المكتبة المتنقلة تطلق جولتها القرائية في الشرقية

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أمس جولتها القرائية السادسة، عبر حافلاتها المتنقلة بالمنطقة الشرقية التي تشمل الدمام، الخبر، الظهران، القطيف، سيهات، وبقيق، وتستمر حتى 10 ديسمبر 2024 م وتستهدف 50 مدرسة، وأكثر من 90 ألف مستفيد، عبر تقديم 8 فعاليات قرائية على مسارح متعددة، ودورات قرائية، يشارك فيها طلاب وطالبات المدارس من المرحلتين المتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأنشطة والفعاليات التي تقام في الأماكن العامة.
وتأتي الجولة في سياق الأنشطة التثقيفية التي يعمل عليها المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، الذي يهدف إلى ربط مختلف الشرائح الاجتماعية ، خاصة من الطالبات والطلاب ، وذلك لإيجاد بيئة مناسبة وحاضنة للإبداع، وتشجيع النشء على القراءة التي تمهد سبل المعرفة، وتزيد من مبادئ التفاعل القارئ بين الكتاب وسيط المعرفة الأول وبين أجيال المستقبل ، مما يسهم في تعزيز الهوية والانتماء والتعرف على المنجزات الوطنية قديما وحديثا، فضلا على التعرف على جوانب من العلوم والآداب والفنون بحسب ما تقدمه المكتبات المتنقلة من كتب متنوعة المجالات للقراء .
يُذكر أن المشروع الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، قدم خدماته في العام الماضي 2024 م لأكثر من ( 280.450 ) مستفيدًا ، حيث يأتي المشروع التثقيفي استمرارًا لعدد من الأفكار المبتكرة التي قدمتها المكتبة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وتحفيزهم على القراءة المتواصلة، من خلال برامج القراءة لطلاب المدارس؛ والمكتبات المتنقلة، وحافلات مصادر التعلم، التي تصل لكل مناطق المملكة ، حرصًا من المكتبة على أن تسهم هذه الأفكار في الإعلاء من قيم القراءة والتفاعل الثقافي والمعرفي.
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