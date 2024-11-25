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واشنطن والجنائية الدولية

11/25/2024 2:48:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








ما بين تهديد ورفض، واحترام وترحيب ودعم، تكمن محاور إدارة البيت الأبيض التي انتهجتها، وأصبحت ديدنا واضحا في سياستها، وخصوصًا فيما يخص قرارات المحكمة الجنائية الدولية، في صورة تؤكد ما هو مؤكد بأن المعايير الأميركية تعتمد ((الازدواجية))، وباتت أسلوبًا مُتبعًا في كُل القضايا المصيرية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، أو دول العالم الأُخرى بشكل عام.
فعندما يتعلق الأمر بدولة عربية أو إسلامية أو مسؤوليها، أو دولة لا تسير على خُطى الولايات المُتحدة الأميركية، فإن الأخيرة تُرحب وتدعم تلك القرارات، وذلك ما حصل تمامًا عندما أصدرت المحكمة قرارات ضد الرئيسين السوداني الأسبق، عمر البشير، والروسي الحالي فلاديمير بوتين، قائلة إنه ((يجب تنفيذ القرار)) المُتعلق بكُل منهما.
أما عندما يتعلق الأمر بدولة الاحتلال الإسرائيلي (ربيبة أميركا)، فإن قرار ((راعية الديمقراطية والحُريات)) في العالم، يكون الرفض، لا بل ويصل الوضع إلى درجة التهديد والوعيد.. وذلك ما حصل تمامًا عندما أصدرت ((الجنائية الدولية)) مُذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه المطرود، يواف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خطيرة، وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتسابق أركان الإدارة الأميركية بالرفض تارة، وتوجيه التهديد لـ))الجنائية الدولية)) وقضاتها تارة أُخرى، ووصل الأمر إلى حد نعت المحكمة بأن ((ليس لها مصداقية))، على الرغم من أن 124 دولة في العالم تعترف بها، فضلًا عن أنها ((لا تتمتع بولاية قضائية)).. وبدأ بعضهم يُردد الأسطوانة المشروخة، القائمة أصلًا على الكذب والافتراء، بأن ذلك يُعتبر ((مُعاداة للسامية)).
صحيح بأن قرار المحكمة لا يُعيد حقًا مُغتصبًا، أو أرضًا مسلوبة، ولا طفلًا أو شيخًا أو امرأة استشهدوا، جراء همجية العدوان الصهيوني وبربريته، التي لم يسبق لها مثيل، إلا أنه نستطيع القول بأنه يُشكل علامة مُميزة في مجال العدالة والمساءلة، وقد يكون سببًا رئيسًا لرفع الغطاء عن رئيس العصابة الصهيونية، نتنياهو، أو بداية لذلك.
ومن شأن مُذكرة الاعتقال تلك، أن تضع العالم الغربي (المُتحضر)، الذي يصف نفسه بأنه أب للحُريات والديمقراطية والعدالة، في حرج، خصوصًا أنه يواصل دعم الاحتلال الإسرائيلي بما يرتكبه من إبادة جماعية بحق العزل في قطاع غزة، وكذلك لبنان.. وأعتقد أن ذلك العالم ((المُتحضر)) الآن بين خيارين، أحلاهما مر، فإما أن يسرف ويمُعن بمواصلة الدعم والمساعدة لكيان وحشي غاصب، أو ينسلّ رويدًا رويدًا من ذلك الدعم، خصوصًا أن هامش المُراوغة بدأ يضيق.
وقد يكون قرار ((الجنائية الدولية)) في المُستقبل، أكان قريبًا أم بعيدًا، سببًا رئيسًا لأن يأتي الدور على الإرهابيين الأصلاء في العالم، فمهما نسي الناس، أو خانتهم ذاكرتهم، فإنهم سيبقون يتذكرون مجازر ارتكبت، بدم بارد، وتكبر وعنجهية، وهو ما حصل في العراق وأفغانستان، ومن قبله في العامرية وسجن أبو غريب، وقديمًا في ناجازاكي وهيروشيما، وكذلك أفريقيا.
المُجتمع الدولي الآن مُطالب بالتحرك الفعلي لتفعيل أو تطبيق قرار ((الجنائية الدولية))، بُغية مُحاسبة المسؤولين عن الجرائم المُرتكبة بحق الفلسطينيين، وضمان حمايتهم، حتى وإن كانت هُناك دول عُظمى أو مُهمة صرّحت بأنها غير معنية بتنفيذ قرار المحكمة ذلك، ونأمل أن يكون ذلك مُقدمة لأن يصحى ضمير الإنسانية.

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