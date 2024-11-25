تعمق الرياح السيبيرية شديدة البرودة الليلة.. وتجدد فرص هطول الأمطار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يتعمق مع ساعات ليلة الإثنين/الثلاثاء وفجر الثلاثاء تأثير الكتلة الهوائية السيبيرية شديدة البرودة على المملكة، حيث تهوي درجات الحرارة إلى مستويات شتوية غير معتادة في مثل هذا الوقت من العام لتصل في العاصمة عمان إلى حوالي 6 درجات مئوية بينما تقترب من الصفر المئوي في قمم جبال الشراه وبعض مناطق البادية والسهول الشرقية، ويسود بذلك طقس شديد البرودة ومُتقبس من فصل الشتاء، بحسب موقع طقس العرب.
ويتصادف تعمق الرياح السيبيرية نحو المملكة مع تجدد فرص هطول الأمطار خلال ساعات ما بعد منتصف الليل وفجر وصباح الثلاثاء، حيث يستمر ظهور كميات كبيرة من السُحب ويسود طقس غائم مع هطول بعض الزخات المطرية في أجزاء عديدة من المملكة، قد تكون على هيئة أمطار مُتجمدة في القمم الجبلية العالية.
درجات حرارة أبرد من معدلاتها بكثير وطقس شديد البرودة فوق المرتفعات الجبلية
ومع نهار يوم الثلاثاء، يستمر تأثر المملكة بالموجة السيبيرية وتكون درجات الحرارة أبرد من ما هو مُعتاد عليه نسبةً لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 8-10 درجات مئوية، ويكون الطقس شديد البرودة فوق المرتفعات الجبلية بحيث لا تتجاوز العظمى حدود 7 درجات مئوية في معظم المرتفعات الجبلية وتكون دون ذلك في قمم جبال الشراه، فيما يستمر الطقس بارداً في بقية المناطق.
ويستمر الطقس غالباً غائم مع هطول زخات من الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة تكون على هيئة أمطار متجمدة فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية، وتعبر غيوم منخفضة تلامس سطح الأرض مما يؤدي إلى تشكل الضباب الكثيف فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية.
والرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتعمل على زيادة الإحساس بالبرودة بشكل لافت.
ليلة الثلاثاء/الأربعاء ستكون قارسة البرودة وصقيع واسع النطاق مع تنبيهات للمزارعين
هذا وتبين الخرائط الجوية المختصة بلوغ البرودة الليلية ذروتها مع ساعات ليل الثلاثاء/الأربعاء حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة الليلية لتكون قريبة من الصفر المئوي في أنحاء عِدة من المملكة أثناء ساعات الليل المتأخرة، وفي جبال الشراه ومناطق البادية وأجزاء من السهول الشرقية قد تتدنى درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.
ومع تناقص كميات السُحب تزامناً مع تراجع سرعة الرياح تكون الظروف الجوية مهيأة لتشكل الصقيع والإنجماد في مناطق عديدة وواسعة من المملكة بما فيها المدن الرئيسية، فيما لا يُستبعد تشكل الإنجماد على أماكن التجمعات المائية.
الصقيع يبدأ في وقتٍ مُبكر من الليل ويستمر حتى ساعات صباح الأربعاء
ويُتوقع بمشيئة الله أن يبدأ الصقيع في وقتٍ مُبكر من ساعات الليل أي ليل الثلاثاء/الأربعاء، ويشتد ويتسع مع مرور الوقت ويستمر حتى ساعات متأخرة من صباح الأربعاء وخاصة في البادية فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول الشرقية.
كما يُحتمل تشكل الضباب في أوقات متأخرة من الليل في منطقة زيزيا ومطار الملكة علياء الدولي وبعض مناطق البادية.
توصيات:
الانتباه من مخاطر تشكل الصقيع في مساحات واسعة من المملكة.
الانتباه من مدى برودة الأجواء حيث يُوصى بالملابس الشتوية الثقيلة.
مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.
الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب في بعض مناطق السهول الشرقية.
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