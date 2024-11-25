لندن عاصمة سرقة الهواتف في أوروبا

فيما أطلقت صحيفة التايمز البريطانية على مدينة لندن لقب عاصمة سرقة الهواتف المحمولة في أوروبا، كشفت أن هناك نحو 52 ألف حالة سرقة هاتف محمول في المدينة العام الماضي 2023.



وأوضحت الصحيفة في تقرير أن شرطة العاصمة ومدينة لندن سجلت 52202 سرقة ذكية في 2023، وهو أعلى رقم بين جميع المدن التي شملها الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة، فيما جاءت العاصمة الإسبانية مدريد في المرتبة الثانية بـ 48341 سرقة.



وقالت الصحيفة إن العصابات تستخدم بشكل متزايد الدراجات الهوائية لاستهداف الضحايا في الشارع قبل الانطلاق بسرعة، وإن المحاكم الجنائية تتعامل مع قضايا قام فيها اللصوص بسرقة عشرات الهواتف أثناء جرائم في ساعة الذروة.



وأضافت الصحيفة أن في العاصمة الفرنسية باريس يستخدم اللصوص أسلوب السحق والخطف عند استهداف الضحايا في المترو، وتم الإبلاغ عن 38784 حالة سرقة هواتف.



وفي برشلونة، المدينة التي اشتهرت بالسرقات البسيطة والنشل، سُجلت سرقة 31,007 هواتف ذكية، كما كانت كوبنهاجن وفيينا وريكيافيك من بين المدن العشر الأولى. وكالات

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