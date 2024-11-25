الشبلي: لا مساس بدعم أسطوانة الغاز والخبز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير
المالية عبدالحكيم الشبلي في تصريحات صحفية أمس إن قيمة الدعم الحكومي في موازنة 2025 للسلع المدعومة لم تتغير، على الرغم من اختلاف قيمة المخصصات عن موازنة العام الحالي 2024.
وأشار إلى أن اختلاف قيمة المخصصات جاء بسبب توقع انخفاض أسعار القمح والشعير في الأسواق العالمية، ولا يعني، إطلاقا، تخفيض الدعم لها، مؤكداً أن دعم أسطوانة الغاز والخبز مستمر كما هو.
كما بيّن أن دعم صندوق المعونة الوطنية ارتفع بقيمة 20 مليونا ليصبح 280 مليونا، وصندوق دعم الطالب ارتفع بقيمة 10 ملايين ليصل إلى 30 مليون دينار.
وكانت الحكومة أقرت الأسبوع الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة ضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور.
وقال مجلس الوزراء حينها إن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما نسبته 2.9 % عام 2024، مؤكدة أن مشروع القانون ينسجم مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
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