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الرخصة المهنية ومعلم خمسيني بين الاجلال والإقلال

11/25/2024 2:40:08 PM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة هامة تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتحفيز المعلمين، أعلنت وزارة التعليم عن إجراء تغييرات تتعلق بنظام الرخصة المهنية. تتضمن هذه التغييرات:
1. إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية: يُعد هذا القرار خطوة إيجابية نحو تخفيف الضغوط على المعلمين الحاليين، والتركيز على تطوير أدائهم دون أن تكون العلاوة السنوية مرتبطة بتجديد الرخصة.
2. . ربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة المهنية: يبقى الحصول على الرخصة المهنية شرطًا أساسيًا لمزاولة مهنة التعليم، مما يعكس أهمية الرخصة كأداة لضمان جودة التعليم ومستوى أداء المعلمين.
3. . استمرار شرط الحصول على الرخصة للتوظيف أو التعاقد الجديد: لضمان استقطاب الكفاءات التعليمية، سيتم الإبقاء على شرط الحصول على الرخصة المهنية عند التوظيف أو التعاقد مع معلمين جدد، ما يعزز من جودة التعليم في المملكة.
ولكن تم استثناء المعلم الخمسيني اعتبر البعض ان هذا الاستثناء تقليلا من أهمية هذا المعلم الذي اقترب من العمر التقاعدي، هذا القرار يمثل رسالة دعم للمعلمين ذوي الخبرة الطويلة، خصوصًا أولئك الذين تجاوزوا الخمسين عامًا. فهو يعكس التقدير لسنوات عطائهم الطويلة، مع استمرار التركيز على تطويرهم المهني بطريقة لا تؤثر في حقوقهم المالية المكتسبة. إدراكًا منها لقيمة هؤلاء القامات، عملت الوزارة على دعم المعلمين الذين بلغوا الخمسين، وتقدير جهودهم بما يليق بحجم عطائهم. ليس استثناءهم من متطلبات معينة إلا إقرارًا بعطائهم الطويل، واحترامًا لمسيرة قوامها الحكمة والتجربة.
الوزارة لا تنظر إلى المعلم الخمسيني كرقم ضمن سجلات التعليم، بل كمرجع حي، قادر على أن يكون مصباحًا ينير الطريق للمعلمين الشباب، وناقلًا لخبرات لا يمكن أن تُكتسب إلا بالزمن.
يبقى المعلم الخمسيني كالشجرة الوارفة التي تنشر ظلها على الأجيال، حاملاً بين طيات خبرته عقودًا من التجارب والحكمة. ليس مجرد معلم يؤدي مهامه اليومية، بل هو مرآة تعكس تاريخًا من العطاء، وأفقًا واسعًا ينير دروب التعلم.
خمسون عامًا أو ما يزيد في خدمة العلم، تعني عقودًا من البذل، الإرشاد، والإلهام. المعلم الخمسيني ليس بائعًا لرخصته المهنية كما تجرأ البعض على تلميح ذلك في ساحات التواصل، بل هو بائع للأمل، وناقل للمعرفة، ومصدر إلهام لا يقدر بثمن. هو من يرشد الشباب ويغرس فيهم قيم الصبر، الالتزام، والنجاح، متكئًا على أرشيف من المواقف والقصص التي صاغت أجيالًا أصبحت اليوم قادة ومؤثرين.
رسالة إلى المعلم الخمسيني إلى كل معلم خمسيني: أنتم سفراء التعليم ورسله الأوفياء. أنتم الذين تجاوزتم النكتة والصورة النمطية، ووقفتم بشموخ في وجه المتغيرات، محتفظين بشعلة العطاء متقدة. أنتم رمز للقدوة والإلهام، ومرجع يستمد منه الجميع القوة والحكمة. نحن نعلم أن بقاءكم ليس نتيجة حاجة، بل انعكاسا لهوية راسخة، ورغبة صادقة في أن تظلوا جزءًا من هذه الرسالة العظيمة.
شاعرية الختام يا معلمًا تخطى الخمسين، أنت كتاب حي، صفحاته من نور، وكلماته أجيال تعلمت منك معنى الطموح. أنت النهر الذي لا ينضب، يسقي عطش العقول، ويُثمر خيرًا في كل حين. في كل طالب تعلم على يديك، وفي كل قلب ألهمته، تبقى بصمتك خالدة، شاهدة على أن التعليم ليس مهنة، بل شغفٌ لا يشيخ.

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