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5 مواد تختبر موهبة طلاب جازان

11/25/2024 2:40:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى طلاب وطالبات تعليم جازان، المتأهلون من اختبار مسابقة موهوب المرحلة الأولى، اختبار موهوب المرحلة الثانية حضوريًا أمس، على مسرح الإدارة العامة للتعليم، ومسرح مدارس بن رشد، وقاعات صالة النشاط الطلابي بإدارة تعليم صبيا، والذي تنفذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وذلك ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.
وأوضح تعليم جازان أن 311 طالبًا وطالبة من الصف الأول المتوسط إلى الصف الأول الثانوي أدوا اختبار ((موهوب2)) حضوريًا في المواد العلمية (العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء)، مضيفا أن إعلان النتائج سيكون في 8 ديسمبر من الشهر المقبل، بعدها يتأهل الفائزون إلى الملتقيات التدريبية من خلال اجتياز الاختبارات التي تُعقد خلالها، وصولاً إلى اختبارات الترشح لتمثيل المملكة في مسابقة الأولمبياد الدولية في مجالات علمية مختلفة، وتعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة العالمية في مجالي العلوم والرياضيات، إلى جانب رفع وعي المجتمع بدور العلوم والرياضيات، وتنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية.

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