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العالم الافتراضي والأطفال.. كيف يصبح الأهل الحصن الأول ضد الإساءة الرقمية؟

11/25/2024 2:48:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






عمان- يتداخل صوت طفل صغير مع أصوات شبان في أعمار متفاوتة، يتبادلون الحوار والضحك في أجواء مليئة بالمزاح، حيث يجذبون الطفل إلى أحاديث مختلفة تثير الضحك. كل ذلك يحدث داخل إحدى غرف الألعاب الإلكترونية القتالية، التي قد تتصدر أحيانا صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بعض العبارات غير اللائقة التي تسمع عبر هذه المنصات.
هذه العبارات وغيرها، التي تصل إلى مسامع الطفل، قد تتضمن كلمات خادشة للحياء أو تحثه على الخوض في مواضيع لا تتناسب مع عمره. أحيانا يتم وضع الطفل في مواقف محرجة تدفعه للانسحاب. مثل هذه الممارسات يمكن أن تعد شكلا من أشكال العنف والإساءة الرقمية التي يتعرض لها الأطفال يوميا. وما يزيد من خطورة الأمر هو غياب وعي الأهل بما يحدث، إذ غالبا لا يدركون طبيعة الأحاديث التي يخوضها أطفالهم أو مع من يتحدثون في هذه البيئات الرقمية.
"كسرت مواقع التواصل الاجتماعي حواجز الجدران التي كانت تحمي أطفالنا، ولم نعد قادرين على مواكبة متغيراتهم وملاحقتهم في ظل هذا العصر الرقمي. أصبحنا نجهل ما قد يتعرضون له من كلام قد يحمل في طياته رسائل إيجابية تحفزهم على التميز والإبداع، وفي المقابل قد يكون كلاما هداما وقاسيا". هذا الوصف يعكس آراء العديد من الآباء والأمهات الذين يعبرون عن قلقهم عبر تعليقاتهم بشأن واقع أطفالهم في العالم الإلكتروني.
يجمعون على أنهم عاجزون عن سحب أبنائهم من هذا العالم الافتراضي الذي بات أشبه بالواقع، وفي الوقت نفسه يقفون حائرين بين محاولة حمايتهم من الإساءة الرقمية وآثارها السلبية. خاصة وأن الأثر النفسي والتربوي لمثل هذه الإساءات قد يكون أكثر خطورة من أشكال الإساءة التقليدية.
- الأسرة الحصن الأول والأخير
خبير أمن المعلومات وحماية الخصوصية والاتصال الرقمي، الدكتور عمران سالم يؤكد على أهمية تأهيل الأهالي لاستخدام تطبيقات الرقابة الأبوية كوسيلة للحد من الإساءة الرقمية التي قد يتعرض لها الأطفال. وعلى أن الأسرة تظل الحصن الأول والأخير في حماية الأطفال، إلا أن التحديات تتضاعف في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
وأشار عمران إلى أن التطور التكنولوجي يحدث بوتيرة أسرع مما يمكن استيعابه، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للاستغلال والتحرش في العالم الرقمي. وأوضح أن تطبيقات الرقابة الأبوية تمثل أداة حيوية يمكنها مساعدة الأهالي على حماية أطفالهم من المخاطر التي تحيط بهم، لكنها ليست الحل الوحيد. وأكد أن الحوار المفتوح بين الآباء والأطفال وتعليمهم كيفية استخدام الإنترنت بأمان هما الأساس لأي إستراتيجية ناجحة لحماية الأطفال في هذا العصر الرقمي.
- منصات تعرض الأطفال للخطر
حول“الإساءة الرقمية”، يشير عمران إلى أنها مشكلة متزايدة في عالمنا الرقمي المترابط، حيث يمكن أن تحدث عبر العديد من التطبيقات والمنصات التي يستخدمها الأطفال والمراهقون. من أبرز هذه المنصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، وتيك توك، التي تُعد شائعة بين الشباب وتستخدم للتواصل مع الأصدقاء ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو. ومع ذلك، يمكن أن تتحول هذه المنصات إلى بيئة خصبة للتنمر الإلكتروني، التشهير، أو حتى التحرش الجنسي.
