تعمق الرياح السيبيرية شديدة البرودة الليلة.. وتجدد فرص هطول الأمطار

يتعمق مع ساعات ليلة الإثنين/الثلاثاء وفجر الثلاثاء تأثير الكتلة الهوائية السيبيرية شديدة البرودة على المملكة، حيث تهوي درجات الحرارة إلى مستويات شتوية غير معتادة في مثل هذا الوقت من العام لتصل في العاصمة عمان إلى حوالي 6 درجات مئوية بينما تقترب من الصفر المئوي في قمم جبال الشراه وبعض مناطق البادية والسهول الشرقية، ويسود بذلك طقس شديد البرودة ومُتقبس من فصل الشتاء، بحسب موقع طقس العرب.



ويتصادف تعمق الرياح السيبيرية نحو المملكة مع تجدد فرص هطول الأمطار خلال ساعات ما بعد منتصف الليل وفجر وصباح الثلاثاء، حيث يستمر ظهور كميات كبيرة من السُحب ويسود طقس غائم مع هطول بعض الزخات المطرية في أجزاء عديدة من المملكة، قد تكون على هيئة أمطار مُتجمدة في القمم الجبلية العالية.



درجات حرارة أبرد من معدلاتها بكثير وطقس شديد البرودة فوق المرتفعات الجبلية



ومع نهار يوم الثلاثاء، يستمر تأثر المملكة بالموجة السيبيرية وتكون درجات الحرارة أبرد من ما هو مُعتاد عليه نسبةً لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 8-10 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد البرودة فوق المرتفعات الجبلية بحيث لا تتجاوز العظمى حدود 7 درجات مئوية في معظم المرتفعات الجبلية وتكون دون ذلك في قمم جبال الشراه، فيما يستمر الطقس بارداً في بقية المناطق.

ويستمر الطقس غالباً غائم مع هطول زخات من الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة تكون على هيئة أمطار متجمدة فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية، وتعبر غيوم منخفضة تلامس سطح الأرض مما يؤدي إلى تشكل الضباب الكثيف فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية.

والرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتعمل على زيادة الإحساس بالبرودة بشكل لافت.



ليلة الثلاثاء/الأربعاء ستكون قارسة البرودة وصقيع واسع النطاق مع تنبيهات للمزارعين



هذا وتبين الخرائط الجوية المختصة بلوغ البرودة الليلية ذروتها مع ساعات ليل الثلاثاء/الأربعاء حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة الليلية لتكون قريبة من الصفر المئوي في أنحاء عِدة من المملكة أثناء ساعات الليل المتأخرة، وفي جبال الشراه ومناطق البادية وأجزاء من السهول الشرقية قد تتدنى درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.

ومع تناقص كميات السُحب تزامناً مع تراجع سرعة الرياح تكون الظروف الجوية مهيأة لتشكل الصقيع والإنجماد في مناطق عديدة وواسعة من المملكة بما فيها المدن الرئيسية، فيما لا يُستبعد تشكل الإنجماد على أماكن التجمعات المائية.



الصقيع يبدأ في وقتٍ مُبكر من الليل ويستمر حتى ساعات صباح الأربعاء



ويُتوقع بمشيئة الله أن يبدأ الصقيع في وقتٍ مُبكر من ساعات الليل أي ليل الثلاثاء/الأربعاء، ويشتد ويتسع مع مرور الوقت ويستمر حتى ساعات متأخرة من صباح الأربعاء وخاصة في البادية فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول الشرقية.

كما يُحتمل تشكل الضباب في أوقات متأخرة من الليل في منطقة زيزيا ومطار الملكة علياء الدولي وبعض مناطق البادية.



توصيات:

الانتباه من مخاطر تشكل الصقيع في مساحات واسعة من المملكة.

الانتباه من مدى برودة الأجواء حيث يُوصى بالملابس الشتوية الثقيلة.

مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.

الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب في بعض مناطق السهول الشرقية.

