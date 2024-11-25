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الاحتلال يصادر 52 ألف دونم خلال عام لخدمة الاستيطان

11/25/2024 2:48:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يواصل شنها ضد قطاع غزة، صعد الاحتلال من هجمته الشرسة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، فصادر أكثر من 52 ألف دونم في أقل من عام، بما يشكل معطى خطيرا في إطار مخطط زيادة الأنشطة الاستيطانية وتهجير الفلسطينيين.
وزادت قوات الاحتلال من تنفيذ عمليات الهدم والتهجير القسري، خاصة في التجمعات السكانية البدوية الفلسطينية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الحواجز العسكرية وإقامة بوابات حديدية في مختلف المناطق، وفق "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة الفلسطينية.
وأكد رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، أن مصادرة ما يزيد عن 52 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية خلال العام الحالي، خاصة بعد 7 تشرين الأول(أكتوبر) 2023، يأتي في ظل "محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد على الأرض".
وشدد شعبان، في تصريح له أمس، على أهمية تعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهة عدوان الاحتلال، لافتا إلى "أن العمل الجماعي والتكاتف الوطني يشكلان الأساس لمواجهة هذه التحديات".
وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، اقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، يتخللها مواجهات ميدانية، ما أسفر عن اعتقال الآلاف الفلسطينيين وارتقاء مئات الشهداء، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
وأدى عدوان الاحتلال على غزة لارتقاء أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة"، بحماية قوات الاحتلال، في ظل دعوات فلسطينية لتكثيف الاحتشاط والرباط فيه لحمايته والدفاع عنه.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية مزعومة.
وفرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية، بينما تتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والحشد في "الأقصى"، لحمايته من اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية، الساعية لفرض وقائع جديدة بحق المقدسات في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت محافظة القدس بأن 62 ألفا و697 مستوطنا متطرفا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا صلوات ورقصات تلمودية واستفزازية منذ 7 أكتوبر 2023.
من جانبه، قال القيادي في حركة "حماس"، عبد الرحمن شديد، أن جرائم الاحتلال والاقتحامات والتوغلات المستمرة وسياسة الاغتيالات والإعدامات، تأتي في إطار مساعي الاحتلال لكسر المقاومة وحاضنتها الشعبية وإيقاف مدها في الضفة الغربية.
وأكد شديد، في تصريح له أمس، أن هذه المحاولات "ستبوء بالفشل، ولن تجلب للاحتلال إلا المزيد عن الذعر الأمني والتخبط الميداني".
وندد بجريمة الاحتلال الإرهابي بحق الشهيدين الطفل محمد ربيع حمارشة (13 عاما)، والشاب أحمد محمود زيد (20 عاما)، اللذين تم إعدامهما عقب اقتحام بلدة يعبد، غربي جنين، وإطلاق رصاص متفجر عليهما، ما أدى لارتقائهما على الفور.
وشدد على أن جرائم الاحتلال ستزيد من إصرار الشعب الفلسطيني على خيار المقاومة والتصدي لعدوانه.
وأكد أن جنين وبلدة يعبد وكل مدن الضفة الغربية ستبقى متمترسة في خندق المواجهة، وداعمة للمقاومة، في مواجهة الاحتلال، والتصدي لاقتحاماته المستمرة وعدوانه الهمجي الذي يستهدف الكل الفلسطيني.
وقال: "إن الضفة الغربية كانت وستظل عصية على الانكسار، وستظل تتصدى لكل مخططات الضم والتهجير الذي تتوعد به حكومة الاحتلال الفاشية".
ودعا شديد لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة الساحات، مطالبا أبناء الضفة الغربية للتوحد والالتحام لمقارعة الاحتلال، ومواصلة النفير وتصعيد المواجهة، وتكثيف العمل المقاوم بكافة أشكاله ضد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين.

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