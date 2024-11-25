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الإدارة الأصلية والدراسة العصرية - جريدة الوطن السعودية

11/25/2024 2:43:25 PM
(MENAFN- Al Watan) نعرض في مقالنا هذا تطور الفكر الإداري بدءًا من نظرية ما سلو للاحتياجات الإنسانية، مرورًا بمدارس الإدارة المختلفة كالإدارة العلمية لفريدريك تايلور، ثم العلاقات الإنسانية والمدرسة السلوكية واليابانية. ويتضح فيها رموز X وY التي تشير إلى أنماط سلوكية معينة، وليست كرسومات جينية كما يظن بعض الطلاب.
ونشير إلى أهمية الدراسات الحديثة وما تخبر به من التكيف مع التغيرات الحديثة، مثل تقليل المنتجات والتركيز على الجودة، وهو ما قامت به "آبل" عبر منتجات مبسطة تتيح للمستخدم تنفيذ المهام بسهولة. ويحذر من الجمود المؤسسي، ونستشهد بـ "نوكيا" و" بلاك بيري" اللتان تأخرتا عن مواكبة التطور السريع في التقنية. بلاك بيري لم تلتفت لغزو السوق القادم من جوبز آبل وشاشة اللمس الجذابة، متناسية مع فخ النجاح المؤقت بشبكة بلاك بيري ولوحة المفاتيح ،كذلك السيارات الكورية والصينية التي نافست السيارات اليابانية الآن في الخليج، مع ملاحظة أن التغير والتطور التقني ديناميكي وسريع بعكس السيارات حيث يأخذ التغير بشكل كامل وظهور الوجه أو الفيس الجديد خمس سنوات .
ونؤكد على أهمية الابتكار المستمر، كما تفعل "سامسونج” العبقرية بتوازنها بين فئاتها العليا والمتوسطة. ويبرز دور الحدس والمشاعر في اتخاذ القرارات، حيث تكون مصدرًا للبيانات أحيانًا وفي الموروث الإسلامي (استفت قلبك ولو أفتاك الناس) ..كذلك ( اتقوا فراسة المؤمن)، مع ضرورة الاهتمام بالتعاطف مع الموظفين والتحفيز وتفويض الصلاحيات بحكمة.
ولا نغفل عن محاسبة المقصر المتخاذل عمدا.
ختامًا، ندعو إلى توازن الشركات بين تحقيق الأرباح والمشاركة في التنمية المستدامة، عبر التقليل من التلوث ومراعاة البيئة والمساهمة في العمل الخيري.

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