Tuesday, 26 November 2024 09:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكرك.. هل تنجح البلديات بتغطية احتياجاتها المالية من الاستثمار؟

11/25/2024 2:46:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك- تتجه غالبية بلديات محافظة الكرك، في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها، إلى إنشاء مشاريع استثمارية بما تتيحه قدراتها المالية أو من خلال السعي لتوفير المنح والقروض بمختلف أنواعها لإنشاء تلك المشاريع.
وتأمل البلديات، من خلال إنشاء المشاريع الاستثمارية، بأن تتجاوز أزماتها المالية المستعصية التي تعيشها، وسط تواضع موازنات أغلبها واستهلاك رواتب الموظفين فيها جزءا كبيرا من دخلها.
وبالإضافة إلى بلدية الكرك الكبرى، تضم المحافظة بلدية الحزمان، بلدية مؤتة، المزار الجنوبي، بلدية شيحان، بلدية القطرانة، بلدية سد السلطاني، الأبيض، بلدية عبد الله بن رواحة، بلدية طلال، بلدية مؤاب، بلدية الأغوار الجنوبية، وبلدية المزرعة والحديثة.
ورغم دخولها المتواضعة، عملت بعض البلديات في المحافظة، وبجهودها الذاتية والقليل من التمويل المحلي، على إيجاد مشاريع استثمارية خاصة بها، لرفد موازناتها بعوائد مالية من شأنها تخفيف وطأة أزماتها المالية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان في مناطقها المختلفة.
وكان وزير الإدارة المحلية السابق توفيق كريشان، أكد خلال لقاء فريق وزاري بمحافظة الكرك للتعريف بالمشاريع التنموية التي نفذت خلال 25 عاما ماضية، أن البلديات والمجالس البلدية بالمملكة، حققت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إنجازات على أرض الواقع في المجالات كافة، رغم عدم توفر الإمكانات المالية، خصوصا مخصصاتها من عوائد المحروقات التي لم تتجاوز 600 مليون دينار، وهو ما يعادل نصف المخصصات، بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف كريشان، أن هذه الإنجازات فاقت الإنجاز الذي تحقق في عشرة أعوام ماضية، حيث خصص للبلديات في ذلك الوقت مليار و270 مليون دينار.
وغالبا ما تواجه البلديات في المحافظة، بسبب ظروفها المالية المتردية، صعوبة في توفير التمويل اللازم للمشاريع، فيما نجح بعضها في إنشاء مشاريع استثمارية خاصة بدأت تحصد نتائجها برفد موازناتها بعوائد مالية سنوية.
ونجحت بعض البلديات، خلال الأعوام الماضية، في تنفيذ مجموعة من المشاريع، إلا أن أغلب تلك المشاريع نفذتها بلدية الكرك الكبرى، حيث بلغ عدد تلك المشاريع في بلدية الكرك وحدها حوالي عشرة مشاريع، بينما نفذت بقية البلديات خمسة مشاريع تنموية.
وتنفذ بلدية الكرك مشاريع استثمارية عدة تسهم في توفير دخل دائم لها، مما يسهم في دعم موازنتها ويقلل من عبء كلفة تقديم الخدمات للمواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع مديونيتها المالية الكبيرة.
وقال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة "إن بلدية الكرك نفذت وتنفذ خلال الفترة الأخيرة عددا من المشاريع التنموية الاستثمارية التي تسهم بشكل جيد في توفير دخل مالي، وتسهم في توفير فرص عمل كثيرة لشبان وشابات الكرك من المتعطلين عن العمل"، لافتا إلى أن وزارة الإدارة المحلية غالبا ما تدعو البلديات إلى الاهتمام بالاستثمار في مشاريع مختلفة لزيادة دخلها وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، وتنفذ دورات متعددة بالتعاون مع جهات داعمة لأجل تطوير إدارة الاستثمار في البلديات وتحقيق مفاهيم التخطيط الإستراتيجي التنموي في مجال الاستثمار.
وأضاف، أن بلدية الكرك باشرت، خلال الفترة الماضية، بمجموعة من المشاريع الاستثمارية التي وفرت العديد من فرص العمل وأسهمت في توفير دخل جيد للبلدية للحد من أزمتها المالية، خصوصا في جانب مخصصات رواتب الموظفين التي تستهلك جزءا كبيرا من الموازنة، وتستدين البلدية لأجلها.
وأكد المعايطة، أن من المشاريع التي انتهت البلدية مؤخرا من تنفيذها ووفرت أكثر من 30 فرصة عمل مختلفة، مشروع تصنيع السماد العضوي الذي أقيم بجوار مدينة الكرك الصناعية، وبتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بكلفة بلغت 300 ألف دينار.
وأشار إلى أن المشروع يحقق أهدافا تنموية وبيئية من خلال ما يوفره من فرص عمل مختلفة، إضافة إلى تأمين حاجة مزارعي المحافظة من السماد العضوي، لافتا إلى أن المشروع سيحقق فائدة بيئية من حيث التخلص من نفايات مزارع المواشي والدواجن في المحافظة والنفايات العضوية، من خلال تحويلها إلى سماد والتخلص من آثارها السلبية على الصحة العامة.
