هل كانت أحداث أمستردام عملية للموساد؟‏

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

مايك ويتني* - (ذا أونز ريفيو) 10/11/2024



حماس تختبئ في أمستردام‏

هل كانت نوبة الشغب الهائج لمشجعي فريق "مكابي" في أمستردام عملية للموساد؟‏ ليس هذا سؤالاً تسهل الإجابة عنه، لكنّ ثمة أدلة تشير إلى أن هناك هنا أكثر مما تراه العين.‏

ولنبدأ بملاحظة ماكس بلومنتال، التي تفيد بأنه لم يبدُ أن مشجعي "مكابي" كانوا ينفسون توترهم بطريقة عشوائية كما يفعل الشباب عادة في الحشود، وإنما بدا أنهم يخضعون لهيكل قيادة منظم بشكل فضفاض. إليكم ما نشره بلومنتال على منصة "إكس":‏

"اللقطات تستحق الملاحظة، ليس فقط لأنها تكشف بلطجية "مكابي" الذين يثيرون العنف، ولكن لأنه ‏‏يمكن رؤيتهم بوضوح وهم ينسقون أعمالهم مثل وحدة عسكرية، بينما قيل إنهم جاؤوا مصحوبين بعملاء الموساد.‏‏ في مرحلة ما، يهدد بلطجي إسرائيلي الصحفي الشاب ويأمره بعدم تصوير شغبهم. وفي الوقت نفسه، تختفي الشرطة المحلية لفترات طويلة".‏‏ MaxBlumenthal‏‏@ ‏

وقد لاحظ هذه الظاهرة عدد من المراقبين الآخرين، ويمكن رؤيتها في الفيديو الذي مدته 17 دقيقة والذي التقطه الهولندي الشاب (‏‏بِندر‏‏) الذي أصبح من المشاهير بين عشية وضحاها بسبب صحافته الجريئة بلا هوادة. وقد تبع الفتى الغوغاء الإسرائيليين في شوارع أمستردام لساعات مسجلاً أنشطتهم الفوضوية والعنيفة حتى النهاية عندما حاصرتهم الشرطة الهولندية ونقلتهم إلى أماكن الحراسة. وتُظهر المشاهدة الدقيقة لهذا‏‏ الفيديو‏‏ حشد مشجعي "مكابي" وهو يتوقف من وقت لآخر ويتلقى التوجيهات من قادة المجموعة. هل كانوا عملاء للموساد؟‏

‏لا يمكننا أن نعرف على وجه اليقين، لكن هذا المشهد بالتأكيد يبدو مريباً. وقد خلص آخرون إلى النتيجة نفسها، مثل آدم الذي نشر ما يلي:‏

"تم التأكيد أن الموساد كان حاضراً في الليلة المعنية. كما تم التأكيد أن الاستفزاز كان بلا حدود. الآن أصبحنا نعرف لماذا: زيادة كل من الإسلاموفوبيا وترويج وضع اليهود كضحايا". AdameMedia@ ‏

‏أو بيتر:‏

"كانت هذه عملية خططت لها إسرائيل لجر أوروبا إلى حربها المجنونة. كان الإبقاء على مدينة يستمر فيها اليهود والعرب في الحياة هو الفرصة المثالية". PeterPetermac1@ ‏

أو ميرور:‏

‏"يبدو هذا مخططاً. إنهم يريدون أن يبدو صهاينتهم كضحايا. إنهم يريدون تخويف اليهود هناك في فلسطين، لجعهلم يبقون في فلسطين. معاداة السامية هي فن صهيوني". mirroraqsa@ ‏

‏أو إيه. إس. إي: ‏

"ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الموساد كان منضماً إلى مثيري الشغب الإسرائيليين في أمستردام. كان الهدف معروفاً، استفزاز ومهاجمة السكان المحليين والمواطنين العاديين، وخاصة أولئك الذين يدعمون إنسانية الفلسطينيين، مثل سائقي سيارات الأجرة". ASE@ ‏

أو ألبرتو:‏

"يبدو أن الشرطة الهولندية مهتمة جداً بحماية البلطجية الإسرائيليين. ليس لدي شك في أن هذا تم التخطيط له وتنسيقه بين نتنياهو وفيلدرز كذريعة لطرد المسلمين من هولندا". AlbertoD2022@ ‏