كما يلفت النظر إلى منصات ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، التي تشمل ألعابا متعددة اللاعبين وألعاب المحاكاة. هذه الألعاب قد تحتوي على محتوى غير لائق أو تشجع على سلوكيات ضارة، مما يعرض الأطفال لخطر الإساءة الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، تعد تطبيقات المراسلة مثل واتساب وسناب شات، وكذلك تطبيقات التعارف والمنتديات التي تتيح المراسلة المجهولة، من أدوات الاتصال التي تزيد من خطر التعرض للإساءة، حيث تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل دون الكشف عن هويتهم.
ومن أسباب تعرض الأطفال للإساءة الرقمية، كما يبين سالم، هو غياب الوعي بالمخاطر الموجودة على الإنترنت، والضغط من الأقران، وسهولة الوصول إلى الإنترنت من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والأهم هو غياب الرقابة الأبوية.
- حقبة رقمية تتطلب
إدارة العلاقة مع الأبناء
تؤكد اختصاصية الإرشاد النفسي والتربوي، الدكتورة سعاد غيث، أننا نعيش اليوم مع أطفالنا في“حقبة رقمية” تفرض على الأهل مسؤولية تعلم كيفية إدارة علاقاتهم مع أبنائهم وتربيتهم في ظل التحول الرقمي. وتشدد على أهمية أن يكون الأهل على وعي كاف بالتحديات التي يواجهها الأطفال في هذا العالم الرقمي، وأن يعملوا على تهيئتهم لاستخدام التقنيات الحديثة بطريقة ملائمة لحياتهم، دون إساءة استخدام الأدوات الرقمية أو الوقوع ضحية للإساءة والتنمر الإلكتروني.
وترى الدكتورة غيث أنه من الضروري أن يعلم الأهل أبناءهم مفهوم“الحدود الرقمية” في العالم الافتراضي، وأن يشرفوا بشكل مستمر على نشاطاتهم عبر الإنترنت مهما كانت اهتماماتهم، حتى في مرحلة المراهقة. وتضيف، أن هذا الإشراف يتطلب من الأهل تعلم استخدام البرامج والتطبيقات التي تساعد على تقنين المحتوى الذي يتعرض له الطفل. في الوقت ذاته، لا بد أن تكون عملية التربية متوازنة مع زرع القيم الأخلاقية في نفوس الأبناء، مع أخذ القضايا المرتبطة بالإفراط في استخدام الشاشات بعين الاعتبار. تؤكد أن على أولياء الأمور فهم تأثير التكنولوجيا على عقول الأطفال، حيث تتأثر أدمغة الأطفال، وحتى المراهقين، بساعات الاستخدام المطوّلة ومشاهدة المقاطع السريعة والقصيرة بشكل متكرر. هذا الأمر أدى إلى ظهور جيل من الأطفال يعاني من قلة الصبر، مما يساهم في تقليل القدرة على التركيز، وظهور مشكلات في التطور العقلي ووظائف الدماغ، وزيادة الاستثارة السريعة، مما يؤثر سلبًا على مستوى الإنجاز والأداء لديهم.
من جانبه، يبرز عمران أهمية تطبيقات الرقابة الأبوية، حيث توفر هذه التطبيقات بيئة آمنة للأطفال في العالم الرقمي، وتساعد الآباء على غرس عادات صحية لاستخدام التكنولوجيا. كما تتيح لهم حماية أبنائهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها على الإنترنت، مثل المحتوى الضار أو غير اللائق، عبر حجب المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تحتوي على مواد عنيفة أو إباحية.
- تطبيقات تحمي الأطفال من الإساءة
وينوه أن الحد من وقت الشاشة هو أحد أبرز مزايا تطبيقات الرقابة الأبوية، حيث تمكن الأهل من تحديد فترات زمنية لاستخدام الأجهزة الذكية، مما يساعد على تحقيق توازن صحي بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية، ويحد من خطر إدمان الأطفال على الأجهزة الإلكترونية. كما أن هذه التطبيقات تتيح تتبع النشاط الرقمي للأطفال، مما يساعد الأهل في فهم سلوكيات أبنائهم واكتشاف أي مشكلات محتملة في وقت مبكر.
يشدد الدكتور عمران على أهمية أن يحرص الأهل على حماية خصوصية أطفالهم، مشيرا إلى وجود تطبيقات تساهم في منع الغرباء من التواصل مع الأطفال أو طلب معلومات شخصية منهم. كما يرى أن تثقيف الأطفال باستخدام هذه التطبيقات كأداة تعليمية هو خطوة أساسية، حيث تساعدهم على فهم مخاطر الإنترنت وكيفية استخدامه بشكل آمن ومسؤول.
