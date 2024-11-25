إعادة تأهيل وصيانة حديقة الشقيق

(MENAFN
- Al Watan)
شرعت بلدية مركز الشقيق شمال منطقة جازان في إعادة تأهيل وصيانة الحديقة العامة الواقعة بالقرب من دوار التحلية.
وأوضحت البلدية أن الحديقة تمت زراعتها من جديد بمساحة 10000م2، نجيلة طبيعية وتجديد ساحة الألعاب والجلسات بعد أن كانت تعج بالتشوهات البصرية لفترة طويلة.
((الوطن)) رصدت بداية أعمال تجديد وتأهيل وصيانة الحديقة بدايةً ببناء خزان المياه وتمديد الليات للري وكذلك انتشار عمال البلدية في أعمال زراعة نجيلة طبيعية بالحديقة والعمل على تجديد الألعاب.
يذكر أن ((الوطن)) كانت تناولت في تقرير سابق تضرر الأهالي من أوضاع الحديقة تحت عنوان ((الإهمال يطال مماشي وحدائق الشقيق)).
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