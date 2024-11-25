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إعادة تأهيل وصيانة حديقة الشقيق

11/25/2024 2:40:09 PM

(MENAFN- Al Watan) شرعت بلدية مركز الشقيق شمال منطقة جازان في إعادة تأهيل وصيانة الحديقة العامة الواقعة بالقرب من دوار التحلية.
وأوضحت البلدية أن الحديقة تمت زراعتها من جديد بمساحة 10000م2، نجيلة طبيعية وتجديد ساحة الألعاب والجلسات بعد أن كانت تعج بالتشوهات البصرية لفترة طويلة.
((الوطن)) رصدت بداية أعمال تجديد وتأهيل وصيانة الحديقة بدايةً ببناء خزان المياه وتمديد الليات للري وكذلك انتشار عمال البلدية في أعمال زراعة نجيلة طبيعية بالحديقة والعمل على تجديد الألعاب.
يذكر أن ((الوطن)) كانت تناولت في تقرير سابق تضرر الأهالي من أوضاع الحديقة تحت عنوان ((الإهمال يطال مماشي وحدائق الشقيق)).

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