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الموت الاجتماعي

11/25/2024 2:48:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








يذكر شكسبير الكاتب المسرحي الأعظم في التاريخ في رواية ((As you like It التي صدرت قبل ثلاثة قرون، أننا كلنا على المسرح العالمي ممثلون، وقد بيّن علم الاجتماع فيما بعد أن كلام شكسبير صحيح تماماً، ومعناه أن كل واحد من الناس في العالم يحاول باستمرار، وعلى نحو أو آخر - بث صورة إيجابية لغيره عن نفسه والمحافظة على هذه الصورة.
وحسب علماء الاجتماع فإن الحياة الاجتماعية لكل منا هي شكل من التمثيل، فنحن كممثلين نحاول خلق انطباع جيد عن أنفسنا في عيون الآخرين. إننا نتحايل عليهم عمداً أو دون عمد لنثبت صورة إيجابية عنا عندهم كما يقول عالم النفس الكندي إيرفنج حوفان (SI، المجلد 48، العدد الخامس، لأيلول، تشيرين الأول لسنة 2024) لقد قام هذا العالم بدراسة ضحايا الخداع والمكر والتضليل فوجد أن الذين يُخدعون... لا يبلِّغون عما حلّ بهم من خداع أو مكر أو تضليل ذلك عاجلاً أو آجلاً، لماذا؟ وقد تبين له أن ذلك يعود – إجمالاً – إلى الخوف من ظهورهم للناس من حولهم كمغفلين أو ساذجين. بل ان بعضهم اعترف له بأنهم يخفون ذلك تجنباً لمخاطر الموت الاجتماعي بانفضاض الأقارب والأصدقاء أو شركائهم في البزنس عنهم، وبالتالي مضاعفة الشعور بالضرر الذي يعانون منه جراء الإبلاغ عن الخداع.
يحاول الضحايا تجنب ذلك وكأنه طاعون، فيفضلون إنكار أنه غُرّر بهم، ويكررون لأنفسهم أنهم كانوا يعرفون أنه كان خداعاً أو غشاً ... ولكنهم كانوا يرغبون في معرفة كيف يتصرف الخدّاع أو الغشّاش.. وبهذه الطريقة يحافظون على صورتهم الإيجابية في عيون الناس، ويتجنبون الموت الاجتماعي، حتى لو عنى ذلك ترك الخداعيين والغشاشين أحراراً، أي أنهم لا يلجأون إلى القضاء لفضحهم وإيقاع العقاب عليهم.
من ذلك نستنتج أنهم يعطون الأولوية لصورتهم الذاتية على حساب الصالح العام، وهو في نهاية التحليل اختيار أناني جبان كما يصفه عالم الاجتماع بروك هيرنفتون، إنه الفشل الاجتماعي.
تذكرنا هذه الدراسات بما حدث في الأردن أكثر من مرة ولكثير من الأشخاص ومن مستويات عالية في المؤهلات والمراكز الرسمية والاجتماعية بوقوعهم ضحايا للمتلاعبين بتجارة الأسهم، وسلبهم ملايين الدنانير منهم بانتظار المزيد من الأرباح (الكاذبة)، ولمّا انهارت ((اللعبة)) وبانت الفضيحة لاذوا بالصمت، ولم يتقدم الكثير منهم وبخاصة أصحاب المراكز الأعلى إلى القضاء لإجراء اللازم بحق هؤلاء المخادعين، تجنباً للفضيحة والموت الاجتماعي على قاعدة: ((غُلب واستيرة ولا غُلب وفضيحة)).
وعلى الرغم من حدوث ذلك أكثر من مرة، نرى الناس ومن أعلى المستويات يكررون الغفلة والسذاجة وينغمسون في اللعبة، ويلاقون المصير نفسه.. إنني أرى الآن جهات أردنية تكرر اللعبة عبر الإنترنت محاولة صيد ضحايا جدد، ولا نرى للسلطات المعنية تحذيراً منها. إن سكوتهم عليها يعني صدقها، فلا يصحون إلا عندما تقع الفأس بالرأس.

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