لندن عاصمة سرقة الهواتف في أوروبا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فيما أطلقت صحيفة التايمز البريطانية على مدينة لندن لقب عاصمة سرقة الهواتف المحمولة في أوروبا، كشفت أن هناك نحو 52 ألف حالة سرقة هاتف محمول في المدينة العام الماضي 2023.
وأوضحت الصحيفة في تقرير أن شرطة العاصمة ومدينة لندن سجلت 52202 سرقة هواتف ذكية في 2023، وهو أعلى رقم بين جميع المدن التي شملها الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة، فيما جاءت العاصمة الإسبانية مدريد في المرتبة الثانية بـ 48341 سرقة.
وقالت الصحيفة إن العصابات تستخدم بشكل متزايد الدراجات الهوائية لاستهداف الضحايا في الشارع قبل الانطلاق بسرعة، وإن المحاكم الجنائية تتعامل مع قضايا قام فيها اللصوص بسرقة عشرات الهواتف أثناء جرائم في ساعة الذروة.
وأضافت الصحيفة أن في العاصمة الفرنسية باريس يستخدم اللصوص أسلوب السحق والخطف عند استهداف الضحايا في المترو، وتم الإبلاغ عن 38784 حالة سرقة هواتف.
وفي برشلونة، المدينة التي اشتهرت بالسرقات البسيطة والنشل، سُجلت سرقة 31,007 هواتف ذكية، كما كانت كوبنهاجن وفيينا وريكيافيك من بين المدن العشر الأولى. وكالات
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