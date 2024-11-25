إحباط بيع طفلة من قبل والدتها مقابل 80 ألف دولار في دولة عربية

أفادت تقارير، يوم أمس الأحد، عن إحباط محاولة بيع طفلة من قبل والدتها في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت قيادة الشرطة في بيان لوزارة الداخلية: "في عملية نوعية تأتي ضمن جهود قوات الشرطة الاتحادية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى بالتعاون مع مفرزة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، من القبض على (5) نساء في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) البيان: "جاء ذلك بعد رصد تحركاتهن بناءً على معلومات أمنية دقيقة أكدت محاولتهن لبيع طفل حديث الولادة يبلغ من العمر سبعة أيام مقابل (80 ألف دولار أمريكي)".



وأكدت أنه "تم إحالة المتهمات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة".

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز”، إنه "بمتابعة ومراقبة ونصب كمين محكم، قوة أمنية تمكنت من إحباط عملية بيع طفلة عن طريق والدتها بمبلغ قدره 80 ألف دولار أمريكي لشخص كان معها داخل أحد المطاعم ضمن منطقة الكرادة".





وأضاف المصدر أنه "تم اعتقال الأم والشخص المشتري وإيداعهما التوقيف".

اقرأ أيضاً:

وثائق تكشف بيع أطفال "وهميين" في لبنان.. وضحايا بالجملة

تفكيك شبكة اتجار بالبشر لبيع الأطفال في العراق



