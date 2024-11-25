تل أبيب تتحدث عن وقف الحرب خلال أيام.. ولبنان يلتزم بـ1701

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- توقع مسؤولون صهاينة امس أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان خلال أيام في ظل التقدم بالمفاوضات، محذرين من أن عدم فعل ذلك يعني أن الأمر "سيستغرق وقتا طويلا"، وذلك بعد أنباء عن موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
على الاتفاق المطروح.
في حين جدد وزير
الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب التزام بلاده بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مسؤول سياسي
تأكيده أنه خلال "أيام وربما أقل سيتم توقيع اتفاق التسوية في لبنان".
وقال مسؤولون صهاينة للصحيفة إن تل أبيب تعتزم تكثيف الهجمات في العاصمة بيروت من أجل تقليص قدرات حزب الله بشكل أكبر قبل وقف إطلاق النار، وسط تخوفات من تكثيف وتيرة إطلاق النار من لبنان حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
وصرح السفير الصهيوني لدى واشنطن مايك هرتسوغ بأن الاتفاق صار قريبا، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث خلال أيام.
كما نقلت القناة الـ12 العبرية عن مصدر صهيوني قوله إنه ما تزال هناك قضايا يتم نقاشها، لكن الإعلان عن اتفاق مع لبنان ممكن خلال أيام.
من جانبه، أكد موقع والا الصهيوني نقلا عن مصادر مطلعة أنه "إذا لم يتم توقيع الاتفاق الآن فسيستغرق الأمر وقتا طويلا".
وأشار إلى أن حزب الله زاد في الأيام الماضية نطاق هجماته على الكيان الصهيوني مع توقعات بقرب التوصل لاتفاق مع لبنان، بعد استهدافه تل أبيب الوسطى وإطلاقه على الاحتلال أكثر من 350 صاروخا.
كما طالب الوزير في وزارة المالية الصهيونية زئيف إلكين الجيش الاحتلالي بتكثيف الضربات على حزب الله لدفعه للموافقة على الاتفاق، وفق وصفه.
وبرغم الأنباء عن قرب التوصل لاتفاق، فقد ذكرت وسائل الإعلام الصهيونية أن بعض النقاط الخلافية ما تزال قيد البحث.
وأوضح موقع والا نقلا عن مصادر أمنية قولها إن الخلاف الرئيسي بين لبنان والكيان يتمثل في تشكيلة آلية الإشراف على تنفيذ الاتفاق وصلاحياتها.
وأضافت المصادر أن هناك 13 نقطة خلافية حول الحدود يطالب لبنان بتثبيتها في التسوية بينما يصر الاحتلال على تأجيل هذه المرحلة لوقت لاحق.
وقالت المصادر إن حزب الله والحكومة اللبنانية وافقا على طلب الاحتلال بحرية العمل ضد الأعمال التي "قد تهدد أمن إسرائيل"، وذلك ما كان يرفضه لبنان لانتهاكه سيادته، غير أن الحكومة اللبنانية لم تؤكد ذلك حتى الآن.
وقال رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس إن أي تسوية في لبنان يجب أن تسمح بحرية العمل للجيش الصهيوني "ضد التهديدات المباشرة أو إعادة تعزيز حزب الله لقوته"، وفق ما نقلته صحيفة معاريف.
وبخصوص مراقبة تنفيذ الاتفاق المتوقع، أوضحت صحيفة إسرائيل اليوم أنه منذ لحظة توقيع الاتفاق سيكون على الجيش الصهيوني أن يكمل انسحابه من جميع الأراضي اللبنانية خلال 60 يوما.
وخلال تلك المدة، ستكون قوة عسكرية أميركية في المنطقة لفرض انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وضمان بقاء حزب الله في منطقة ما وراء نهر الليطاني.
وأكدت القناة الـ12 العبرية أن وكيل وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لشؤون الشرق الأوسط وصل لبحث التعاون الفوري حول ما يسميه الاحتلال "حرية العمل" في لبنان.
من جانبها، أكدت القناة الـ14 الصهيونية أنه تم الاتفاق على انضمام فرنسا إلى آلية مراقبة الاتفاق المتبلور مع لبنان، قائلة إن تل أبيب أقرب من أي وقت مضى إلى توقيع اتفاق ومن المتوقع تحقيق مزيد من التقدم خلال الساعات المقبلة.
وكانت هيئة البث العبرية أكدت أن تل أبيب حصلت على ضمانات من واشنطن بحرية التحرك على الحدود الشمالية في حال انتهاك الاتفاق.
وبخصوص بنود الاتفاق، ذكرت القناة الـ14 الصهيونية أن تفاهمات الاتفاق تشير حتى الآن إلى انسحاب حزب الله لما وراء الليطاني ونزع سلاحه بين الليطاني والحدود الفلسطينية المحتلة.
كما أضافت أن التفاهمات تشير إلى الحفاظ على حرية الجيش الاحتلالي جنوب لبنان إذا خرق حزب الله الاتفاق وانسحب الجيش اللبناني، كما تسمح بعودة السكان اللبنانيين "غير المسلحين" إلى بلدات جنوب لبنان ومنع عودة عناصر الحزب.
وقال موقع والا نقلا عن مصادر أمنية إن القيادة السياسية بإلاحتلال لا تنوي في هذه المرحلة مهاجمة أهداف تابعة للدولة اللبنانية بل التمييز بينها وبين أهداف حزب الله.
أتى ذلك بعد أن نقلت هيئة البث العبرية عن مصدر سياسي أنه تم توجيه تحذير للبنان بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستتم مهاجمة أهداف للدولة اللبنانية.
ووافق نتنياهو على التحرك نحو وقف إطلاق النار في لبنان، وفق وسائل إعلام صهيونية.
وقالت هيئة البث العبرية إن تل أبيب أعطت المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الضوء الأخضر للمضي قدما نحو توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان.
وكان المبعوث الأميركي هدد لبنان والاحتلال بالانسحاب من الوساطة في حال عدم التوصل لاتفاق قريبا، مشددا على أن "التفاهمات جاهزة".
وكان المبعوث الأميركي ناقش الاقتراح المكون من 13 نقطة والذي يدعو إلى هدنة لمدة 60 يوما ونشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد، خلال جولته المكوكية في وقت سابق من هذا الأسبوع بين لبنان والكيان الصهيوني، والتي تسارعت بعدها وتيرة الضربات الصهيونية.
وتركز الجهود الدبلوماسية على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006 وأفضى إلى إنهاء حرب بين حزب الله وإسرائيل من خلال فرض وقف إطلاق النار.-(وكالات)
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