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مخاطر ضم الضفة وتداعياته على المواثيق والاتفاقيات الدولية

11/25/2024 2:49:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. حسن الدعجة






تعدّ مسألة ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية من أخطر القضايا المثيرة للجدل في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، لما تمثله من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية تمس مستقبل حل الدولتين والاستقرار الإقليمي. فقد أعلنت بعض الأطراف السياسية الإسرائيلية مراراً عن نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، خاصة المناطق الاستيطانية وغور الأردن، إلى إسرائيل، وهو ما يثير قلقاً إقليمياً ودولياً حول مستقبل السلام العادل في المنطقة ومدى توافق هذا التوجه مع المواثيق الدولية واتفاقيات السلام المعقودة سابقاً.
يعد ضم الضفة الغربية مناقضًا للمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة. فقد شدد قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر عام 1967 على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال حرب يونيو 1967، بما في ذلك الضفة الغربية. كما أكدت العديد من قرارات الأمم المتحدة الأخرى على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم المحتلة، مما يجعل مسألة ضم الضفة مخالفةً صريحةً لهذه القرارات.
تندرج ممارسات الضم ضمن انتهاكات واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تمنع الدولة المحتلة من نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة أو إجراء أي تغييرات ديمغرافية فيها، وهو ما تقوم به إسرائيل منذ عقود عبر تشجيع الاستيطان ونقل أعداد كبيرة من المستوطنين إلى الضفة الغربية. علاوة على ذلك، يعد الضم انتهاكًا لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، وهو أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي، ويعد حجر الزاوية في الجهود الدولية لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.
من الناحية العملية، يشكل ضم الضفة الغربية تهديدًا مباشرًا لاتفاقيات السلام القائمة، خاصة اتفاقية أوسلو التي وُقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، والتي تعتبر إطارًا أساسيًا لحل الدولتين، حيث تنص على إقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية وغزة تمهيدًا للوصول إلى تسوية نهائية. وعليه، فإن أي خطوة لضم أراضٍ من الضفة تعني عملياً تقويض هذه الاتفاقية وإنهاء فرص الوصول إلى حل الدولتين.
كما أن ضم الضفة الغربية قد يؤثر سلبًا على معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994، والمعروفة باسم ((اتفاقية وادي عربة)). يعتبر الأردن أن استقرار الضفة الغربية وحقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من أمنه القومي، وقد أبدت الحكومة الأردنية رفضها التام لخطط الضم الإسرائيلية. يخشى الأردن من أن يؤدي هذا التوجه إلى تصعيد التوترات وزيادة الضغوط السكانية، مما قد يؤثر على استقرار الأردن الداخلي ويعزز مشاعر العداء الشعبي تجاه إسرائيل.
يعد ضم الضفة الغربية تهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها، حيث يزيد من حالة التوتر ويفتح الباب أمام اندلاع موجات جديدة من العنف. فالضم قد يدفع الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى تصعيد عملياتها ضد إسرائيل في محاولة لمقاومة هذه الخطوة، وقد يتطور الأمر إلى اندلاع مواجهات واسعة تؤثر على المدنيين وتؤدي إلى موجات نزوح جديدة.
إضافة إلى ذلك، فإن ضم الضفة قد يدفع دولاً إقليمية إلى اتخاذ مواقف متشددة ضد إسرائيل، مما قد يزيد من تعقيد الوضع الأمني ويضعف فرص التعاون بين إسرائيل وجيرانها. كما أن استياء المجتمع الدولي من خطوة الضم قد يؤدي إلى زيادة العزلة الدبلوماسية لإسرائيل ويؤدي إلى فرض عقوبات دولية، مما يؤثر على استقرار المنطقة بأكملها.
يترتب على الضم تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة. من جهة، سيؤدي الضم إلى تعطيل الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة والعمل داخل إسرائيل، مما سيفاقم من معدلات البطالة والفقر بين الفلسطينيين. كما ستزيد القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع، مما يحد من قدرة الفلسطينيين على ممارسة حياتهم الاقتصادية ويزيد من معاناتهم المعيشية.
من جهة أخرى، ستواجه إسرائيل تحديات اقتصادية كبيرة جراء تحملها تكاليف إدارة الأراضي المحتلة وتوفير الأمن للمستوطنات وتوسيع البنية التحتية فيها. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الضم إلى تقليص حجم الدعم المالي الدولي الذي تتلقاه إسرائيل من بعض الدول والمنظمات، حيث سترى العديد من هذه الدول أن ضم الضفة يمثل خرقًا للمواثيق الدولية، مما يدفعها إلى إعادة النظر في دعمها الاقتصادي والسياسي لإسرائيل.
يشكل ضم الضفة الغربية انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، حيث سيؤدي إلى زيادة معاناة الفلسطينيين بسبب تشديد القيود على حركتهم ومصادرة المزيد من أراضيهم لصالح المستوطنات. يعاني الفلسطينيون من قيود مشددة على حرية التنقل والعمل والحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وسيؤدي الضم إلى مضاعفة هذه المعاناة، حيث سيتم دمج الأراضي المستهدفة بالضم تحت سيطرة إسرائيل، مما يزيد من تهميش الفلسطينيين ويعزز من حالة الفقر والحرمان في صفوفهم.
كما أن الضم قد يؤدي إلى تهجير آلاف الفلسطينيين من أراضيهم أو منازلهم في المناطق المهددة بالضم، حيث سيتم توسيع المستوطنات على حساب التجمعات السكانية الفلسطينية. وسيشكل هذا التهجير انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في الضفة، وسيزيد من وتيرة النزاع ويغذي الشعور بالظلم والعداء، مما يجعل حل الصراع أكثر تعقيدًا.
أخيرا: يعد ضم الضفة الغربية تهديدًا حقيقيًا ليس فقط على فرص حل الدولتين، بل أيضًا على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل. إن هذه الخطوة تتعارض مع كافة المواثيق الدولية واتفاقيات السلام المعقودة بين إسرائيل والفلسطينيين، وتضع عقبات أمام أي جهود مستقبلية للتوصل إلى حل سلمي وعادل. يتطلب تحقيق سلام دائم ومستدام احترام حقوق الشعب الفلسطيني وتجنب الإجراءات الأحادية التي تزيد من حدة الصراع.

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