المقاولين.

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