إلى جانب الحماية من مخاطر الإنترنت، يرى سالم أن تطبيقات الرقابة الأبوية تعزز التواصل بين الأهل وأطفالهم من خلال مناقشة القواعد والحدود المتعلقة باستخدام الإنترنت. كما أنها تسهم في بناء الثقة بين الطرفين عبر إظهار اهتمام الأهل بسلامة أطفالهم ورفاهيتهم، بالإضافة إلى تعزيز حس المسؤولية لدى الأطفال من خلال تعليمهم كيفية استخدام التكنولوجيا بطريقة إيجابية ومسؤولة.
ومع ذلك، يؤكد أن تطبيقات الرقابة الأبوية ليست حلاً سحريا، بل هي أداة مساعدة يجب أن تُستخدم بالتوازي مع دور فاعل للآباء في توجيه أبنائهم نحو استخدام التكنولوجيا بشكل بنّاء. ويوصي بالاعتماد على مجموعة من البرامج المتاحة مثلGoogle Family Link، Qustodio Free، Apple Screen Time، OurPact Jr، وMicrosoft Family Safety، لتحقيق أفضل النتائج.
- إشراك المدارس بالتوعية الرقمية
يدعم الدكتور عمران فكرة تنظيم ورش عمل توعوية لتأهيل الأهالي لاستخدام تطبيقات الرقابة الأبوية، مشددا على أهمية تقديم شرح مبسط لمفهوم الرقابة الأبوية وآلية عمل هذه التطبيقات. كما يوصي بتسليط الضوء على ميزاتها المختلفة وكيفية ضبطها بما يناسب احتياجات كل أسرة. ويرى أنه من الضروري إشراك المدارس في هذه الجهود من خلال تنظيم محاضرات وورش عمل تستهدف الأهالي والمعلمين على حد سواء.
ويدعو أيضا إلى إدراج موضوع السلامة الرقمية ضمن المناهج الدراسية باستخدام لغة بسيطة وواضحة تُناسب أعمار الطلاب. كما يشجع التعاون مع شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت لتوفير أدوات الرقابة الأبوية ضمن باقاتهم، مما يمكن الأهالي من استخدامها بفعالية لحماية أطفالهم من مخاطر العالم الرقمي.
وتتفق الدكتورة غيث مع عمران على أهمية تنظيم عملية استخدام الأطفال للتكنولوجيا وتعزيز الضبط النفسي والذاتي لديهم، للحد من تحول الاستخدام إلى إدمان. وتشير إلى أن هذا يساعد في المحافظة على التفاعل الاجتماعي للأطفال مع محيطهم الواقعي، وهو أحد أشكال الحماية من الإساءة الرقمية. كما تؤكد أن توفير بيئة من المودة داخل الأسرة يسهم في حماية الطفل من التعرض للإساءات.
إلى ذلك، تربية الأبناء على حماية أنفسهم من الإساءة، مع الحرص على ألا يكونوا مصدر أذى للآخرين. وتلفت إلى صعوبة تحقيق“الحصانة الرقمية” الكاملة، لكنها تشدد على ضرورة التعرف على الجهة التي تعرض الطفل للإساءة لمعالجتها بالطريقة المناسبة.
تلفت الدكتورة غيث إلى أن الطفل الذي يصبح أسيرًا للإعجابات والتعليقات والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي معرض بشكل كبير للإساءة الرقمية. وتوضح أن بعض الأطفال قد يتأثرون بشكل عميق بمثل هذه الإساءة، مما ينعكس سلبا على حياتهم اليومية وحالتهم النفسية.
وتأمل غيث أن يتمكن الأهل من حماية أبنائهم من خلال التربية السليمة والتوجيه المستمر. وتؤكد على أهمية أن يكون الأهل داعمين لأبنائهم في جميع الأوقات، ومساعدتهم على مواجهة الإساءات الرقمية والحد من تأثيرها السلبي عليهم. كما تشدد على ضرورة عدم ترك الأطفال لوحدهم في هذا العالم الافتراضي، بل يجب أن يشعر الطفل بالأمان والثقة ليعود إلى والديه عند الحاجة لطلب الدعم والمساعدة عند الحاجة.

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