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العقبة تعول على كرنفال التسوق لإنعاش الحركتين السياحية والتجارية

11/25/2024 2:46:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- بعد تراجع معظم القطاعات السياحية عن العمل في مدينة العقبة، بالإضافة إلى التراجع الملموس في نسب الإشغال الفندقي بجميع التصنيفات، وانخفاض معدل قدوم السياح من معابر العقبة كافة نتيجة للأحداث التي تمر بها المنطقة، لا سيما منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة وتداعياته، أجمعت القطاعات المشغلة للسياحة بالعقبة على ضرورة تحريك حالة الركود بالعمل على تنظيم كرنفال العقبة السياحي للتسوق 2024-2025 تحت شعار "عينك على العقبة" ولمدة 3 أشهر.
ويبدأ الموسم من 15 الشهر المقبل إلى 15 آذار (مارس) 2025، بمشاركة ما لا يقل عن 200 منشأة سياحية وتجارية تقدم تخفيضات حقيقية لجميع زوار العقبة خلال تلك الفترة، ومدعومة بالشراكة بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغرفة تجارة العقبة والقطاع الخاص، بعد تحليل واقعي وملموس لما يمر به القطاعان السياحي والتجاري خلال هذه الفترة من حالة ركود.
وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة والاقتصاد حمزة الحاج حسن، إن الموسم الشتوي الذي تعتمد عليه سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والقطاع السياحي وتجار العقبة تراجع نتيجة الأحداث التي تشهدها المنطقة، لا سيما عدوان الاحتلال الصهيوني على أهل غزة، مؤكدا أن معظم القطاعات السياحية تراجعت فيها نسب الإشغال الفندقي، لا سيما الطيران منخفض التكاليف إلى مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، حيث توقفت فيه ثلاث شركات، إلى جانب موسم السفن السياحية الذي توقف بالكامل.
وبين الحاج حسن، أن السلطة، بعد دراسة متأنية وملاحظة تراجع برامج ورحلات إلى العقبة ومنطقة المثلث الذهبي، عملت على برامج تعافي الحركة السياحية، مؤكدا أن السلطة وبالتعاون مع غرفة تجارة العقبة وشركات النقل ومشغلي القطاع السياحي عقدوا اجتماعات مكثفة تمخضت عن الاتفاق على كرنفال العقبة للسياحة والتسوق 2024-2025، والتي عادة ما تمر العقبة في أول وثاني شهر من بداية كل عام بحالة ركود.
وسيعتمد موسم التخفيضات على جاذبية العقبة بطقسها المعتدل خلال فصل الشتاء، إلى جانب أسعارها المخفضة سواء بالضرائب أو الجمارك أو المنتج السياحي، وبالشراكة مع شركات النقل، ومنها البري والملكية الأردنية بأسعار تشجيعية منخفضة ومدعومة.
وسيشترك في موسم العقبة للتخفيضات أكثر من 200 منشأة موزعة على أكثر من 35 فندقا بالتصنيفات الفندقية كافة، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي التي تضم أكثر من 60 منشأة، والمحال التجارية التي تبلغ 165 محلا في جميع مناطق العقبة، لا سيما الوسط التجاري، وبمختلف أشكال التجارة والنشاطات والتجارب السياحية التي تضم أكثر من 10 منشآت، إلى جانب مراكز الغوص التي يصل عددها إلى حوالي 16 مركز غوص.
وتجمع تلك المنشآت السياحية والتجارية خصومات على المنتجات كافة خدمة لزوار العقبة، ولتحريك السوق الذي يمر بحالة ركود، ولتعزيز دور المنطقة في أن تكون منطقة جذب سياحي وترفيهي، واستغلال ما تمتلكه المنطقة من مقومات سياحية ومنتج سياحي لتكون مقصدا للتسوق المريح، ولتنشيط الحركة التجارية ورفع سوية الخدمات المقدمة بأسعار تنافسية.
من جهته، قال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أحمد سالم الكسواني "إن موسم التخفيضات هو دعم مباشر للقطاعين السياحي والتجاري اللذين يعانيان ركودا كبيرا جراء تراجع تدفق السياح إلى العقبة، وستشهد العقبة خلال الموسم مزيدا من التخفيضات والعروض التجارية المميزة من تجار المدينة كافة".
وأضاف، أن التخفيضات التجارية على مختلف السلع والبضائع التي أطلقها تجار العقبة ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين المنطقة الخاصة وباقي المحافظات، في إشارة إلى إمكانية استفادة صغار التجار من عروض التخفيضات في العقبة في حال جلب مزيد من السياح والزوار إلى المدينة.
وبين الكسواني، أن مواصلة تخفيض الأسعار في المدينة، ومواصلة تقديم التسهيلات للزوار، وإبراز عملية التخفيضات أمام المحال التجارية، والمحافظة على الأرصفة والمرافق العامة، كلها أمور ستنعكس إيجابا على جميع مشغلي القطاع السياحي، لافتا إلى دعم غرفة تجارة العقبة لتخفيضات التجار وتقديم التسهيلات كافة لهم لمواصلة هذه العروض الإيجابية التي سيكون لها صدى واسع، وإنعاش القطاع التجاري في المدينة.
وستقدم غرفة تجارة العقبة جائزة كبرى للمتسوقين من منشآت العقبة السياحية والتجارية، وهي عبارة عن سيارة، إضافة إلى جوائز أخرى تقدمها مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تشجيع أبناء المحافظات على القدوم إلى العقبة والتسوق من أسواقها التجارية التي تحظى بأسعار تفضيلية ونسب خصومات تصل إلى 70 %، خاصة في مثل هذا الوقت من السنة، الذي تتمتع فيه العقبة بأجواء معتدلة تختلف عن باقي محافظات المملكة، في حين أكد الكسواني أن هناك تفاؤلا في الأوساط التجارية والسياحية بهذا الكرنفال الذي يقام سنويا.

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