‏أو ريتش:‏

‏"يبدو أنها كانت عملية علاقات عامة إسرائيلية منذ البداية -لإثارة المشاكل مع السكان المحليين، والتي من شأنها أن تورط اليهود المارة حتى يمكن بعد ذلك إيذاؤهم وتأطيرهم كضحايا للفاشية الإسلامية. وفي الوقت نفسه، يكون لدى إسرائيل سبب آخر للتشدد ضد العرب". richseng@ ‏

أو ديان:‏

‏"إنها مناورة كلاسيكية رأيتها كثيراً خلال الصراع البوسني، حيث يتم استفزاز مجموعة عمداً ثم يتم إلقاء اللوم على الجانب الآخر. بعد قول هذا، أريد التأكيد أنني أدين كل عنف". DianePaul593823@ ‏

‏بطبيعة الحال، يبقى كل هذا مجرد تكهنات، لكن ما هو مؤكد هو أن عملاء الموساد رافقوا مشجعي "مكابي" إلى هولندا. ونحن نعرف ذلك لأنه تم نشره كعنوان رئيسي في صحيفة "‏‏جيروزاليم بوست". (للتحقق: انظر الصورة المرفقة).

وإذن، كان عملاء الموساد حاضرين. والسؤال هو ما إذا كانوا منخرطين بنشاط في ما يرقى إلى عملية ضخمة للضغط النفسي، والتي تستخدم لاعبي كرة القدم لتعزيز أجندة الموساد القاتمة؟‏

‏لا يمكننا الإجابة عن ذلك، ولكن يمكننا القول إن من غير المعتاد على الإطلاق أن تعمد حكومة إلى نشر عملاء استخباراتها في مباراة لكرة القدم في عاصمة أجنبية. من أيضاً قد يفعل ذلك؟‏

‏لا أحد، الأمر الذي يطرح السؤال عما إذا كان قد تم تجنيدهم للمشاركة في عملية سرية من نوع "الحيل القذرة" التي تتطلب إشرافهم المهني. ما الذي قد ينطوي عليه ذلك؟‏

دعونا نقل إن نتنياهو أراد تحسين صورة إسرائيل العامة -التي تمرغت في الوحل بسبب الإبادة الجماعية في غزة- ولذلك وافق على خطة لإثارة الاضطرابات الاجتماعية في أمستردام حتى يتمكن من استخدام علاقاته الإعلامية الواسعة لشجب رد المسلمين الانتقامي (الحتمي) باعتباره موجة مفاجئة من معاداة السامية. وقد يكون قادراً حتى على إقناع أتباعه في وسائل الإعلام بالتقليل من شأن السلوك الدنيء لفريقه العنصري لكرة القدم والتركيز بدلاً من ذلك على رد فعل سائقي سيارات الأجرة المسلمين. (الذين كانوا هدفاً لعداء "مكابي"). ولننظر في هذا المقال الذي نشرته "إن. بي. سي. نيوز":‏

"هاجمت عصابات متجولة على دراجات نارية وضربت مشجعي كرة قدم إسرائيليين في العاصمة الهولندية أمستردام الليلة الماضية، في موجة مما وصفته السلطات بالعنف المعادي للسامية.‏

‏"وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أنصار فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم وهم يتعرضون للمطاردة والاعتداء ليلة الخميس، ومنها مقطع فيديو تمكنت 'إن. بي. سي. نيوز' من تحديد مكان تصويره‏‏ بالقرب من المحطة المركزية في أمستردام، والذي أظهر قتالاً في الشوارع بين الإسرائيليين ومهاجميهم.‏

‏"وقال رئيس بلدية أمستردام، فيمكي هالسيما: "عبَر فتيان على دراجات نارية المدينة بحثاً عن أنصار مكابي تل أبيب. كانت عملية كرّ وفرّ. تعرض مشجعو كرة القدم للضرب والتخويف، وبعد ذلك غادر مثيرو الشغب بسرعة مرة أخرى، هرباً من قوة الشرطة التي كانت تتحرك بشكل كثيف ليلة أمس...'".‏

"اندلعت أعمال العنف في مدينة كانت ذات يوم موطناً لآن فرانك** الشابة وعائلتها أثناء اختبائهم من المحتلين النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.‏

‏"وقال هالسيما: 'بالأمس كانت هناك فورة من معاداة السامية مثل التي كنا نأمل ألا نرى المزيد منها في أمستردام. أود أن أعرب عن أقوى إدانة للعنف الذي وقع. بين سكاننا اليهود هنا في أمستردام هناك خوف وفزع وغضب وعدم تصديق'. ...‏

‏وقال مكتب هالسيما في بيان: 'لقد سعى مثيرو الشغب بنشاط إلى مطاردة مشجعين إسرائيليين بهدف مهاجمتهم والاعتداء عليهم". المقال بعنوان ‏"مهاجمة مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام"،‏‏‏‏‏ Israeli soccer fans attacked in Amsterdam, (NBC News)

‏يا إلهي! هل يستحضرون حقاً ذكرى آن فرانك للدفاع عن البلطجة العنيفة لمثيري شغب عنصريين؟!‏

‏نعم، إنهم يفعلون‏

‏هل قام الصحفي الذي كتب هذا الهراء بتصفح الإنترنت لمعرفة ما حدث بالفعل؟ هل يدرك أنه حتى‏‏ تقرير شرطة أمستردام‏‏ الرسمي يتعارض مع روايته غير الدقيقة للأحداث؟‏

هذه المقالة منفصلة تماماً عن الواقع، مثل العديد من المقالات النمطية الأخرى التي تظهر الآن في وسائل الإعلام الرئيسية، مما يشير إلى وجود جهد منسق لتحريف الحقيقة وإقناع الجمهور بأن الجناة هم الضحايا في الواقع. هل لهذا السبب رافق الموساد فريق مكابي إلى أمستردام، لاصطناع حادث يمكن استخدامه لإنقاذ صورة إسرائيل المحطمة وتصويرها كضحية دائمة؟ إليكم كيف لخص المحلل السياسي كيفورك الماسيان الأمر:‏

‏"لاحظ بعناية: كل مؤيد لإسرائيل كان يردد الكلمات نفسها بالضبط منذ اشتباكات شوارع أمستردام. هل هذه صدفه؟ بالكاد. إنهم يتبعون نصاً مُعدّاً -حملة إعلامية منسقة، واضحة وبسيطة. والآن، اسأل نفسك: ماذا كان يفعل عملاء الموساد والجنود الإسرائيليون بين مثيري الشغب في حدث كرة القدم؟ هل كانوا هناك لإشعال فتيل العنف؟ دعونا لا نتظاهر بأن عملاء المخابرات الأجنبية كانوا في زيارة عرضية فقط". KevorkAlmassian@

هل يبدو هذا مقنعاً لك؟ إنه كذلك بالنسبة لي. هذا مقطع من مقال في ‏‏"ذا كرادل":‏

"سرعان ما أعادت وسائل الإعلام الهولندية الرئيسية، والتي ضخمت أقوالها وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية، صياغة الأحداث على أنها ‏‏'مذبحة'‏‏ ‏‏تستهدف اليهود،‏‏ مما أدى إلى محو سياق استفزازات المشاغبين التي أشعلت الاشتباكات في المقام الأول. وأضفت التقارير طابع الإثارة على العنف ووصفته بأنه‏‏ هجمات معادية للسامية مع سبق الإصرار‏‏. وفي تطور هزلي تقريباً، ادعى البعض أنه تم ترتيب رحلات إجلاء طارئة لإنقاذ الضحايا المفترضين، مستحضرين صوراً لروسيا في القرن التاسع عشر، بجرائم القتل الجماعي والقرى المحترقة.‏

‏"لقد حول السرد المبالغ فيه التركيز بسهولة عن استفزازات مثيري الشغب إلى تصوير متقن مبني بعناية لدور الضحية. ومعاً، حولت أصواته ليلة من الفوضى إلى ذروة مصممة بعناية لتقمص دور الضحية، مما أدى إلى حجب الاستفزازات التي أثارت رد الفعل العنيف في المقام الأول".‏

