Tuesday, 26 November 2024 09:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جرار لطالبات مي زيادة: سقفكن في النجاح حدوده السماء

11/25/2024 2:48:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- تقول الرئيسة التنفيذية لشركة التأمين الوطنية، الدكتورة منال جرار، لطالبات مدرسة، مي زيادة الثانوية للبنات، إن النجاح والتقدم ليس له حدود، وشعارها في الحياة أن السماء هي الحد، وعلى قدر الاجتهاد والعطاء يمكن الوصول لتحقيق الأهداف، لذا فإنها طورت من ذاتها وثابرت حتى تصل إلى ما وصلت إليه اليوم.
وتضيف جرار خلال جلسة ضمن حملة قادة الأعمال التي تنفذها مؤسسة إنجاز، للعام الـ16 على التوالي، أن كل واحدة من الطالبات قادرة على الإبداع، وهو ما يسهم بجيل يضع بصمته الخاصة. وتشير جرار إلى أنها خريجة مدرسة حكومية، وكانت متفوقة في المدرسة، بعد ذلك التحقت بالجامعة الأردنية بتخصص الآداب، ثم عملت في قطاع التأمين لفترة، ودرست درجة الماجستير في إدارة المخاطر، ثم حصلت على درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة كومنويلث في إنجلترا.
وتقول إنها تشارك قصتها، حتى تعرف كل واحدة من الطالبات أنها قادرة على النجاح، وتحقيق هدفها الذي تسعى إليه، فالعمل في ذلك الوقت لم يكن سهلا، وفرص الإناث حاليا أفضل، في السابق كان المجتمع يميل للذكور.
وتذكر جرار أنها لم تلجأ إلى الواسطة، لذا اضطرت إلى متابعة إعلانات الجريدة، فوجدت إعلانا لشركة تأمين عن دورات موظفين في الشركة للمبيعات، تقدمت للتدريب، وبعد انتهاء الدورة، كان هناك امتحان، لتعيين شخصين في المبيعات، وتفوقت هي وأحد المتدربين، وكان العمل بعمولة وبدل مواصلات فقط.
تبين أنها لم تطمح للعمل في التأمين، لكنها تحدت ذاتها، وحققت الهدف من المبيعات، بعد 3 أشهر عرضت عليها الشركة العمل في التخطيط والإدارة، فوافقت على الرغم من صعوبة الأوضاع وقتها، إذ كانت الفتاة الوحيدة بين مجموعة من الموظفين الشباب، إذ كان قطاعا محصورا بالشباب، لكن هدفها التعلم والوصول.
تقول جرار، إنها بدأت بالقراءة، حتى أنها قرأت كل ملفات الشركة باللغة الإنجليزية، التي تعلمت منها أشياء جديدة، وباتت تملك معلومات كبيرة.
تضيف أنها خضعت لدورات كثيرة واستطاعت النجاح، ثم عرضت عليها شركة أخرى عملا بضعف راتبها، وكانت الأمور أفضل مع دخول النساء هذا المجال، ووضعت لنفسها هدفا أن تكون في الإدارة العليا، فحصلت على شهادات مهنية في قطاع التأمين، لا يملكها الجميع، وتفوقت بعدما بذلت جهدا كبيرا.
وعلى الرغم من كل التحديات، نجحت لتصبح أول امرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة تأمين، وحاصلة على تصنيف من مجلة فوربس لأقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمدة 8 سنوات على التوالي، وحاصلة على العديد من الجوائز لكونها من أفضل القياديات في الأردن.
وتشير إلى أنها تدير الشركة ضمن قطاع كان حكرا على الرجال، وهي من أفضل الشركات، ومصنفة عالميا كواحدة من أقوى شركات الأردن، وعلى الرغم من النجاح إلا أنها ما تزال تتعلم، وتدرس وتسعى إلى تحقيق مزيد من النجاحات.
وتؤكد أن لا أحد سيوقف مشوار الشخص، والطلاب حياتهم وطريقهم أسهل اليوم، لأن السيدات والرجال يدعمون السيدات، والسيدات متعددات المهام، لذا التحديات أمامهن أكبر، لذا فإن إبداعهن أكبر، فهن قويات وقادرات على الإنجاز.
وتقول إن والدها- رحمه الله- هو الشخص الذي دعمها وعلمها أن الحياة تحتاج إلى القوة والصبر لأنها ليست سهلة، وأن عليها التعب وتطوير ذاتها، وألا تظهر نقاط ضعفها لأي كان، حتى لا يستغل هذا الضعف.
وتذكر جرار، أن الأهم هو التميز ووجود هدف نصل إليه على الرغم من كل العقبات، يجب أن نطور من أنفسنا، خاصة أن هذا الجيل مبدع ويعرف ما يريد، وينمي مهاراته، فالشهادة الجامعية مهمة لكنها شهادة عبور إلى الحياة العملية، لكنها لا تحدد المستقبل.
وتضيف أن التخصص الجامعي يعتمد على متطلبات المجتمع، وشكل المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وهذا يختلف عن التخصصات في السابق، لذا نبحث عن النجاح وإثبات الوجود، والاستقلال المادي للسيدات هو أساس شخصيتها، لذا تستطيع أن تكون صاحبة القرار في ما يخص حياتها، والأم ربة المنزل لا تقل أهميتها عن النساء العاملات، فهي قادرة على تربية جيل ناجح وصالح وقادر على تحقيق أهدافه.
وتقول جرار، إن روح الفريق والتعاون مهم لنجاح العمل، ولا يجب أن نقلل من أي شخص يعمل معنا سواء في البيت أو العمل، فلا أحد يستطيع الإنجاز وحده، وكل يوم يجب أن يكون لدينا هدف لتحقيقه، مهما كان بسيطا، فالحافز هو أساس الإنسان، ومن لم يصل عليه المحاولة مرارا وتكرارا وكل واحدة قادرة على النجاح.
وتنصح الطالبات بالاستماع لصوتهن الداخلي وليس لأحد آخر، لتحقيق التقدم والنجاح الذاتي مع الثقة بالنفس، والفشل لا يعني الاستسلام، بل نحتاج إلى إعادة المحاولة، وتقييم نقاط الضعف وتطويرها.
يذكر أن حملة قادة الأعمال هي أحد برامج مؤسسة "إنجاز" التي أطلقتها العام 2008 تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتنفذها إنجاز للعام السادس عشر على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني، وتم إطلاق الحملة العام الحالي، بالتعاون مع مؤسسة إدارة المشاريع التعليمية (PMIEF)، البنك الأردني الكويتي، الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، مدرسة المشرق الدولية وبشراكة إعلامية مع صحيفة الغد.

MENAFN25112024000072011014ID1108924147

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث