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حان الوقت لتنظيم إعلانات المشاهير - جريدة الوطن السعودية

11/25/2024 2:43:25 PM
(MENAFN- Al Watan) في ظل الانتشار الواسع للمشاهير على منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت الإعلانات التجارية جزءًا لا يتجزأ من محتواهم اليومي. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء المشاهير وصلوا إلى الشهرة بالصدفة أو بضربة حظ، سواء عبر موقف عفوي أو تعليق طريف جذب انتباه الجمهور. ورغم غياب التأهيل الأكاديمي أو الخبرة التخصصية، فقد فتح لهم باب الإعلانات التجارية على مصراعيه، ليصبحوا من أبرز المروجين للمنتجات والخدمات.
غير أن الاعتماد على هؤلاء المشاهير في التسويق دون أي مقدمات مهنية أو تدريب كافٍ، أدى إلى تأثيرات سلبية في المستهلكين. فمعظم المشاهير يفتقرون إلى المعرفة بالقوانين والأنظمة المنظمة للإعلانات، مما يجعلهم أحيانًا يروجون لمنتجات غير مصرح بها، أو ذات جودة مشكوك فيها، بل وأحيانًا تكون ضارة بالصحة أو مخالفة للتشريعات. هذه الممارسات لا تهدد فقط صحة وسلامة المستهلك، بل تضر أيضًا بسمعة السوق وتؤثر سلبًا على مصداقية الإعلانات كوسيلة تسويقية.
ومع تزايد هذا التأثير السلبي، بات من الضروري أن تتدخل الجهات المعنية لحماية المستهلكين وتنظيم سوق الإعلانات. هناك حاجة ماسة لتطوير برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف المشاهير العاملين في مجال الإعلان، لتزويدهم بالمعرفة اللازمة حول ما يجب وما لا يجب الترويج له. كما ينبغي تثقيفهم حول أهمية الالتزام بمعايير الشفافية والمهنية، بما يضمن تقديم إعلانات مسؤولة تخدم المستهلك وتعزز الثقة في المحتوى.
تجارب الهيئات المهنية الأخرى تقدم نموذجًا يمكن الاحتذاء به. فالعديد من الهيئات، مثل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، هيئة المهندسين، وهيئة التخصصات الصحية، تطبق شروطًا صارمة لتنظيم المهنة. هذه الشروط تشمل الحصول على دورات تدريبية، ومؤهلات أكاديمية، واجتياز اختبارات تأهيلية لضمان تقديم خدمات تتسم بالجودة والمصداقية.
من هنا، تبرز أهميةوجود نهج مشابه، بإلزام مشاهير التواصل الاجتماعي بالخضوع لدورات تدريبية واختبارات تأهيلية تضمن قدرتهم على تقديم إعلانات واعية ومسؤولة. هذا التنظيم سيتيح لهم فهم الحقوق والواجبات المرتبطة بدورهم كأشخاص مؤثرين، مما يعزز مصداقية المحتوى المقدم للجمهور.
وحقيقة مع تنامي قلق المستهلكين من الإعلانات المضللة، فإن رفع درجة المهنية لدى المشاهير يمكن أن يسهم في تعزيز الثقة بالسوق الإعلاني. فالشفافية والمهنية، خاصة في الإعلانات الصادرة عن شخصيات مؤثرة، تخلق بيئة تسويقية أكثر موثوقية للجميع. والأهم من ذلك، أنها تحمي المستهلك من الوقوع ضحية لإعلانات لا تلبي معايير الجودة.
نتمنى أن نرى قريبًا دورًا فاعلًا ، يتجسد في وضع أسس راسخة لهذه القواعد المهنية وربطها بالتراخيص. فمنصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تصبح مساحة آمنة للإعلان المسؤول والمتقن.

MENAFN25112024000089011017ID1108924108

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