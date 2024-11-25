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النضج الفكري بوابة التطوير والإصلاح التعليمي

11/25/2024 2:40:09 PM
(MENAFN- Al Watan) النضج الفكريّ ضرورة إنسانية ومجتمعية تُبنى على التجارب والخبرات المتنوعة، وهو أمر ينبغي أن يتحلى به أصحاب القرار في مختلف المؤسسات، خصوصاً وزارة التربية والتعليم، التي تتحمل مسؤولية بناء الأجيال وصقل العقول.
في خطوة إيجابية وغير مسبوقة، أعلنت الوزارة عن قرارين يعكسان تحولاً نوعياً في سياساتها.
الأول، عدم ربط العلاوة السنوية باختبار الرخصة المهنية، ما يبرز توجهًا جديدًا نحو التحفيز بدلاً من العقاب. والآخر، إطلاق برنامج "فرصة” الذي يتيح إمكانية نقل المعلمين طوال العام، ليخفف من أعباء المعلمين ويمنحهم مرونة أكبر.
هذه الخطوات تمهد الطريق لقرارات أخرى نأمل أن تُثمر في تحسين البيئة التعليمية. ومن أبرز الأفكار التي يمكن أن تُسهم في التطوير، فتح باب الابتعاث للمعلمين لتطوير قدراتهم ونقل الخبرات العالمية إلى التعليم المحلي، وبناء مدارس نموذجية تتضمن صالات ترفيه ومطاعم توفر بيئة مشجعة للطلاب. كما أن التحول من نظام الاختبارات النهائية إلى التقييم المستمر سيساعد في التركيز على تنمية مهارات الطلاب بدلاً من مجرد قياس الحفظ.
أما على مستوى المعلمين، فإن خفض النصاب الأسبوعي من الحصص، وتفريغ يوم أسبوعي لكل معلم لقضاء احتياجاته وتطوير نفسه، سيكون له أثر إيجابي كبير في تحسين الأداء. إضافة إلى ذلك، يمكن تشجيع المعلمين على البحث العلمي ونشر الأوراق الأكاديمية عبر تقديم جوائز مجزية، مما يسهم في تطوير العملية التعليمية بشكل مستمر.
هذه الأفكار، إلى جانب الإجراءات الأخيرة للوزارة، تشكل فرصة ذهبية لجعل البيئة التعليمية أكثر جذبًا وتحفيزًا. التعليم ليس مجرد مناهج وحصص، بل تجربة متكاملة تحتاج إلى بيئة داعمة، عقول ناضجة، وقرارات شجاعة.
وزارة التربية والتعليم اليوم أمام تحدٍ كبير، لكنه مليء بالفرص الواعدة، ونأمل أن تستمر في تبني سياسات تُحقق التغيير المنشود، وتُرسخ مفهوم النضج الفكري كأساس للتطوير المستدام.

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