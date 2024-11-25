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النعمي يفتتح المخيم الصحي الشتوي التوعوي

11/25/2024 2:40:09 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، المخيم الصحي الشتوي، الذي يضم عديداً من الأركان التوعوية والأنشطة التفاعلية والخدمات الصحية، وذلك ضمن فعاليات شتاء جازان 25 بالواجهة البحرية بجوار ساحة العلم بمدينة جيزان.
وأطلع خلال الجولة على الأركان المتنوعة التي تقدم برامج وأنشطة تفاعلية وخدمات صحية متكاملة تشمل الفحوصات الطبية والاستشارات المقدمة للزوار، واستمع لشرح مفصل من مدير إدارة القطاع غير الربحي، الأستاذ محمد بن حسين دراج الذي أوضح أن المخيم جاء بتنظيم من فرع وزارة الصحة بجازان بالتعاون مع جمعية لمسة إدراك للخدمات الصحية، وبمشاركة أكثر من 14 جمعية صحية، تسهم جميعها في تقديم خدمات شاملة ومتنوعة تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع.
وأشار إلى أن المخيم الصحي الشتوي الذي يستمر لمدة 10 أيام، يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، ونشر ثقافة الوقاية من الأمراض، وتشجيع الفحص المبكر، وتبني أنماط حياة صحية تسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية، في إطار تحقيق أهداف برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030، من خلال تقديم خدمات توعوية مبتكرة وصحية تستهدف جميع فئات المجتمع.
وأضاف، دراج أن المخيم يضم عديداً من الأركان التوعوية المتميزة، مثل ركن الأمراض المزمنة، وركن الفحص المبكر، وركن الأمومة والطفولة، وركن التطعيمات، وركن التبرع بالدم، وركن ((اعرف حقوقك)) المتعلق بالخدمات الصحية، إضافة إلى ركن التطبيقات الصحية الإلكترونية.
كما يقدم المخيم فحوصات واستشارات طبية في عدد من التخصصات، وحوارات تفاعلية، وأنشطة توعوية تستمر يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساء.
وفي ختام الجولة، كرم مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، جمعية لمسة إدراك للخدمات الصحية لدورها البارز في التعاون والتنظيم والتنفيذ، إضافة إلى تكريم الجمعيات الصحية المشاركة التي أسهمت بجهودها وبرامجها المتميزة في هذا الحدث الصحي الكبير، الذي يعكس روح الشراكة المجتمعية وتكامل الجهود لخدمة صحة المجتمع.

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