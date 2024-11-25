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المستحضرات العشبية.. هل لها فوائد في التخلص من القلق؟

11/25/2024 2:48:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- أجريت دراسة على بعض العلاجات العشبية لعلاج القلق، لكن ما تزال هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث لفهم مخاطرها وفوائدها. مع ذلك، فإن هناك طرقا أخرى تساعد في السيطرة على القلق. ومن هذه الطرق، على سبيل المثال، استخدام أساليب التحكم في التوتر، وممارسة الأنشطة البدنية، والحديث مع اختصاصي معالجة لتعلم طرق للتعامل مع القلق.
سنعرض في ما يأتي ما هو معروف وما هو غير معروف عن بعض المستحضرات العشبية:
- الكافا: يستخدم بعض الأشخاص الكافا كعلاج قصير المدى للقلق. لكن التقارير تشير إلى حدوث ضرر خطير للكبد، حتى مع الاستعمال على المدى القصير، ما أدى إلى إصدار إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) تحذيرات حول استخدام المكملات الغذائية المحتوية عليها. وعلى الرغم من التساؤلات التي تحيط بهذه التقارير الأولية عن تسمم الكبد، يجب توخي الحذر الشديد عند استخدام الكافا، والحديث مع الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الطبية أولاً إذا كنت تفكر في استخدام المستحضرات المحتوية على الكافا. ويجب تجنب استخدام الكافا خلال الحمل والرضاعة الطبيعية.
- زهرة الآلام: أشارت بعض التجارب السريرية الصغيرة إلى أن زهرة الآلام قد تساعد على تخفيف القلق. لكن العديد من المستحضرات المطروحة في الأسواق تضاف فيها أعشاب أخرى إلى زهرة الآلام، ما يجعل من الصعب التمييز بين الخصائص الفريدة لكل عشبة. غالبا يكون استخدام زهرة الآلام لفترة قصيرة آمنا، شرط استخدامها طبقا للتعليمات، ويجب كذلك تجنب استخدامها أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية. توصلت بعض الدراسات إلى أن زهرة الآلام قد تسبب النعاس والدوخة والتشوش الذهني.
- نبات الناردين: رصدت بعض الدراسات انخفاض مستوى القلق والتوتر بين الأشخاص الذين استخدموا نبات الناردين. لكن دراسات أخرى لم تُشر إلى حدوث أي فوائد. غالبا يكون نبات الناردين آمنا عند تناوله بالجرعات الموصى بها لفترة قصيرة. لكن بسبب قلة التجارب بخصوص أمان استخدامه على المدى الطويل، يجب عدم تناوله لأكثر من بضعة أسابيع متتالية، إلا إذا بموافقة الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الطبية. ويجب تجنب استخدامها أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية. قد يسبب نبات الناردين آثارا جانبية، مثل الصداع والدوخة والنعاس.
- البابونج: أظهرت بيانات محدودة أمان استخدام البابونج لفترة قصيرة، وقد يكون فعالاً في تخفيف أعراض القلق. لكن البابونج قد يزيد من احتمال الإصابة بالنزف عند استخدامه مع الأدوية المميعة للدم، خصوصا إذا عند استخدامه بجرعات عالية. وقد يسبب استخدام البابونج حدوث تفاعل تحسسي لدى بعض الأشخاص المصابين بحساسية لعائلة النباتات التي ينتمي إليها البابونج، ومنها الرجيد وزهور الآذريون وزهرة اللؤلؤ والأقحوان. ويجب تجنب استخدامه أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.
- اللافندر (الخزامى): تشير بعض الأدلة إلى إمكانية تقليل التوتر من خلال تناول اللافندر عن طريق الفم أو من خلال العلاج بالروائح العطرية المحتوية على اللافندر، لكن هذه الأدلة محدودة. قد يسبب تناول اللافندر عن طريق الفم الإمساك واضطراب المعدة والصداع. ويجب ألا يتناول الأطفال والمراهقون اللافندر عن طريق الفم لأنه قد يؤثر على الهرمونات. لا توجد أدلة كافية لمعرفة ما إذا كان تناول اللافندر عن طريق الفم آمنا أم لا أثناء الحمل أو عند الرضاعة الطبيعية، لذلك يجب تجنب استخدامه في هاتين الحالتين.
- الريحان: تشير بعض الدراسات البحثية الصغيرة إلى أن الريحان يمكن أن يخفف بعض أعراض القلق، مثل الشعور بالاضطراب والانفعال. والريحان الليموني من الأعشاب التي يستطيع الجسم تحملها في العادة، ويعد آمنا عند الاستخدام على المدى القصير. لكن لا توجد أدلة كافية تؤكد ما إذا كان استخدامه آمنا أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية أم لا، لذلك يجب تجنب استخدامه في هاتين الحالتين. وقد يسبب الريحان الليموني أحيانا الغثيان وألم البطن.
لا تخضع المستحضرات العشبية لرقابة إدارة الغذاء والدواء الأميركية بدرجة رقابتها ذاتها على الأدوية. وعلى الرغم من تطوير اللوائح المعمول بها في الرقابة على الجودة، فما يزال هناك تفاوت في جودة بعض المستحضرات. والأمر الذي ينبغي تذكره هو أن كون مادة ما طبيعية، لا يعني أنها آمنة.
إذا كنت تفكر في تناول أي مستحضرات عشبية لعلاج القلق، استشر الطبيب أو الصيدلي، خصوصا إذا كنت تتناول أدوية أخرى. فقد يسبب التفاعل بين بعض المستحضرات العشبية وأدوية معينة آثارا جانبية خطيرة. قد تجعلك بعض المستحضرات العشبية التي تستخدم لعلاج القلق تشعر بالنعاس، لذلك ليس من الآمن تناولها عند القيادة أو عند أداء مهام تنطوي على مخاطر. ويمكن كذلك أن تزيد التأثير المهدئ للأدوية والمستحضرات الأخرى. وإذا اخترت تجربة أحد المستحضرات العشبية، يمكن أن يساعدك الطبيب أو الصيدلي أو غيره من اختصاصيي الرعاية الطبية على فهم المخاطر والفوائد المحتملة له.
وإذا كان القلق يعوق أنشطتك اليومية، ابحث عن السبب المسبب للقلق واستشر اختصاصي صحة عقلية بخصوص الطرق التي يمكنك السيطرة عليه بها. فغالبا يساعد نوع من أنواع المعالجة بالمحادثة يسمى العلاج السلوكي المعرفي على تقليل أعراض القلق، وينطوي هذا النوع من المعالجة على التعاون مع اختصاصي معالجة لتغيير السلوك لتقليل أعراض القلق. وفي الأغلب، تستلزم المستويات العالية والمستمرة من القلق العلاج الدوائي، إلى جانب المعالجة بالمحادثة لتحسين الأعراض.

الصيدلي إبراهيم علي أبو رمان/ وزارة الصحة

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