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تل أبيب تتحدث عن وقف الحرب خلال أيام.. ولبنان يلتزم بـ1701

11/25/2024 2:48:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- توقع مسؤولون صهاينة امس أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان خلال أيام في ظل التقدم بالمفاوضات، محذرين من أن عدم فعل ذلك يعني أن الأمر "سيستغرق وقتا طويلا"، وذلك بعد أنباء عن موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاتفاق المطروح.
في حين جدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب التزام بلاده بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مسؤول سياسي تأكيده أنه خلال "أيام وربما أقل سيتم توقيع اتفاق التسوية في لبنان".
وقال مسؤولون صهاينة للصحيفة إن تل أبيب تعتزم تكثيف الهجمات في العاصمة بيروت من أجل تقليص قدرات حزب الله بشكل أكبر قبل وقف إطلاق النار، وسط تخوفات من تكثيف وتيرة إطلاق النار من لبنان حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
وصرح السفير الصهيوني لدى واشنطن مايك هرتسوغ بأن الاتفاق صار قريبا، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث خلال أيام.
كما نقلت القناة الـ12 العبرية عن مصدر صهيوني قوله إنه ما تزال هناك قضايا يتم نقاشها، لكن الإعلان عن اتفاق مع لبنان ممكن خلال أيام.
من جانبه، أكد موقع والا الصهيوني نقلا عن مصادر مطلعة أنه "إذا لم يتم توقيع الاتفاق الآن فسيستغرق الأمر وقتا طويلا".
وأشار إلى أن حزب الله زاد في الأيام الماضية نطاق هجماته على الكيان الصهيوني مع توقعات بقرب التوصل لاتفاق مع لبنان، بعد استهدافه تل أبيب الوسطى وإطلاقه على الاحتلال أكثر من 350 صاروخا.
كما طالب الوزير في وزارة المالية الصهيونية زئيف إلكين الجيش الاحتلالي بتكثيف الضربات على حزب الله لدفعه للموافقة على الاتفاق، وفق وصفه.
وبرغم الأنباء عن قرب التوصل لاتفاق، فقد ذكرت وسائل الإعلام الصهيونية أن بعض النقاط الخلافية ما تزال قيد البحث.
وأوضح موقع والا نقلا عن مصادر أمنية قولها إن الخلاف الرئيسي بين لبنان والكيان يتمثل في تشكيلة آلية الإشراف على تنفيذ الاتفاق وصلاحياتها.
وأضافت المصادر أن هناك 13 نقطة خلافية حول الحدود يطالب لبنان بتثبيتها في التسوية بينما يصر الاحتلال على تأجيل هذه المرحلة لوقت لاحق.
وقالت المصادر إن حزب الله والحكومة اللبنانية وافقا على طلب الاحتلال بحرية العمل ضد الأعمال التي "قد تهدد أمن إسرائيل"، وذلك ما كان يرفضه لبنان لانتهاكه سيادته، غير أن الحكومة اللبنانية لم تؤكد ذلك حتى الآن.
وقال رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس إن أي تسوية في لبنان يجب أن تسمح بحرية العمل للجيش الصهيوني "ضد التهديدات المباشرة أو إعادة تعزيز حزب الله لقوته"، وفق ما نقلته صحيفة معاريف.
وبخصوص مراقبة تنفيذ الاتفاق المتوقع، أوضحت صحيفة إسرائيل اليوم أنه منذ لحظة توقيع الاتفاق سيكون على الجيش الصهيوني أن يكمل انسحابه من جميع الأراضي اللبنانية خلال 60 يوما.
وخلال تلك المدة، ستكون قوة عسكرية أميركية في المنطقة لفرض انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وضمان بقاء حزب الله في منطقة ما وراء نهر الليطاني.
وأكدت القناة الـ12 العبرية أن وكيل وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لشؤون الشرق الأوسط وصل لبحث التعاون الفوري حول ما يسميه الاحتلال "حرية العمل" في لبنان.
من جانبها، أكدت القناة الـ14 الصهيونية أنه تم الاتفاق على انضمام فرنسا إلى آلية مراقبة الاتفاق المتبلور مع لبنان، قائلة إن تل أبيب أقرب من أي وقت مضى إلى توقيع اتفاق ومن المتوقع تحقيق مزيد من التقدم خلال الساعات المقبلة.
وكانت هيئة البث العبرية أكدت أن تل أبيب حصلت على ضمانات من واشنطن بحرية التحرك على الحدود الشمالية في حال انتهاك الاتفاق.
وبخصوص بنود الاتفاق، ذكرت القناة الـ14 الصهيونية أن تفاهمات الاتفاق تشير حتى الآن إلى انسحاب حزب الله لما وراء الليطاني ونزع سلاحه بين الليطاني والحدود الفلسطينية المحتلة.
كما أضافت أن التفاهمات تشير إلى الحفاظ على حرية الجيش الاحتلالي جنوب لبنان إذا خرق حزب الله الاتفاق وانسحب الجيش اللبناني، كما تسمح بعودة السكان اللبنانيين "غير المسلحين" إلى بلدات جنوب لبنان ومنع عودة عناصر الحزب.
وقال موقع والا نقلا عن مصادر أمنية إن القيادة السياسية بإلاحتلال لا تنوي في هذه المرحلة مهاجمة أهداف تابعة للدولة اللبنانية بل التمييز بينها وبين أهداف حزب الله.
أتى ذلك بعد أن نقلت هيئة البث العبرية عن مصدر سياسي أنه تم توجيه تحذير للبنان بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستتم مهاجمة أهداف للدولة اللبنانية.
ووافق نتنياهو على التحرك نحو وقف إطلاق النار في لبنان، وفق وسائل إعلام صهيونية.
وقالت هيئة البث العبرية إن تل أبيب أعطت المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الضوء الأخضر للمضي قدما نحو توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان.
وكان المبعوث الأميركي هدد لبنان والاحتلال بالانسحاب من الوساطة في حال عدم التوصل لاتفاق قريبا، مشددا على أن "التفاهمات جاهزة".
وكان المبعوث الأميركي ناقش الاقتراح المكون من 13 نقطة والذي يدعو إلى هدنة لمدة 60 يوما ونشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد، خلال جولته المكوكية في وقت سابق من هذا الأسبوع بين لبنان والكيان الصهيوني، والتي تسارعت بعدها وتيرة الضربات الصهيونية.
وتركز الجهود الدبلوماسية على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006 وأفضى إلى إنهاء حرب بين حزب الله وإسرائيل من خلال فرض وقف إطلاق النار.-(وكالات)

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