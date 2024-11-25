جو بايدن يترك إرثا غير مأسوف عليه في السياسة الخارجية

ماري ديجيفسكي* - (إندبندنت) 2024/11/9

لا يترك الرئيس الأميركي جو بايدن وراءه إرثاً حميداً في مجال السياسة الخارجية. فقد شابت ولايته الرئاسية اضطرابات في مناطق عدة، مثل الانسحاب الكارثي من أفغانستان، بينما تواصل روسيا توغلها في أوكرانيا من دون أي رادع، ولا تلوح نهاية في الأفق للصراعات المستعرة في الشرق الأوسط.

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ربما لا تكون فترة أربعة أعوام طويلة جداً عندما تقاس بتاريخ البشرية. لكن من الصعب أن نتذكر الآمال والهواجس التي تملكت العالم، ولا سيما أوروبا، بينما كانت الولايات المتحدة تتجهز للتوجه إلى صناديق الاقتراع وانتخاب رئيسها في المرة السابقة.

كان الخوف الأول والمباشر هو استمرار عهد دونالد ترامب المزاجي وتياره، "أميركا أولاً"، لأربعة أعوام إضافية. كان الاعتقاد السائد آنذاك هو أن ذلك سيؤدي إلى تخلي الولايات المتحدة عن حمايتها لأوروبا (أو الحد من نطاقها على الأقل)، بالإضافة إلى محاولة التقرب من روسيا مجدداً.

وكان الأمل بأن يسفر فوز جو بايدن، ليس عن عودة شخص متمرس في السياسة الخارجية إلى البيت الأبيض فحسب، بل شخص لديه نزعة عبر-أطلسية تقليدية، الذي سيعمل كذلك على تجديد التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا ويعيد إحياء شيء من النظام إلى العالم بقيادة الولايات المتحدة.

حسناً، تحقق مراد أوروبا وصعد جو بايدن إلى سدة الرئاسة، وتنفس العالم الصعداء، من لندن إلى تالين، وبدأ الكلام بحماسة عن عودة الأشخاص المحترفين والمهنيين للإمساك بزمام الأمور، وبدا أن العالم سيعيش أربعة أعوام يمكنه أن يريح باله خلالها من أي هاجس من بروز عصر جديد من الانعزالية الأميركية والحروب التجارية وركوب الأخطار. وكانت وجهة النظر السائدة في لندن هي أن العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستستأنف من حيث توقفت.

بينما كانت الولايات المتحدة تدخل الشوط الأخير من انتخاباتها الرئاسية لهذا العام، استحضرت آمال العام 2020 أمامنا المقارنة الكلاسيكية بشأن كيف بدأت المسألة، وكيف تطورت. وقد أظهرت الأيام أن تلك النقاط الإيجابية كما رأتها أوروبا في ذلك الوقت؛ تلك الأيدي الأمينة والدعم الصلب لحلف شمال الأطلسي لم تحقق الاستقرار بالدرجة المتوقعة. بل يجوز القول إن آراء بايدن المتجذرة ونظرته عبر الأطلسية التقليدية جعلتا إدارته أقل مرونة وابتكاراً من المطلوب في مجال السياسة الخارجية.

وربما يصح القول أيضاً إن بداية مشكلاته كانت مع الانسحاب الفوضوي من أفغانستان خلال أول صيف قضاه في البيت الأبيض. فقد أساءت الاستخبارات الأميركية والبريطانية تقدير سرعة تقدم "طالبان". وبينما حركت ألمانيا اتصالاتها مع الأطراف في آسيا الوسطى من أجل تسهيل عمليات الإجلاء، كررت المملكة المتحدة والولايات المتحدة مشهد الانسحاب المهين من سايغون، وإنما على مستوى أكبر بكثير. وتخلى البلدان عن حلفاء ومعدات، وخسرت الولايات المتحدة 13 جندياً من جنود بحريتها في هجوم إرهابي استهدف مطار كابول. كان ذلك فشلاً ذريعاً حقاً.

وعلى امتداد خريف ذلك العام تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ولم تفلح المحاولات الغربية المتواصلة في ردع روسيا. ويوم 24 شباط (فبراير) 2022، حولت روسيا حرباً استمرت عقداً في شرق أوكرانيا إلى أول غزو كامل لدولة أخرى ذات سيادة يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

وأمام عزم أوكرانيا على القتال، لم يكن أمام الولايات المتحدة وأوروبا من خيار سوى دعم أوكرانيا والتوجه الغربي الذي تدافع عنه. وما تزال الحرب مستعرة، مع أن فوز أوكرانيا يبدو الآن أبعد منالاً باطراد.

من ناحية أخرى، لا تلوح في الأفق أي نهاية لمختلف الصراعات التي اندلعت في الشرق الأوسط بعد الهجوم الذي شنته "حماس" على الإسرائيليين في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ولم يكن من الممكن ألا ترد إسرائيل على الهجوم، لكن حجم ذلك الرد وقوته وتبعاته فاقت معظم التوقعات.

لو جمعنا كل هذه الصراعات معاً، فإنها لا تقدم سجلاً إيجابياً في السياسة الخارجة: لا ذلك التورط المكلف في أفغانستان الذي دام 20 عاماً وانتهى بانسحاب مخز مع عودة "طالبان" إلى الحكم وتقويض كل تقدم تم إحرازه على الصعيد الاجتماعي في ذلك البلد؛ ولا أول حرب شاملة تشهدها أوروبا منذ 80 عاماً، والتي عجزت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في الـ"ناتو" عن الفوز بها -أو لم تكن لديها الرغبة في ذلك؛ ولا الوضع الذي تفجر وأفرز صراعات عدة في الشرق الأوسط ليزعزع وضع لبنان ويهدد باندلاع مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران.

أضف إلى ما تقدم مدى انشغال الولايات المتحدة بهذه الجبهات التي تورطت فيها والتهائها عما يعتبره الكونغرس وعدد كبير من الأميركيين أكبر تهديد بالنسبة إلى الولايات المتحدة؛ أي الصين، والخطر الذي يحدق بتايوان في رأي البعض أن الصين ربما تحس بوهن الولايات المتحدة في الأماكن الأخرى. وعند ذلك سوف يبرز السؤال العملي جداً عن الدرجة التي قد يدفع بها تورط الولايات المتحدة على جبهتين، في أوروبا والشرق الأوسط، التساؤل عن قدرتها على فتح جبهة ثالثة في المحيط الهادئ.

سيكون من المنصف القول إن جو بايدن يترك وراءه سجلاً اقتصادياً لا بأس به في الداخل. ولكن لا مفر من النظر إلى الرئيس الأميركي وتقييمه أيضاً بصفته زعيماً يتمتع بنفوذ عالمي. وقد أخفق في ممارسة السلطة التي تتناسب مع هذا الدور بطريقة عززت الانطباع بأن الولايات المتحدة في حالة تراجع.

وقد يتساءل المرء أيضاً إلى أي حد يمكن منطقياً تحميله مسؤولية أي من هذه المشكلات. قد يقال إن بايدن زُج به في ما اعتبره البعض انسحاباً مبكراً من أفغانستان بسبب الاتفاق الذي كان قد أبرمه ترامب مع "طالبان". ومن ناحية أخرى، كان إنهاء تلك الحرب يلقى صدى شعبياً في الداخل الأميركي. وكان بايدن يملك الوقت الكافي لتنظيم العمليات وإقناع الحلفاء المعارضين للفكرة (ومن بينهم المملكة المتحدة). لكن ذلك لم يكن على أي حال انسحاباً فعالاً ووقوراً.

هل كان أي رئيس آخر ليستطيع تجنب حرب أوكرانيا والغزو الروسي الذي أشعل فتيلها؟ لا شك في أن ترامب يعتقد أنه قادر على ذلك، وسنرى ما ستكشفه المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، التي أرى شخصياً أنها تعرضت لانتقادات غير عادلة، في مذكراتها المرتقبة قريباً.

أعتقد شخصياً بأنه كان بالإمكان تفادي الحرب، ولو في آخر لحظة، لو أن الولايات المتحدة تبنت موقفاً أقل تجاهلاً لهواجس روسيا الأمنية التي عبرت عنها خلال مساعيها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة والـ"ناتو" في كانون الأول (ديسمبر) 2021. وربما كان بالإمكان إيقاف الحرب قبل أن تلحق بأوكرانيا كل الأضرار التي يرجح أنها تكبدتها الآن، لو أيدت الولايات المتحدة المفاوضات في بيلاروس وإسطنبول خلال أشهر الحرب الأولى.

أما عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، فيمكن لإدارة بايدن أن تزعم بصورة معقولة بأنها لم تكن لتقدر على منع هجمات "حماس"، ولا كبح جماح رد الفعل الإسرائيلي الأولي. وقد يلوم شخص ذو عقلية ميكافيللية ماكرة ترامب حتى على تأجيج الاستياء الفلسطيني من خلال التفاوض على "اتفاقات أبراهام" التي اعترفت بموجبها دول عربية بإسرائيل وتجاهلت الفلسطينيين إلى حد كبير.

ولكن، في مسار الصراع الذي تكشف لاحقاً ظلت الولايات المتحدة متخلفة بخطوة أو أكثر عن تطورات الأحداث، في تعارض مع معظم الآراء الدولية؛ إما لأنها كانت كما بدا عاجزة عن -أو غير مستعدة للتأثير في حليفتها إسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. هل كان رئيس آخر ليستطيع أن يتصرف بصورة أفضل؟ ربما ليس رئيساً متعمقاً إلى هذه الدرجة في تقدير العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مثل بايدن.

لا شك في أن الجدالات حول من يتحمل مسؤولية إخفاقات بايدن المؤكدة في السياسة الخارجية ستستمر إلى وقت طويل، وستظل مزاعم ترامب بأنه كان ليتصرف بصورة أفضل فرضيات -حتى لو عمل على مراجعة بعض هذه الصراعات أو كلها، كما سيضطر أن يفعل.

لقد خلق تزامن الانتخابات مع دخول الولايات المتحدة، وإن عن بعد، في صراعين يدوران في منطقتين مختلفتين من العالم، أخطاراً تنطوي عليها المرحلة الانتقالية. فهل تقرر أي من الجهات المتحاربة أن تستغل هذه الأسابيع التي تكون فيها الولايات المتحدة في لحظة فراغ بين زعيمين؟ هل يخاطر بايدن بتدخل درامي في محاولة منه لحل أحد الصراعين، أو ربما الاثنين معاً للحفاظ على إرثه؟

من الصعب تخيل هذا السيناريو بالنظر إلى الأخطار التي تنطوي على القيام بهذه الخطوة، طبقاً للعُرف القائل إن الرؤساء الذين توشك ولايتهم على الانتهاء لا يقدمون على عمل يمكن أن يقيد أيدي خلفائهم.

سوف تبقى كل هذه التساؤلات مفتوحة، حتى بعد فوز ترامب. لكن الأمر الوحيد المؤكد الآن، مع أنه كان ليبدو غير معقول منذ أربعة أعوام، هو أن جو بايدن يترك وراءه مشهد سياسة خارجية يعج بمشكلات أكبر بالنسبة للولايات المتحدة من تلك التي ورثها عندما جاء إلى الحكم.



*ماري ديجيفسكي: كاتبة في صحفية "الإندبندنت" متخصصة في الشؤون الخارجية. عملت مراسلة في موسكو وباريس وواشنطن. وكتبت حول انهيار الشيوعية والاتحاد السوفياتي السابق من داخل موسكو، كما غطت حرب العراق. وهي مهتمة بالعلاقات الدبلوماسية بين الكرملين والغرب.