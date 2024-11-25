إحباط بيع طفلة من قبل والدتها مقابل 80 ألف دولار في دولة عربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت تقارير، يوم أمس الأحد، عن إحباط محاولة بيع طفلة من قبل والدتها في العاصمة العراقية بغداد.
وقالت قيادة الشرطة في بيان لوزارة الداخلية: "في عملية نوعية تأتي ضمن جهود قوات الشرطة الاتحادية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى بالتعاون مع مفرزة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، من القبض على (5) نساء في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) البيان: "جاء ذلك بعد رصد تحركاتهن بناءً على معلومات أمنية دقيقة أكدت محاولتهن لبيع طفل حديث الولادة يبلغ من العمر سبعة أيام مقابل (80 ألف دولار أمريكي)".
وأكدت أنه "تم إحالة المتهمات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة".
وقال المصدر لـ"السومرية نيوز”، إنه "بمتابعة ومراقبة ونصب كمين محكم، قوة أمنية تمكنت من إحباط عملية بيع طفلة عن طريق والدتها بمبلغ قدره 80 ألف دولار أمريكي لشخص كان معها داخل أحد المطاعم ضمن منطقة الكرادة".
وأضاف المصدر أنه "تم اعتقال الأم والشخص المشتري وإيداعهما التوقيف".
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