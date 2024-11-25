Tuesday, 26 November 2024 09:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدفاتر العتيقة بين الأردني وحكوماته

11/25/2024 2:48:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تمر الأرقام هكذا في سماءات عمان، وحين تقرأ رقما عن وجود 550 ألف سيارة غير مرخصة في الأردن، وتسير بلا ترخيص ولا تأمين فتدرك أننا وسط فوضى خلّاقة جدا.
الحكومة أعلنت عن إعفاءات من الرسوم من أجل إعادة ترخيص هذه السيارات، بهدف تغذية الخزينة بالنقد الساخن في ظل هذه الظروف، وهي أيضا تستهدف ترخيص السيارات بدلا من سيرها على الشوارع باعتبارها مجرد كتل حديدية مجنحة تقتل يمينا ويسارا، ولا يوقفها أحد.
لو أوقفها الأمن العام لما وجد مكانا لتخزينها أو حجزها، فقد وصلنا الى استعصاء لا نجد فيه مكانا لشخص مطلوب للتنفيذ القضائي، ولا موقعا لحجز سيارة من هذه السيارات التي لا يجوز أن يتذرع أصحابها بقلة المال لعدم الترخيص كل عام، وإن كانت قلة المال تؤدي إلى هكذا ظواهر في بعض الأحيان، وقد تؤدي إلى ما هو أكثر حسبما نرى كل يوم.
هل جرب أي وزير في الحكومة الحالية الخروج وسط الأزمات واستعمال سيارته الشخصية، في ساعات الصباح والمساء، ليخبرنا عن الوقت الذي يحتاجه لقطع الطريق وبيننا أكثر من مليوني سيارة تعمل جابية للضرائب فقط، بسبب ضريبة البنزين، وهذه السيارات موظفة بارت تايم لدى الحكومات، فهي تأخذ منك الضريبة بنعومة من خلال صفيحة البنزين، وتلوث الأجواء، وتغلق الطرقات وتجعل الحياة في الأردن صعبة، ومتوعرة، فيما المصارف لا يهمها سوى الفوائد الربوية، وتعطيك السيارة دون أن يرف لها جفن، ما دامت محجوزة حتى تسدد قرضها.
كل الحكومات تقول لك إنها ستحاول زيادة فرص العمل وخفض البطالة، لكنك لا تسمع حكومة تتحدث عن البنى التحتية المتضررة، وإن كنا بخير إلى حد ما، حتى لا نبدو سلبيين، وهذه البنى تتراجع يوما بعد يوم في كل القطاعات، بسبب سوء التخطيط وقلة المال، وعدم الاهتمام، وليس أدل على ذلك من أن البنى التحتية في شوارع العاصمة لم تعد مناسبة أبدا لهذا الوضع، مع الإقرار هنا أن حق شراء السيارة حق مصان اقتصاديا وإنسانيا، وليس منّة على أحد.
هناك ظواهر تنشأ بسبب التراجع الاقتصادي، من الاعتداء على المياه، مرورا بالكهرباء، وصولا إلى عدم ترخيص السيارات، وعدم دفع المسقفات، أو أي مطالبات حكومية، والتهرب من الضريبة وهي ظواهر تتعمق يوما بعد يوم، لأن الحياة أصبحت صعبة، ولا يمكن للأردني أن يسدد كل هذه الالتزامات ونجد بيننا من تلاحقه جامعة لدفع رسومه، أو مستشفى لدفع فاتورة العلاج، والتعثر سيد الموقف، وهناك عشرات آلاف المحلات التجارية في عمان والزرقاء وإربد ومدن ثانية لم تعد تجدد ترخيصها، فالمال قليل، والبيع أقل، والرزق على الله.
لكل ما سبق وبعيدا عن لطمية السيارات غير المرخصة وعددها، نقترح على الحكومة إطلاق مبادرة كبرى تشمل خصومات على كل أنواع الضرائب والرسوم وما تطلبه الحكومة والبلديات والمؤسسات وغيرها، من الناس، من خلال تحديد حزمة كبيرة من هذه البنود، وإطلاق المبادرة في توقيت محدد، وهذا سوف يساعد الحكومة على جمع مبالغ مالية مذهلة، وفي الوقت نفسه التخفيف عن الناس، بما يساعد الخزينة أيضا على سداد المتأخرات التي عليها للقطاع الخاص، بدلا من هذه الحالة، حيث نضع أيدينا في جيب الحكومة، وتضع الحكومة يدها في جيوبنا، وفقا لسياسة "تلبيس الطرابيش" ونحن على ثقة أن هناك من يسمع، ولديه القدرة على قرار مبتكر مختلف، مع اقتراب عام جديد محمّل بالتزاماته وقصصه ودفاتره العتيقة أيضا.

MENAFN25112024000072011014ID1108924140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث