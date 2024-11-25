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الشبلي: لا مساس بدعم أسطوانة الغاز والخبز

11/25/2024 2:49:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي في تصريحات صحفية أمس إن قيمة الدعم الحكومي في موازنة 2025 للسلع المدعومة لم تتغير، على الرغم من اختلاف قيمة المخصصات عن موازنة العام الحالي 2024.
وأشار إلى أن اختلاف قيمة المخصصات جاء بسبب توقع انخفاض أسعار القمح والشعير في الأسواق العالمية، ولا يعني، إطلاقا، تخفيض الدعم لها، مؤكداً أن دعم أسطوانة الغاز والخبز مستمر كما هو.
كما بيّن أن دعم صندوق المعونة الوطنية ارتفع بقيمة 20 مليونا ليصبح 280 مليونا، وصندوق دعم الطالب ارتفع بقيمة 10 ملايين ليصل إلى 30 مليون دينار.
وكانت الحكومة أقرت الأسبوع الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة ضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور.
وقال مجلس الوزراء حينها إن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما نسبته 2.9 % عام 2024، مؤكدة أن مشروع القانون ينسجم مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

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