وشدد المعايطة، على أن مصنع السماد العضوي التابع لبلدية الكرك الكبرى من أهم المشاريع الاستثمارية التنموية التي تم إنجازها على مستوى المملكة، وذلك نظرا للنتائج المميزة التي حققتها نتائج الفحص المخبري، مؤكدا أن البلدية باشرت ببيع إنتاج المصنع في السوق المحلي وبأسعار تفضيلية للمواطنين.
وأضاف، أن البلدية أنشأت المصنع بمرافقة مشاريع أخرى صديقة للبيئة، منها مزرعة لزراعة أشجار الأخشاب باستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في بلدة اللجون شرقي محافظة الكرك، إضافة إلى إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية ومصنع للكرتون وإعادة تدويره، ومصنع حاويات النفايات التي كانت تستهلك كلفة مالية كبيرة، والذي ينتج الحاويات لبيعها على مختلف بلديات الكرك.
وبين المعايطة، أن البلدية الآن تعمل على تنفيذ أحد أهم مشاريع الاستثمار فيها، وهو مشروع تطوير الشاطئ الجنوبي للبحر الميت السياحي في منطقة غور الحديثة على الساحل الشرقي الجنوبي للبحر الميت، بكلفة تصل إلى حوالي 5 ملايين دينار على رأس هذه المشاريع، وسيوفر زهاء 300 فرصة عمل لأبناء الكرك عامة ومنطقة الأغوار الجنوبية، مؤكدا أن بلدية الكرك طرحت المشروع ليكون مشروعا استثماريا سياحيا على شاطئ البحر الميت من الجهة الجنوبية.
وقال، إن البلدية حصلت على موافقة مجلس الوزراء باستئجار 320 دونما من سلطة وادي الأردن لإقامة المشروع، وإن جهود البلدية تكللت بالنجاح بموافقة مجلس الوزراء على استئجار الموقع، وبأجور رمزية لإقامة المشروع الذي أصبح في مرحلة التحضيرات والمخططات النهائية، متوقعا أن يسهم في تعزيز الحركة السياحية في المنطقة الجنوبية من البحر الميت.
وأوضح المعايطة، أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل؛ حيث سيباشر في تنفيذ المرحلة الأولى التي خصص لها مبلغ 900 ألف دينار، وتتضمن إقامة متنزه شعبي تتوفر فيه الخدمات الأساسية والمرافق العامة كافة، فيما تتضمن المرحلة الثانية مرافق للاستثمار المحلي، وفيها سيتم بناء منشآت سياحية مصنفة، وملاعب رياضية، وبرك سباحة، إضافة إلى إنشاء استراحة سياحية وفندق فئة ثلاث نجوم، في حين ستشمل المرحلة الثالثة إقامة شاليهات وشقق سكنية لغايات التمليك أو التأجير.
كما نفذت بلدية الحزمان جنوبي مدينة الكرك، التي تضم بلدات عي وكثربا وجوزاء وغيرها، العديد من مشاريع الخدمات المختلفة.
وقال رئيس البلدية عبد الحي الرواشدة، إن البلدية قررت قبل ثلاثة أعوام، وبهدف زيادة مصادر دخلها على ضوء تراجع التمويل المحلي من المواطنين، إنشاء مشروع استثماري للبلدية يكون مصدرا دائما للدخل، موضحا "أن البلدية أنشأت مشروع معصرة زيتون في منطقة متوسطة من مناطق جنوبي المحافظة، حيث بساتين الزيتون الكبيرة، وهي المعصرة الوحيدة بجنوب الكرك، وبكلفة مالية بلغت حوالي 300 ألف دينار".
وأشار إلى أن المعصرة الآن تقوم برفد البلدية بحوالي 50 ألف دينار سنويا، عبر طرح المعصرة للاستثمار المحلي، لافتا إلى أن البلدية باشرت بعد أن أعدت دراسات كاملة بإنشاء متنزه وطني مطل على مناطق الأغوار الجنوبية، حيث استملكت من أراضي الخزينة حوالي 17 دونما لهذه الغاية، متوقعا أن يشكل المتنزه إضافة نوعية استثمارية للبلدية.
وبحسب رئيس بلدية مؤتة والمزار الجنوبي المهندس إبراهيم النوايسة، فإن البلدية، وبهدف تطوير دخلها بديلا عن الاقتراض والديون، استثمرت في إنشاء مصنع للطوب والكندرين للاستهلاك المحلي بمحافظة الكرك.
وأشار النوايسة، إلى أن البلدية نفذت مشروع مصنع الطوب والكندرين المحلي وبقدرة إنتاجية كبيرة وتم طرحه للاستثمار، ويوفر عائدا ماليا للبلدية بقيمة 15 ألف دينار، مشددا على أن البلدية لديها دراسات جاهزة للاستثمار في مصنع للدهانات بالمزار الجنوبي وإنشاء معصرة محلية للزيتون بسبب أهمية وجود معصرة في مناطق شرقي وجنوبي المحافظة.
إلى ذلك، تتطلع بلدية الأغوار الجنوبية إلى إنشاء مصنع للألبسة من خلال مشاريع التخطيط الممولة لحساب مشاريع مجالس المحافظات، ليكون أحد المشاريع التي تشرف عليها البلدية ويسهم في رفد موازنتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لرئيس البلدية يوسف البوات.

MENAFN25112024000072011014ID1108924137

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث