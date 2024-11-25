إيلون ماسك ينتقد بريطانيا ويدعو إلى انتخابات عامة جديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صعّد إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" والمستشار للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هجماته ضد الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال، واصفًا المملكة المتحدة بأنها "دولة بوليسية استبدادية".
وجاء ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث دعم عريضة تطالب بإجراء انتخابات عامة مبكرة وشارك فيلمًا وثائقيًا من إنتاج ناشط يميني متطرف مسجون مع ملايين من متابعيه.
خلافات متصاعدة مع حكومة حزب العمال
وأمضى ماسك معظم العام في مناوشات مع حكومة العمال المركزية-اليسارية بقيادة كير ستارمر، التي فازت بأغلبية ساحقة في انتخابات يوليو الماضي.
وفي أحدث تصريحاته، علق ماسك على عريضة انتشرت على الإنترنت تطالب بإجراء انتخابات عامة فورية، قائلاً: "شعب بريطانيا قد مل من الدولة البوليسية الاستبدادية".
كما نشر ماسك رسمًا بيانيًا يُظهر تراجع شعبية رئيس الوزراء ستارمر، مضيفًا: "صوت الشعب هو العلاج الأفضل".
وبدأت الخلافات بين ماسك والحكومة البريطانية في الصيف الماضي، عندما علق على حادثة مقتل ثلاث فتيات في بلدة ساوثبورت الساحلية، منتقدًا تعامل الشرطة مع الحادثة. ووجه ماسك اتهامات للحكومة بتطبيق "نظام عدالة ذي مستويين" يميز ضد البيض، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
كما زعم ماسك في وقت لاحق أن "حربًا أهلية أمر لا مفر منه" في بريطانيا، وهو تصريح أثار انتقادات شديدة من الحكومة البريطانية، التي بدورها لم توجه له دعوة لحضور قمة استثمارية كبرى عقدت في الخريف. ومع ذلك، أفادت تقارير بأن الوزراء حاولوا إعادة بناء العلاقات معه لاحقًا.
ولم تقتصر تصريحات ماسك على انتقاد حكومة ستارمر. فقد تساءل علنًا عن سبب سجن الناشط اليميني تومي روبنسون، الذي أدين الصيف الماضي بانتهاك أمر محكمة بعد نشره ادعاءات تشهيرية ضد لاجئ سوري في فيلم وثائقي. كما شارك ماسك هذا الفيلم الوثائقي مع أكثر من 200 مليون من متابعيه على منصة "إكس".
وكانت تصريحات ماسك الأخيرة قد أثارت ردود فعل متباينة في بريطانيا. بينما يدعمه البعض باعتباره مدافعًا عن حرية التعبير، يرى آخرون أن تدخله في السياسة البريطانية يعكس دعمًا لتيارات مثيرة للجدل تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات سياسية واقتصادية متزايدة، مع تراجع الثقة بالحكومة الحالية وتنامي الاستقطاب السياسي، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلادن بحسب موقع بولتيكو.
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