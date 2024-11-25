إيلون ماسك ينتقد بريطانيا ويدعو إلى انتخابات عامة جديدة

صعّد إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" والمستشار للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هجماته ضد الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال، واصفًا المملكة المتحدة بأنها "دولة بوليسية استبدادية".

وجاء ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث دعم عريضة تطالب بإجراء عامة مبكرة وشارك فيلمًا وثائقيًا من إنتاج ناشط يميني متطرف مسجون مع ملايين من متابعيه.

خلافات متصاعدة مع حكومة حزب العمال



وأمضى ماسك معظم العام في مناوشات مع حكومة العمال المركزية-اليسارية بقيادة كير ستارمر، التي فازت بأغلبية ساحقة في انتخابات يوليو الماضي.

وفي أحدث تصريحاته، علق ماسك على عريضة انتشرت على الإنترنت تطالب بإجراء انتخابات عامة فورية، قائلاً: "شعب بريطانيا قد مل من الدولة البوليسية الاستبدادية".

كما نشر ماسك رسمًا بيانيًا يُظهر تراجع شعبية رئيس الوزراء ستارمر، مضيفًا: "صوت الشعب هو العلاج الأفضل".



وبدأت الخلافات بين ماسك والحكومة البريطانية في الصيف الماضي، عندما علق على حادثة مقتل ثلاث فتيات في بلدة ساوثبورت الساحلية، منتقدًا تعامل الشرطة مع الحادثة. ووجه ماسك اتهامات للحكومة بتطبيق "نظام عدالة ذي مستويين" يميز ضد البيض، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.



كما زعم ماسك في وقت لاحق أن "حربًا أهلية أمر لا مفر منه" في بريطانيا، وهو تصريح أثار انتقادات شديدة من الحكومة البريطانية، التي بدورها لم توجه له دعوة لحضور قمة استثمارية كبرى عقدت في الخريف. ومع ذلك، أفادت تقارير بأن الوزراء حاولوا إعادة بناء العلاقات معه لاحقًا.



ولم تقتصر تصريحات ماسك على انتقاد حكومة ستارمر. فقد تساءل علنًا عن سبب سجن الناشط اليميني تومي روبنسون، الذي أدين الصيف الماضي بانتهاك أمر محكمة بعد نشره ادعاءات تشهيرية ضد لاجئ سوري في فيلم وثائقي. كما شارك ماسك هذا الفيلم الوثائقي مع أكثر من 200 مليون من متابعيه على منصة "إكس".



وكانت تصريحات ماسك الأخيرة قد أثارت ردود فعل متباينة في بريطانيا. بينما يدعمه البعض باعتباره مدافعًا عن حرية التعبير، يرى آخرون أن تدخله في السياسة البريطانية يعكس دعمًا لتيارات مثيرة للجدل تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي.



تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات سياسية واقتصادية متزايدة، مع تراجع الثقة بالحكومة الحالية وتنامي الاستقطاب السياسي، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلادن بحسب موقع بولتيكو.