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وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة - جريدة الوطن السعودية

11/25/2024 2:43:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، عن حصول 1,238 مستثمرًا دوليًا على الإقامة المميزة لمنتج "إقامة مستثمر أعمال"، خلال مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024م ، الذي يُعد منصة حوار عالمية تجمع نخبة من القادة وكبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات الهامة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد تعبيرًا عمليًا لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 ؛ لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
يذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم سبعة منتجات، إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وإقامة مميزة محددة المدة، وإقامة مميزة غير محددة المدة. وتوفر هذه المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا، من أبرزها: الإقامة في المملكة مع أفراد الأسرة، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملّك العقارات، واستضافة الأقارب، بالإضافة إلى العديد من المزايا المُقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

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