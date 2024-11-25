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المكتبة المتنقلة تطلق جولتها القرائية في الشرقية

11/25/2024 2:40:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أمس جولتها القرائية السادسة، عبر حافلاتها المتنقلة بالمنطقة الشرقية التي تشمل الدمام، الخبر، الظهران، القطيف، سيهات، وبقيق، وتستمر حتى 10 ديسمبر 2024 م وتستهدف 50 مدرسة، وأكثر من 90 ألف مستفيد، عبر تقديم 8 فعاليات قرائية على مسارح متعددة، ودورات قرائية، يشارك فيها طلاب وطالبات المدارس من المرحلتين المتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأنشطة والفعاليات التي تقام في الأماكن العامة.
وتأتي الجولة في سياق الأنشطة التثقيفية التي يعمل عليها المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، الذي يهدف إلى ربط مختلف الشرائح الاجتماعية ، خاصة من الطالبات والطلاب ، وذلك لإيجاد بيئة مناسبة وحاضنة للإبداع، وتشجيع النشء على القراءة التي تمهد سبل المعرفة، وتزيد من مبادئ التفاعل القارئ بين الكتاب وسيط المعرفة الأول وبين أجيال المستقبل ، مما يسهم في تعزيز الهوية والانتماء والتعرف على المنجزات الوطنية قديما وحديثا، فضلا على التعرف على جوانب من العلوم والآداب والفنون بحسب ما تقدمه المكتبات المتنقلة من كتب متنوعة المجالات للقراء .
يُذكر أن المشروع الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، قدم خدماته في العام الماضي 2024 م لأكثر من ( 280.450 ) مستفيدًا ، حيث يأتي المشروع التثقيفي استمرارًا لعدد من الأفكار المبتكرة التي قدمتها المكتبة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وتحفيزهم على القراءة المتواصلة، من خلال برامج القراءة لطلاب المدارس؛ والمكتبات المتنقلة، وحافلات مصادر التعلم، التي تصل لكل مناطق المملكة ، حرصًا من المكتبة على أن تسهم هذه الأفكار في الإعلاء من قيم القراءة والتفاعل الثقافي والمعرفي.

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