"بحلول نهاية 8 تشرين الثاني (نوفمبر)، لم تعد القصة تدور حول عدوانية المشاغبين، وإنما تمت إعادة كتابتها لخدمة الأجندات السياسية والإعلامية، وتحويل الانتباه عن الحقيقة إلى مشهد من الغضب الأخلاقي". عنوان المقال هو:‏ "المذبحة" المصنعة: تسليح الفوضى في أمستردام،‏‏ ‏‏The manufactured 'pogrom': Weaponizing chaos in Amsterdam, (The Cradle)

‏"هجمات معادية للسامية مع سبق الإصرار"؟ "مذبحة تستهدف اليهود"؟ في أمستردام الليبرالية. هل تمزحون؟‏

‏وإذن، ما الذي يحدث حقا هنا، ولماذا يعتقد الكثير من المعلقين أن هذه العملية الغريبة (للموساد؟) في أمستردام لها علاقة بتعزيز فكرة الضحية اليهودية؟‏

إنهم يشعرون بهذه الطريقة لأن جميع وسائل الإعلام التقليدية وجميع السياسيين الغربيين النافذين تعمدوا تحريف ما حدث حقاً من أجل تصوير المتنمرين الإسرائيليين كضحايا عاجزين لا حول لهم ولا قوة. هذا هو السبب.‏

‏وهكذا، بطبيعة الحال، خلص الكثير من الناس إلى أن إسرائيل تقدر إلى حد كبير تصنيفها بأنها "الضحية الدائمة"، وهو أمر منطقي، بعد كل شيء؛ فالضحية هو شخص "يتعرض للقمع، أو المشقة، أو سوء المعاملة" (معجم ميريام- ويبستر). إنه ليس الشخص الذي يمارس الاضطهاد أو يتسبب في المشقة للآخرين أو يظلم. ويمكن للضحية أن يتصرف مع الإفلات التام من العقاب لأنه هو هدف الإساءة وليس الذي يمارسها. وهكذا، يمكن للضحية أن يرتكب أبشع الجرائم التي يمكن تخيلها -حتى الإبادة الجماعية- بينما يدعي أنه بريء تماماً من اللوم لأنه -كضحية- يتصرف فقط دفاعاً عن النفس.‏

أترون؟ تقمص وضع الضحية هو الذريعة المثالية لتبرير السلوك السيئ.‏

‏هل ثمة غرابة في أن تختار إسرائيل تعزيز هذا التصنيف "المطلي بالذهب" من خلال إثارة حادثة يكون من شأنها إحياء شبح معاداة السامية الأوروبية؟‏



*مايك ويتني Mike Whitney: صحفي مقيم في ولاية واشنطن، معروف بعمله كمحلل جيوسياسي واجتماعي منذ أن بدأ حياته المهنية كصحفي مواطن مستقل في العام 2002. يكتب عن مواضيع تتعلق بالسياسة والمالية، كما أنه مساهم في كتاب "ميؤوس منه: باراك أوباما وسياسة الوهم".

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Was Amsterdam a Mossad Operation?



**أنيليس ماري‏‏ "‏‏آن‏‏" ‏‏فرانك‏‏ Annelies Marie "Anne" Frank (1929 - 1945): هي فتاة ‏‏يهودية‏‏ ‏‏ألمانية‏‏ المولد احتفظت بمذكرات توثق عيشها مختبئة وسط الاضطهاد ‏‏النازي‏‏ أثناء ‏‏الاحتلال الألماني لهولندا‏‏. وصفَت فرانك، ك‏كاتبة مذكرات متميزة، الحياة اليومية من مخبأ عائلتها في عليّة في ‏‏أمستردام‏‏. اكتسبت شهرة بعد وفاتها وأصبحت واحدة من أكثر الضحايا اليهود للهولوكوست مناقشة عندما نشرت في العام 1947 مذكراتها "يوميات ‏فتاة صغيرة" ‏أو‏‏ ‏‏"‏‏الملحق الخلفي‏‏"،‏‏ التي توثق حياتها في الاختباء من العام 1942 إلى العام 1944. وتعد مذكراتها أحد أشهر الكتب في العالم، وكانت الأساس للعديد من المسرحيات ‏‏والأفلام‏‏. ‏