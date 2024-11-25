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سينما شومان تعرض الفيلم الأردني حكاية شرقية للمخرج نجدت أنزور

11/25/2024 2:48:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- تعرض لجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم، الفيلم الأردني "حكاية شرقية" للمخرج نجدت أنزور، وذلك في قاعة السينما بمقر المؤسسة بجبل عمان عند تمام الساعة 6:30 مساء.
و"حكاية شرقية" هو فيلم أردني سينمائي، يتحدث بلغة السينما؛ أي أنه يخاطب جمهور المشاهدين ويوصل فكرته عن طريق مختلف الوسائل البصرية والسمعية المتاحة، وهذا يعني أنه يتميز عن الأعمال الدرامية التلفزيونية وعن المسلسلات التي تعتمد على القصة التي تروى أساساً بواسطة الحوار وحده.
في "حكاية شرقية"، كل صورة وكل صوت وكل تركيب مميز للصور فيما بينها وبين الأصوات التي ترافقها، يسهم في تعميق الحكاية وطرح الأفكار وإغناء المعاني والدلالات التي يريد المخرج إيصالها. يتضح هذا منذ اللقطات الأولى للفيلم التي تظهر فيها أسماء المشاركين، ففي حين تعرض الصورة علينا الأسماء تباعا، فإن الصوت يدخلنا في عالم الفيلم ومغزاه، فهناك أستاذ الموسيقا الذي يعلم تلميذا كيف يعزف لحن "موطني"، ومقطع البداية هذا سرعان ما يتضح معناه العميق بالعلاقة مع المقطع الذي يسبق الإشارة مباشرة: جنود في خندق زمن حرب حزيران وسط أصوات القذائف، غير أنهم لا يحاربون، بل يضيعون الوقت بشكل عبثي فأحدهم ينحت تمثالاً من الطين لزميله، والثاني يلعب بالرصاص الفارغ.. إلخ. هذه المقدمة الأولى للفيلم تفسر الأزمة التي يعيشها بطل الفيلم الصحفي الشاب الذي عاصر النكسة وعاش بعدها مسكوناً بالهواجس والكوابيس التي تشكل الخط الثاني للفيلم إلى جانب الخط الأول الذي هو مجمل الأحداث التي يعيشها بطل الفيلم.
ويستند المخرج إلى هذه الكوابيس ليخلق لوحات بصرية مليئة بالرموز البصرية والسمعية، وبعضها مستمد من صور الواقع المعاصر وتفاصيل الحياة اليومية، وبعضها من عالم الأحلام والخيال.
لا يمكن قراءة هذا الفيلم قراءة صحيحة إلا بالانتباه إلى البعد الثاني الذي يجاور القصة المروية ويضيف عليها ويقول ما تعجز عن قوله الحوارات والأحداث.
أسلوب فيلم "حكاية شرقية" يقوم إذن على الجمع بين المستويين الواقعي والرمزي، وهذا الأسلوب عكس نفسه على تركيب الشخصيات في الفيلم. فأبطال الفيلم يمثلون أشخاصاً من الواقع، وهم في الوقت نفسه نماذج وصور، فالبائع في متجر التحف الشرقية هو بائع عادي، لكنه أيضاً يعد نموذجا أعم لفكرة التجارة بما فيها من جشع وتحايل، وهذا الأمر ينطبق على بقية الشخصيات في الفيلم مهما كان دورها صغيراً.
ويجسد مصطفى، باعتباره الشخصية الرئيسية للفيلم، هذا التوازي بين المستويين الواقعي والرمزي، وعلى المستوى الرمزي، فإنه يجسد شخصية الإنسان الذي أحبطته الهزائم المتتالية وحالات القمع المختلفة التي يعيشها الإنسان العربي، غير أنه يبقى المؤهل لقيادة المجتمع فيما لو أتيحت له الفرصة، غير أن الفرصة لا تتاح له أو على الأقل حتى النهاية.. وهذا ما ترمز إليه نهاية الفيلم، ففي حين يحقق مصطفى نصراً عظيماً عندما يتمكن من إنقاذ حافلة الركاب التي كان يسافر فيها مع زوجته، بعد أن أصيب سائق الحافلة (قائدها) العجوز بنوبة قلبية، فيحل محل السائق ويقود الحافلة بأمان، فإن من ينال المجد والشهرة ليس هو مصطفى، بل صاحب الجريدة التي يعمل بها مصطفى الذي نشر بالحرف العريض عنواناً يقول "صحفي شاب يعمل محرراً في جريدة النصر يقوم بعمل بطولي"، في حين يسمع الجمهور صاحب الجريدة وهو يدلي بتصريحاته لمندوبي الصحافة بينما لا يسمع أصوات ركاب الحافلة الذين يهنئون مصطفى على ما فعل.
عنوان الفيلم "حكاية شرقية" يوحي بالماضي، غير أن الفيلم هو عن الحاضر، لذلك فهو مليء بتفاصيل الحاضر، وحياتنا اليومية والماضي الموجود في الفيلم هو الماضي القريب الذي ما تزال آثاره تعكس نفسها بقوة على الحاضر، إنه الماضي الممتد من نكسة حزيران حتى حاضر الانتفاضة. يبدأ الفيلم بموسيقا "موطني".. وينتهي بموسيقا "بلاد العرب أوطاني"، بين البداية والنهاية يحكي فيلم "حكاية شرقية" قصة المواطن العربي، كاشفاً ما فيه من طاقات يحتاج إلى من يساعدها على الانطلاق.
يشار إلى أن الفيلم سيتم عرضه أيضا بعد غد، عند الساعة 5:00 مساءً في قاعة السينما في فرع المؤسسة بالمقابلين.

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