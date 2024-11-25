جو بايدن يترك إرثا غير مأسوف عليه في السياسة الخارجية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ماري ديجيفسكي* - (إندبندنت) 2024/11/9
لا يترك الرئيس الأميركي جو بايدن وراءه إرثاً حميداً في مجال السياسة الخارجية. فقد شابت ولايته الرئاسية اضطرابات في مناطق عدة، مثل الانسحاب الكارثي من أفغانستان، بينما تواصل روسيا توغلها في أوكرانيا من دون أي رادع، ولا تلوح نهاية في الأفق للصراعات المستعرة في الشرق الأوسط.
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ربما لا تكون فترة أربعة أعوام طويلة جداً عندما تقاس بتاريخ البشرية. لكن من الصعب أن نتذكر الآمال والهواجس التي تملكت العالم، ولا سيما أوروبا، بينما كانت الولايات المتحدة تتجهز للتوجه إلى صناديق الاقتراع وانتخاب رئيسها في المرة السابقة.
كان الخوف الأول والمباشر هو استمرار عهد دونالد ترامب المزاجي وتياره، "أميركا أولاً"، لأربعة أعوام إضافية. كان الاعتقاد السائد آنذاك هو أن ذلك سيؤدي إلى تخلي الولايات المتحدة عن حمايتها لأوروبا (أو الحد من نطاقها على الأقل)، بالإضافة إلى محاولة التقرب من روسيا مجدداً.
وكان الأمل بأن يسفر فوز جو بايدن، ليس عن عودة شخص متمرس في السياسة الخارجية إلى البيت الأبيض فحسب، بل شخص لديه نزعة عبر-أطلسية تقليدية، الذي سيعمل كذلك على تجديد التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا ويعيد إحياء شيء من النظام إلى العالم بقيادة الولايات المتحدة.
حسناً، تحقق مراد أوروبا وصعد جو بايدن إلى سدة الرئاسة، وتنفس العالم الصعداء، من لندن إلى تالين، وبدأ الكلام بحماسة عن عودة الأشخاص المحترفين والمهنيين للإمساك بزمام الأمور، وبدا أن العالم سيعيش أربعة أعوام يمكنه أن يريح باله خلالها من أي هاجس من بروز عصر جديد من الانعزالية الأميركية والحروب التجارية وركوب الأخطار. وكانت وجهة النظر السائدة في لندن هي أن العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستستأنف من حيث توقفت.
بينما كانت الولايات المتحدة تدخل الشوط الأخير من انتخاباتها الرئاسية لهذا العام، استحضرت آمال العام 2020 أمامنا المقارنة الكلاسيكية بشأن كيف بدأت المسألة، وكيف تطورت. وقد أظهرت الأيام أن تلك النقاط الإيجابية كما رأتها أوروبا في ذلك الوقت؛ تلك الأيدي الأمينة والدعم الصلب لحلف شمال الأطلسي لم تحقق الاستقرار بالدرجة المتوقعة. بل يجوز القول إن آراء بايدن المتجذرة ونظرته عبر الأطلسية التقليدية جعلتا إدارته أقل مرونة وابتكاراً من المطلوب في مجال السياسة الخارجية.
وربما يصح القول أيضاً إن بداية مشكلاته كانت مع الانسحاب الفوضوي من أفغانستان خلال أول صيف قضاه في البيت الأبيض. فقد أساءت الاستخبارات الأميركية والبريطانية تقدير سرعة تقدم "طالبان". وبينما حركت ألمانيا اتصالاتها مع الأطراف في آسيا الوسطى من أجل تسهيل عمليات الإجلاء، كررت المملكة المتحدة والولايات المتحدة مشهد الانسحاب المهين من سايغون، وإنما على مستوى أكبر بكثير. وتخلى البلدان عن حلفاء ومعدات، وخسرت الولايات المتحدة 13 جندياً من جنود بحريتها في هجوم إرهابي استهدف مطار كابول. كان ذلك فشلاً ذريعاً حقاً.
وعلى امتداد خريف ذلك العام تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ولم تفلح المحاولات الغربية المتواصلة في ردع روسيا. ويوم 24 شباط (فبراير) 2022، حولت روسيا حرباً استمرت عقداً في شرق أوكرانيا إلى أول غزو كامل لدولة أخرى ذات سيادة يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.
وأمام عزم أوكرانيا على القتال، لم يكن أمام الولايات المتحدة وأوروبا من خيار سوى دعم أوكرانيا والتوجه الغربي الذي تدافع عنه. وما تزال الحرب مستعرة، مع أن فوز أوكرانيا يبدو الآن أبعد منالاً باطراد.
من ناحية أخرى، لا تلوح في الأفق أي نهاية لمختلف الصراعات التي اندلعت في الشرق الأوسط بعد الهجوم الذي شنته "حماس" على الإسرائيليين في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ولم يكن من الممكن ألا ترد إسرائيل على الهجوم، لكن حجم ذلك الرد وقوته وتبعاته فاقت معظم التوقعات.
لو جمعنا كل هذه الصراعات معاً، فإنها لا تقدم سجلاً إيجابياً في السياسة الخارجة: لا ذلك التورط المكلف في أفغانستان الذي دام 20 عاماً وانتهى بانسحاب مخز مع عودة "طالبان" إلى الحكم وتقويض كل تقدم تم إحرازه على الصعيد الاجتماعي في ذلك البلد؛ ولا أول حرب شاملة تشهدها أوروبا منذ 80 عاماً، والتي عجزت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في الـ"ناتو" عن الفوز بها -أو لم تكن لديها الرغبة في ذلك؛ ولا الوضع الذي تفجر وأفرز صراعات عدة في الشرق الأوسط ليزعزع وضع لبنان ويهدد باندلاع مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران.
أضف إلى ما تقدم مدى انشغال الولايات المتحدة بهذه الجبهات التي تورطت فيها والتهائها عما يعتبره الكونغرس وعدد كبير من الأميركيين أكبر تهديد بالنسبة إلى الولايات المتحدة؛ أي الصين، والخطر الذي يحدق بتايوان في رأي البعض أن الصين ربما تحس بوهن الولايات المتحدة في الأماكن الأخرى. وعند ذلك سوف يبرز السؤال العملي جداً عن الدرجة التي قد يدفع بها تورط الولايات المتحدة على جبهتين، في أوروبا والشرق الأوسط، التساؤل عن قدرتها على فتح جبهة ثالثة في المحيط الهادئ.
سيكون من المنصف القول إن جو بايدن يترك وراءه سجلاً اقتصادياً لا بأس به في الداخل. ولكن لا مفر من النظر إلى الرئيس الأميركي وتقييمه أيضاً بصفته زعيماً يتمتع بنفوذ عالمي. وقد أخفق في ممارسة السلطة التي تتناسب مع هذا الدور بطريقة عززت الانطباع بأن الولايات المتحدة في حالة تراجع.
وقد يتساءل المرء أيضاً إلى أي حد يمكن منطقياً تحميله مسؤولية أي من هذه المشكلات. قد يقال إن بايدن زُج به في ما اعتبره البعض انسحاباً مبكراً من أفغانستان بسبب الاتفاق الذي كان قد أبرمه ترامب مع "طالبان". ومن ناحية أخرى، كان إنهاء تلك الحرب يلقى صدى شعبياً في الداخل الأميركي. وكان بايدن يملك الوقت الكافي لتنظيم العمليات وإقناع الحلفاء المعارضين للفكرة (ومن بينهم المملكة المتحدة). لكن ذلك لم يكن على أي حال انسحاباً فعالاً ووقوراً.
هل كان أي رئيس آخر ليستطيع تجنب حرب أوكرانيا والغزو الروسي الذي أشعل فتيلها؟ لا شك في أن ترامب يعتقد أنه قادر على ذلك، وسنرى ما ستكشفه المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، التي أرى شخصياً أنها تعرضت لانتقادات غير عادلة، في مذكراتها المرتقبة قريباً.
أعتقد شخصياً بأنه كان بالإمكان تفادي الحرب، ولو في آخر لحظة، لو أن الولايات المتحدة تبنت موقفاً أقل تجاهلاً لهواجس روسيا الأمنية التي عبرت عنها خلال مساعيها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة والـ"ناتو" في كانون الأول (ديسمبر) 2021. وربما كان بالإمكان إيقاف الحرب قبل أن تلحق بأوكرانيا كل الأضرار التي يرجح أنها تكبدتها الآن، لو أيدت الولايات المتحدة المفاوضات في بيلاروس وإسطنبول خلال أشهر الحرب الأولى.
أما عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، فيمكن لإدارة بايدن أن تزعم بصورة معقولة بأنها لم تكن لتقدر على منع هجمات "حماس"، ولا كبح جماح رد الفعل الإسرائيلي الأولي. وقد يلوم شخص ذو عقلية ميكافيللية ماكرة ترامب حتى على تأجيج الاستياء الفلسطيني من خلال التفاوض على "اتفاقات أبراهام" التي اعترفت بموجبها دول عربية بإسرائيل وتجاهلت الفلسطينيين إلى حد كبير.
ولكن، في مسار الصراع الذي تكشف لاحقاً ظلت الولايات المتحدة متخلفة بخطوة أو أكثر عن تطورات الأحداث، في تعارض مع معظم الآراء الدولية؛ إما لأنها كانت كما بدا عاجزة عن -أو غير مستعدة للتأثير في حليفتها إسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. هل كان رئيس آخر ليستطيع أن يتصرف بصورة أفضل؟ ربما ليس رئيساً متعمقاً إلى هذه الدرجة في تقدير العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مثل بايدن.
لا شك في أن الجدالات حول من يتحمل مسؤولية إخفاقات بايدن المؤكدة في السياسة الخارجية ستستمر إلى وقت طويل، وستظل مزاعم ترامب بأنه كان ليتصرف بصورة أفضل فرضيات -حتى لو عمل على مراجعة بعض هذه الصراعات أو كلها، كما سيضطر أن يفعل.
لقد خلق تزامن الانتخابات مع دخول الولايات المتحدة، وإن عن بعد، في صراعين يدوران في منطقتين مختلفتين من العالم، أخطاراً تنطوي عليها المرحلة الانتقالية. فهل تقرر أي من الجهات المتحاربة أن تستغل هذه الأسابيع التي تكون فيها الولايات المتحدة في لحظة فراغ بين زعيمين؟ هل يخاطر بايدن بتدخل درامي في محاولة منه لحل أحد الصراعين، أو ربما الاثنين معاً للحفاظ على إرثه؟
من الصعب تخيل هذا السيناريو بالنظر إلى الأخطار التي تنطوي على القيام بهذه الخطوة، طبقاً للعُرف القائل إن الرؤساء الذين توشك ولايتهم على الانتهاء لا يقدمون على عمل يمكن أن يقيد أيدي خلفائهم.
سوف تبقى كل هذه التساؤلات مفتوحة، حتى بعد فوز ترامب. لكن الأمر الوحيد المؤكد الآن، مع أنه كان ليبدو غير معقول منذ أربعة أعوام، هو أن جو بايدن يترك وراءه مشهد سياسة خارجية يعج بمشكلات أكبر بالنسبة للولايات المتحدة من تلك التي ورثها عندما جاء إلى الحكم.
*ماري ديجيفسكي: كاتبة في صحفية "الإندبندنت" متخصصة في الشؤون الخارجية. عملت مراسلة في موسكو وباريس وواشنطن. وكتبت حول انهيار الشيوعية والاتحاد السوفياتي السابق من داخل موسكو، كما غطت حرب العراق. وهي مهتمة بالعلاقات الدبلوماسية بين الكرملين والغرب.
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