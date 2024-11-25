الرخصة المهنية ومعلم خمسيني بين الاجلال والإقلال

(MENAFN
- Al Watan)
في خطوة هامة تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتحفيز المعلمين، أعلنت وزارة التعليم
عن إجراء تغييرات تتعلق بنظام الرخصة المهنية. تتضمن هذه التغييرات:
1. إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية: يُعد هذا القرار خطوة إيجابية نحو تخفيف الضغوط على المعلمين الحاليين، والتركيز على تطوير أدائهم دون أن تكون العلاوة السنوية مرتبطة بتجديد الرخصة.
2. . ربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة المهنية: يبقى الحصول على الرخصة المهنية شرطًا أساسيًا لمزاولة مهنة التعليم، مما يعكس أهمية الرخصة كأداة لضمان جودة التعليم ومستوى أداء المعلمين.
3. . استمرار شرط الحصول على الرخصة للتوظيف أو التعاقد الجديد: لضمان استقطاب الكفاءات التعليمية، سيتم الإبقاء على شرط الحصول على الرخصة المهنية عند التوظيف أو التعاقد مع معلمين جدد، ما يعزز من جودة التعليم في المملكة.
ولكن تم استثناء المعلم الخمسيني اعتبر البعض ان هذا الاستثناء تقليلا من أهمية هذا المعلم الذي اقترب من العمر التقاعدي، هذا القرار يمثل رسالة دعم للمعلمين ذوي الخبرة الطويلة، خصوصًا أولئك الذين تجاوزوا الخمسين عامًا. فهو يعكس التقدير لسنوات عطائهم الطويلة، مع استمرار التركيز على تطويرهم المهني بطريقة لا تؤثر في حقوقهم المالية المكتسبة. إدراكًا منها لقيمة هؤلاء القامات، عملت الوزارة على دعم المعلمين الذين بلغوا الخمسين، وتقدير جهودهم بما يليق بحجم عطائهم. ليس استثناءهم من متطلبات معينة إلا إقرارًا بعطائهم الطويل، واحترامًا لمسيرة قوامها الحكمة والتجربة.
الوزارة لا تنظر إلى المعلم الخمسيني كرقم ضمن سجلات التعليم، بل كمرجع حي، قادر على أن يكون مصباحًا ينير الطريق للمعلمين الشباب، وناقلًا لخبرات لا يمكن أن تُكتسب إلا بالزمن.
يبقى المعلم الخمسيني كالشجرة الوارفة التي تنشر ظلها على الأجيال، حاملاً بين طيات خبرته عقودًا من التجارب والحكمة. ليس مجرد معلم يؤدي مهامه اليومية، بل هو مرآة تعكس تاريخًا من العطاء، وأفقًا واسعًا ينير دروب التعلم.
خمسون عامًا أو ما يزيد في خدمة العلم، تعني عقودًا من البذل، الإرشاد، والإلهام. المعلم الخمسيني ليس بائعًا لرخصته المهنية كما تجرأ البعض على تلميح ذلك في ساحات التواصل، بل هو بائع للأمل، وناقل للمعرفة، ومصدر إلهام لا يقدر بثمن. هو من يرشد الشباب ويغرس فيهم قيم الصبر، الالتزام، والنجاح، متكئًا على أرشيف من المواقف والقصص التي صاغت أجيالًا أصبحت اليوم قادة ومؤثرين.
رسالة إلى المعلم الخمسيني إلى كل معلم خمسيني: أنتم سفراء التعليم ورسله الأوفياء. أنتم الذين تجاوزتم النكتة والصورة النمطية، ووقفتم بشموخ في وجه المتغيرات، محتفظين بشعلة العطاء متقدة. أنتم رمز للقدوة والإلهام، ومرجع يستمد منه الجميع القوة والحكمة. نحن نعلم أن بقاءكم ليس نتيجة حاجة، بل انعكاسا لهوية راسخة، ورغبة صادقة في أن تظلوا جزءًا من هذه الرسالة العظيمة.
شاعرية الختام يا معلمًا تخطى الخمسين، أنت كتاب حي، صفحاته من نور، وكلماته أجيال تعلمت منك معنى الطموح. أنت النهر الذي لا ينضب، يسقي عطش العقول، ويُثمر خيرًا في كل حين. في كل طالب تعلم على يديك، وفي كل قلب ألهمته، تبقى بصمتك خالدة، شاهدة على أن التعليم ليس مهنة، بل شغفٌ لا يشيخ.
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