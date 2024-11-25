Tuesday, 26 November 2024 09:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ملف 12.. من ينتصر الألم أم الأمل؟

11/25/2024 2:48:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معتصم الرقاد






عمان- احتضن المركز الثقافي الملكي في ثاني أيام مهرجان عمان للرقص المعاصر عرض "ملف 12"، لدائرة السينما والمسرح من العراق في دورته الخامسة عشرة.
"ملف 12" هو عرض مميز للفرقة الرسمية العراقية من دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، والتي تأسست في ستينيات القرن الماضي، التي أقامت العديد من العروض والمشاركة في المهرجانات المحلية والدولية وحازت الكثير من الجوائز.
العرض من تصميم وإخراج مرتضى علي عبد الحسين وأداء 8 راقصين: أمير جواد، علي جابر، عباس الوحيلي، علي المالكي، مرتضى علي، أسعد حميد، مهتدى باسم وفكرت حسين. العرض يتناول مفهوم الهجرة والألم والأمل، حيث لم يكن يعلم أهالي تلك المنطقة، أنهم سيكونون الأبطال الحقيقيون لجملة تم قولها قبل مئات السنين "البحر من ورائكم والعدو من أمامكم"، فمع فارق الاتجاهات يصبح البحر ملهما والقوارب أطواق نجاة أمام عيون الأشرعة، لجأوا للسفر عبر برزخ الماء في رحلة تجعل منهم وجبة للأسماك الجائعة بعد ان أكلت النار أمنهم الأخضر، فقد تكون الأمواج مفتاحا لباب مستقبل أكثر بياضا من الذي كانوا يرونه في مدنهم المعتمة! هم وهم فقط كانوا يعلمون ما معنى أن تكون خائفا لدرجة أن تغمض عينيك للحظة وتخطو بكامل إرادتك خارج الأرض الصلبة لترمي بثقل جسدك وحزنك وإحباطاتك إلى سطح ذلك البحر الرخو، حيث حياتك وأمنياتك مرهونة بقطعة مطاطية لا قدرة لها على مقاومة أبسط الأمواج!
هل هي قوة الألم أم قوة الأمل التي دفعتهم للقيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر، ويبقى السؤال أي قوة ستنتصر؟! لم يعد أحد من الموتى ليخبرنا الجواب فقد مات يومها كل من صعد على متن ذلك القارب.

MENAFN25112024000072011014ID1108924150

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث