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مذكرة تحيي بعض الأمل

11/25/2024 2:48:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لقد اعتاد الفلسطينيون على مشاهد المعاناة اليومية من دماء ودمار تسببه قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما اعتادوا على الصمت الدولي وانحياز مؤسساته بشكل صارخ للضغط الأميركي الذي يرفض حتى التفكير في أن إسرائيل يمكن أن تخطئ، هذا الدعم الأعمى وغير المحدود أدى إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم التي أقرها العالم ولكن، في لحظة بدا فيها الأفق مسدودا، تلوح بادرة أمل تعيد النظر في الاعتقاد الراسخ بأن إدانة إسرائيل في أي هيئة دولية أمر شبه مستحيل.
جاء ذلك عندما أصدر مدعي عام محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال، ووزير الدفاع يوآف غالانت، كانت هذه المذكرة بمثابة صدمة للفلسطينيين بقدر ما كانت صفعة لإسرائيل؛ لأنها أشعلت شرارة أمل في نهاية النفق الطويل من الظلم الذي عانى منه الفلسطينيون.
لكن ما هي تداعيات المذكرة على نتنياهو ودولة الاحتلال؟ بالنسبة لنتنياهو، والذي حاول دائماً أن يقدّم نفسه كملك إسرائيل الثاني ومؤسسها الجديد بعد بن غوريون، فإن المذكرة تمثل صفعة قوية تحوله إلى ((مجرم حرب هارب)) من وجه العدالة الدولية بدل كل تلك الألقاب، كذلك الحال بالنسبة لوزير حربه السابق، يوآف غالانت، الذي أصبح شريكاً له في هذا المصير.
الأمر لا يقتصر على الشخصيات المستهدفة بالمذكرة فقط، بل يطال سمعة دولة الاحتلال، التي طالما روّجت لنفسها كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وجيشها كأكثر الجيوش أخلاقية في العالم، هذه الادعاءات تتناقض كلياً مع مشاهد الدمار الحاقد على الأرض، والأشلاء، والعدد الهائل من الضحايا من النساء والأطفال، وبالمعايير التي تروجها إسرائيل، تمثل هذه المذكرة فضيحة دولية قد تفتح أعين العالم على الانتهاكات التي تم التغاضي عنها لسنوات.
أما بالنسبة للصدى الدولي لتأثير هذه المذكرة، سيصل صدى تأثيرها إلى الولايات المتحدة، حتى وإن أنكرت ذلك، لأن كل ما فعله نتنياهو وغالانت كان بعلمها وموافقتها ودعمها. وهذا يضعها في موقف شراكة ضمنية في الجرائم المرتكبة، مما يمثل تحدياً أخلاقياً وسياسياً كبيراً لها ولسمعتها.
مع ذلك، من الواضح أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن دعم إسرائيل، لكن السؤال المطروح الآن هو: كيف ستتصرف إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة في مواجهة محكمة الجنايات الدولية؟
الخطوة الأولى بدأت بالفعل عبر التشكيك في اختصاص المحكمة، بحجة أن إسرائيل ليست عضواً في نظام روما الأساسي، وبالتالي تجادل بعدم وجود ولاية قضائية للمحكمة على مواطنيها أو على الأراضي التي تدعي السيادة عليها، كما ستلجأ، بدعم أميركي وأوروبي، إلى ممارسة جميع أشكال الضغط الدبلوماسي على المحكمة للتراجع عن المذكرة، بالإضافة إلى ذلك، ستشهد الفترة المقبلة حملة دعائية مكثفة للترويج للسردية الإسرائيلية حول ((أخلاقية جيشها)) ووحشية الفلسطينيين.
أما بالنسبة للفائدة المرجوّة فلسطينيًا، فرغم التشكيك في جدوى المذكرة من قِبل بعض الفلسطينيين، تشير ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة والتصريحات المتشنجة والمستنكرة للمذكرة والتي تتهم المحكمة باللاسامية إلى مدى تأثيرها الكبير.
فهي تعزز مصداقية الرواية الفلسطينية التي ظلت تُردد لعقود بأن إسرائيل تمارس جرائم إبادة ضدهم، كما أن تسليط الضوء الدولي على هذه الانتهاكات سيزداد، كما أنها تكسر دائرة الإفلات من العقاب التي لطالما تمتعت بها القيادات الإسرائيلية، مما يعطي انطباعاً بأن العدالة وإن تأخرت، فهي ليست مستحيلة، وتقوّض المذكرة سمعة إسرائيل دولياً، وتدحض الرواية التي تصف النضال الفلسطيني بالإرهاب، مؤكدة أنه مقاومة مشروعة.
أخيراً، تمنح المذكرة دفعة قوية للحراك الفلسطيني أمام المؤسسات الدولية وتعزز التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد الضغوط على دولة الاحتلال.
لقد أحسنت السلطة الفلسطينية عندما انضمت إلى محكمة الجنايات الدولية في عام 2015، رغم المعارضة الشرسة من إسرائيل، كما أحسنت عندما حركت الدعوة بهذه الصيغة، فمذكرة الاعتقال خطوة صغيرة لكنها مهمة في مسار طويل لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، ورغم العقبات التي ستواجه تنفيذها، فإنها تسهم في تحريك عجلة المحاسبة الدولية وتثبت مصداقية الرواية الفلسطينية، لذا، فإن هذه المذكرة، رغم تواضعها، تحيي بعض الأمل في نفوس الفلسطينيين والداعين إلى العدالة.

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