ملف 12.. من ينتصر الألم أم الأمل؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
معتصم الرقاد
عمان- احتضن المركز الثقافي الملكي في ثاني أيام مهرجان عمان للرقص المعاصر عرض "ملف 12"، لدائرة السينما والمسرح من العراق في دورته الخامسة عشرة.
"ملف 12" هو عرض مميز للفرقة الرسمية العراقية من دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، والتي تأسست في ستينيات القرن الماضي، التي أقامت العديد من العروض والمشاركة في المهرجانات المحلية والدولية وحازت الكثير من الجوائز.
العرض من تصميم وإخراج مرتضى علي عبد الحسين وأداء 8 راقصين: أمير جواد، علي جابر، عباس الوحيلي، علي المالكي، مرتضى علي، أسعد حميد، مهتدى باسم وفكرت حسين. العرض يتناول مفهوم الهجرة والألم والأمل، حيث لم يكن يعلم أهالي تلك المنطقة، أنهم سيكونون الأبطال الحقيقيون لجملة تم قولها قبل مئات السنين "البحر من ورائكم والعدو من أمامكم"، فمع فارق الاتجاهات يصبح البحر ملهما والقوارب أطواق نجاة أمام عيون الأشرعة، لجأوا للسفر عبر برزخ الماء في رحلة تجعل منهم وجبة للأسماك الجائعة بعد ان أكلت النار أمنهم الأخضر، فقد تكون الأمواج مفتاحا لباب مستقبل أكثر بياضا من الذي كانوا يرونه في مدنهم المعتمة! هم وهم فقط كانوا يعلمون ما معنى أن تكون خائفا لدرجة أن تغمض عينيك للحظة وتخطو بكامل إرادتك خارج الأرض الصلبة لترمي بثقل جسدك وحزنك وإحباطاتك إلى سطح ذلك البحر الرخو، حيث حياتك وأمنياتك مرهونة بقطعة مطاطية لا قدرة لها على مقاومة أبسط الأمواج!
هل هي قوة الألم أم قوة الأمل التي دفعتهم للقيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر، ويبقى السؤال أي قوة ستنتصر؟! لم يعد أحد من الموتى ليخبرنا الجواب فقد مات يومها كل من صعد على متن ذلك القارب.
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