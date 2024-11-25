5 مواد تختبر موهبة طلاب جازان

(MENAFN
- Al Watan)
أدى طلاب وطالبات تعليم
جازان، المتأهلون من اختبار مسابقة موهوب المرحلة الأولى، اختبار موهوب المرحلة الثانية حضوريًا أمس، على مسرح الإدارة العامة للتعليم، ومسرح مدارس
بن رشد، وقاعات صالة النشاط الطلابي بإدارة تعليم صبيا، والذي تنفذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وذلك ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.
وأوضح تعليم جازان أن 311 طالبًا وطالبة من الصف الأول المتوسط إلى الصف الأول الثانوي أدوا اختبار ((موهوب2)) حضوريًا في المواد العلمية (العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء)، مضيفا أن إعلان النتائج سيكون في 8 ديسمبر من الشهر المقبل، بعدها يتأهل الفائزون إلى الملتقيات التدريبية من خلال اجتياز الاختبارات التي تُعقد خلالها، وصولاً إلى اختبارات الترشح لتمثيل المملكة في مسابقة الأولمبياد الدولية في مجالات علمية مختلفة، وتعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة العالمية في مجالي العلوم والرياضيات، إلى جانب رفع وعي المجتمع بدور العلوم والرياضيات، وتنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية.
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