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تحديات فرضيات إيرادات موازنة 2025

11/25/2024 2:48:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








يأتي مشروع قانون موازنة 2025 في وقت ما زالت تداعيات حرب الإبادة على غزة تتعمق محليًا وإقليميًا ودوليًا، وحالة عدم اليقين تسيطر على المشهد وتلقي بظلال قاتمة.
لكن علينا أن نعترف بأن مؤشرات مشروع قانون موازنة 2025 تأتي أقرب إلى الفعلي المتحقق في عام 2024، بمعنى أنها لم تتجاهل حرب غزة ولا التحديات التي قد تستمر في العام المقبل وتشكل ضغطًا على الخزينة.
فتوقعات النمو الحقيقي للعام المقبل بنسبة 2.5 % أقرب إلى المنطق وبعيدة عن التفاؤل المبالغ فيه، مصحوبة بتوقعات للتضخم تصل إلى 2.2 %، وهي قريبة من الواقع.
مشروع قانون موازنة 2025 يفترض أن تزداد الإيرادات العامة بنسبة 9.4 %، وهي نسبة بالإمكان تحقيقها إذا ما تضافرت الجهود، خاصة أن هناك مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق، من حيث تحقيق نمو حقيقي بنسبة 2.5 % وزيادة في الإيرادات الضريبية بمقدار 805 ملايين دينار نتيجة الاستمرار في توسيع قاعدة المشمولين في نظام الفوترة الوطني، وتمديد عمل لجنة التسويات الضريبية والجمركية، وتحصيل إيرادات نتيجة قرارات الحكومة السابقة برفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية والسجائر، إضافة إلى ذلك، يُتوقع نمو الإيرادات غير الضريبية بمقدار 76 مليون دينار، أو ما نسبته 3.3 %، كما هو مقدر في عام 2024.
هذه الفرضيات بالإمكان تحقيقها، وهي في متناول اليد، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة للوصول إليها، حيث تحتاج من المعنيين التحوط والاستعداد التام لمواجهة أي مستجدات طارئة.
أولى التحديات في تحقيق فرضيات مشروع قانون موازنة 2025 هي الحكومة ذاتها؛ فكثير من الوزراء ينقصهم الفهم الحقيقي لأبعاد الموازنة وتطوراتها وضرورة الالتزام بما تضمنته، فهي بالمحصلة قانون ملزم لكافة الجهات المعنية بتنفيذه، والخروج عنه يعني مخالفة القانون.
لذلك، على السادة الوزراء أن يكونوا جميعهم على قدر المسؤولية، وأن يشاركوا وزير المالية تخوفاته وحرصه على إدارة المال العام وتحقيق هدف الاستقرار المالي المنشود، فهذه مسؤولية الجميع وليست مسؤولية وزير المالية وحده.
التحدي الآخر هم السادة النواب الذين تشكل طلباتهم، في غالبيتها، مخالفات مالية جسيمة، سواء من خلال طلباتهم الخدمية لمناطقهم، أو حصولهم على منافع شخصية، فكل ذلك يؤدي إلى تكوين ضغوط على الميزانية وترتيب أعباء مالية جديدة غير مقدرة في الموازنة.
من المفترض على السادة النواب الارتقاء بسلوكهم الرقابي على السلطة التنفيذية والنهوض بهذه المسؤوليات الوطنية نحو المشاركة الفعلية في تهذيب السلوك العام، والابتعاد عن المطالبات الشخصية والمناطقية، كما يجب أن يشاركوا في تحمل مسؤولية إدارة الدولة نحو الاستقرار، لأنه وحده بهذا السلوك يمكن إعادة الثقة بمجلس النواب من قبل المواطنين، والنظر إليهم نظرة إيجابية مسؤولة.
ويجب أن تكون هناك رقابة فعلية من الجهات المعنية ذات العلاقة على سلوكيات النواب، مع معاقبة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام وخرق القوانين ومخالفة الإجراءات، فالجميع بأمس الحاجة لتعزيز مفهوم سيادة القانون فعلاً وقولاً.
التحدي الأخير الذي قد يشكل عقبة أمام الحكومة للوصول إلى فرضيات مشروع قانون موازنة 2025 هو حرب الإبادة على غزة التي لا أحد يعرف متى ستنتهي وإلى أي شكل ستفضي، فاستمرارها بهذا الشكل أو على نحو مغاير سيولد ضغوطًا كبيرة على الخزينة والقطاعات الاقتصادية، وسيزيد من النفقات العامة، مما يسبب مزيدًا من العجز والمديونية.
التحديات السابقة تتطلب من المعنيين التحوط وأخذ زمام المبادرة في تأمين مخصصات مالية إضافية لتدارك أي مستجدات مالية طارئة، وقد يكون هذا بمزيد من المنح الخارجية أو بعض الإجراءات المالية الداخلية إن اقتضى الأمر.

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