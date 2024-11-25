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المخرجة الزعبي: مسرح الطفل ليس فنا عابرا إنما استثمار حقيقي بالإنسان

11/25/2024 2:48:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






عمان- تحرص المخرجة سهاد الزعبي على أن تكون أعمالها الإخراجية مرآة صادقة تعكس أحلام الصغار وطموحاتهم. تقدم عروضا مليئة بالدهشة والإلهام، مستمدة من عالم الطفل نفسه، بعيدا عن الرؤى المفروضة من منظور الكبار، فهي تؤمن بأن المسرح الموجه للأطفال يجب أن ينبع من عوالمهم الخاصة، ليكون عميقا ومؤثرا وصادقا.
حازت الزعبي، التي تمتلك رصيدا مميزا من الجوائز في مهرجانات مسرح الطفل، آخرها جائزة أفضل عرض متكامل عن مسرحية الرداء العجيب وجائزة أفضل مخرج للمسرحية نفسها في مهرجان مسرح الطفل العربي، على اعتراف واسع بدورها البارز في هذا المجال. لكنها ترى أن تقديم عروض مسرحية للأطفال هو مسؤولية كبيرة تتطلب إبداعا وفنا يليق ببراءتهم، يخاطب عقولهم، ويزرع فيهم حب الحياة وحب الآخر.
توضح الزعبي أن المسرح بالنسبة للأطفال يتجاوز كونه مساحة ترفيهية، ليصبح جسرا يربط الطفل بعالمه الداخلي والخارجي، ويعمق لديه الإحساس بالإنسانية المشتركة. في كلماتها تقول: "اخترت مسرح الطفل لأنني أؤمن بأن كل ضحكة طفل هي لبنة في بناء عالم أجمل. أؤمن أيضا بأن الفن ليس ترفا، بل ضرورة لصناعة الإنسان. لهذا، سأظل أكتب، وأخرج، وأحلم، لأنني أعلم أن كل عرض مسرحي هو خطوة صغيرة نحو غد أفضل".
بنظرة تفاؤلية، ترى المخرجة سهاد الزعبي في عيون الأطفال دليل نجاحها. عندما تشاهد طفلا يضحك بفرح غامر، يستمع بتركيز عميق، أو يصفق بحماس في نهاية عرض مسرحي، تدرك أنها وصلت برسالتها، فهي تؤمن أن مسرح الطفل ليس فنا عابرا أو نشاطا عاديا، بل استثمار حقيقي في المستقبل. إنه الضوء الذي ينير دروب الصغار ويمنحهم القوة ليحلموا ويحققوا ما يريدون أن يصبحوا.
تصف الزعبي المسرح "تلتقي فيه الفكرة بالفن والخيال". إنه بالنسبة لها ليس مجرد منصة للعروض، بل حديقة للأحلام تنبت فيها القيم في قلوب الأطفال، كما تنبت الورود في تربة خصبة. ومن هذا المنطلق، ترى أن الحديث عن مسرح الطفل لا يقتصر على الترفيه أو المتعة فحسب، بل هو فلسفة حياة وأداة تربوية خلاقة. إنه مساحة لبناء جيل يحمل في داخله وعيا بالمستقبل وروح الابتكار، ليكون قادرا على إحداث الفرق في عالمه.
وتقول الزعبي، في حديثها لـ"الغد": "في عالم يعج بالتحديات والتغيرات السريعة، يحتاج الأطفال إلى ملاذ يمكنهم من فهم هذا العالم والتفاعل معه بطرق إبداعية وإنسانية، من هنا يأتي مسرح الطفل كوسيط يتيح للصغار استكشاف أنفسهم، واكتشاف القيم الإنسانية مثل الحب، والتسامح، والمثابرة، والتفكير النقدي".
وتؤكد أن مسرح الطفل، في جوهره ومضمونه رسالة نوجهها إلى العقل والروح، لأنه مساحة نكسر فيها القوالب الجاهزة ونبني مكاناً يتيح للطفل أن يكون نفسه، بكل ما تحمله من خيال وفضول. من خلال المسرح، لا نعطي الأطفال أجوبة جاهزة، بل نعلمهم كيف يسألون.
وحول اختيارها العمل في مسرح الطفل، كانت إجابتها أن الطفل لا يعرف الكذب، والطفل هو الجمهور الأكثر صدقاً والأكثر نقاءً، في عينيه ترى انبهاراً فهو لا يجامل ولا يساير، وإنما يمنحك شعوراً حقيقياً بالتواصل العميق إذا لامس عملك قلبه.
وتعتبر أن الإخراج لمسرح الطفل تحد ممتع يتطلب من المخرج التمتع بالذكاء والحساسية، وأن يضع نفسه في مكان الصغير، أن يفكر كما يفكر، وأن يرى العالم كما يراه الطفل ببراءته ودهشته، وأن يمزج المخرج بين البساطة والعمق، وبين المرح والفكرة، لإيجاد عمل يعيش في ذاكرة الطفل ويؤثر في شخصيته.
وتعاود الزعبي التأكيد أن مسرح الطفل ليس مجرد أداة للترفيه، بل هو وسيلة لبناء الإنسان، لأن الفن هو الذي يزرع بذور التغيير في القلوب الصغيرة، وينقل لها قيم الجمال والإبداع والتعاون، والفلسفة التي تؤمن بها الزعبي كمخرجة تقوم على أن كل طفل هو مشروع إنسان يحمل في داخله عالماً من الإمكانيات، والمسرح هو المفتاح الذي يفتح تلك العوالم. وتضيف الزعبي "من خلال المسرح يمكننا أن نجعل الطفل يرى الحياة بشكل مختلف، فالمسرح يعلمه أن هناك دائماً وجهاً آخر للقصة، وأن الخيال ليس هروباً من الواقع، بل وسيلة لإعادة تشكيله، إنه مساحة تمنح الطفل القوة ليعبر عن مشاعره، ويواجه مخاوفه، ويحتفي بأحلامه".
وتختم حديثها بالقول: "المسرح هو مرآة الحياة، نرسم فيه مشاعرنا على خشبته، ونحاكي به واقعنا وأحلامنا، لنعيش لحظات تلامس الروح وتخترق أعماق الوجدان"، مؤكدة أن طموحها بلا حدود لتقديم أعمال مسرحية متكاملة للطفل لأن ذلك أحد الأساليب والوسائل لتوعية الطفل.
يذكر أن المخرجة سهاد الزعبي تخرجت في قسم الدراما في جامعة اليرموك العام 2016، وتعمل حاليا مدرسة دراما بمدرسة خاصة، أخرجت العديد من المسرحيات للأطفال والشباب، أبرزها "أميرة الشمس"، "قش كالذهب"، "كان وما يزال"، "مصباح الأطفال"، "جزيرة الحياة" وغيرها من الأعمال، كما أشرفت على ورشات متخصصة في الدراما المسرحية بالكلية العلمية الإسلامية ومسرح الشمس، وعملت مع العديد من المؤسسات الوطنية الأردنية المعنية بالثقافة والفنون، وهي دائمة الاشتغال على أعمال مسرحية تخاطب الطفل بالكثير من الجدية والعمق والإبداع.

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